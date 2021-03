Pourquoi les Yankees récupéreront la couronne AL East ⋆ .

Joel Sherman du Post présente l’AL East.

1. Yankees de New York

O / U gagne: 95,5

Joueur clé: Gerrit Cole. Derrière l’as, les Yankees ont une telle incertitude de rotation concernant la santé et la durabilité à six mois que Cole est parmi les joueurs les plus indispensables dans les majors. Les Yankees ont besoin de lui pour être ce qu’il est depuis trois ans – un as robuste et superbe. Cole a lancé 551 ¹ / ₃ manches (y compris les séries éliminatoires) au cours des trois dernières années – Zack Greinke à 523 est le seul autre lanceur de plus de 500. Seuls Cole, Jacob deGrom et Max Scherzer se sont qualifiés pour le titre ERA chacune des trois dernières saisons. et ont généré des départs de qualité dans plus de 70% de leurs sorties.

Joueur qui devra intensifier: Corey Kluber. Les cinq saisons de Kluber de 2014 à 2018 ressemblent beaucoup aux cinq dernières saisons de deGrom – un lanceur au sommet du sport. Kluber a fait huit départs combinés au cours des deux dernières saisons. Les Yankees ont essayé de devenir rusés – ou trop mignons – dans le match ALDS 2 contre les Rays l’année dernière, déployant Deivi Garcia pour une manche suivie de JA Happ. S’ils commencent confortablement Kluber dans le match 2 en 2021, cela signifierait que cette expérience visant à amener le vétéran droitier pendant un an à 11 millions de dollars a été un grand succès.

Nom que vous apprendrez à connaître: Nick Nelson. Il a eu une MPM de 4,79 en 11 apparitions l’année dernière, mais six de ses 11 points mérités sont survenus lors d’une sortie malheureuse contre les Phillies. Il a du pouvoir et le potentiel de couvrir plusieurs manches. S’il a raison, il peut être un hybride de 75 à 100 manches reliant beaucoup de manches critiques sur six mois.

Le plus grand point d’interrogation: D’où viennent les 130 origines non-Cole? Kluber, Garcia, Domingo German, Michael King, Jordan Montgomery, Luis Severino et Jameson Taillon se sont combinés pour 21 départs et 106 manches l’an dernier.

Comment ça va descendre: Il y a de la volatilité ici, en particulier autour de la robustesse de la rotation, mais aussi de savoir si Gary Sanchez va être un bon receveur de première ligne et Gleyber Torres un arrêt-court légitime. Mais la profondeur du talent suggère que 95 victoires sont à la portée des Yankees de 2021.

Gerrit Cole et les Yankees ont la profondeur nécessaire pour remporter l’AL East.NY Post: Charles Wenzelberg

2. Rayons de Tampa Bay

O / U gagne: 86,5

Joueur clé: Randy Arozarena. Malgré une masse salariale sur un petit marché, les Rays ont ramené 11 de leurs 13 meilleurs apparitions au plateau. Le succès de Tampa Bay est depuis longtemps lié à la prévention de la course à pied. Mais il existe une possibilité de surclassement en offensive. Un élément important est de savoir si Arozarena est effectivement le facteur de différence qu’il était à la fin de la saison dernière et en particulier en séries éliminatoires, quand il a eu 10 circuits en 20 matchs.

Joueur qui devra intensifier: Chris Archer. Les champions en titre de l’AL n’ont pas gardé leur rotation intacte, car Blake Snell a été échangé aux Padres et Charlie Morton laissé par l’intermédiaire d’une agence libre aux Braves. Tampa Bay a importé un groupe de vétérans, comprenant Archer, Rich Hill, Collin McHugh et Michael Wacha, pour aider à couvrir les manches. Archer est de retour dans l’équipe de son meilleur succès – coéquipiers maintenant avec Austin Meadows et Tyler Glasnow, le retour avec Shane Baz quand Archer a été échangé à Pittsburgh. Archer peut-il toujours être au moins un mangeur de manches au-dessus de la moyenne?

Nom que vous apprendrez à connaître: Errez Franco. Généralement considéré comme la meilleure perspective du match, Franco a été considéré pour une place dans la liste des ligues majeures à la fin de la saison dernière, bien qu’il n’ait jamais joué au-dessus du ballon A. Il n’a eu 20 ans que le 1er mars, mais l’arrêt-court qui frappe le commutateur est considéré comme ayant une approche de frappe si avancée que le chronomètre tourne vers ses débuts dans les ligues majeures, probablement cette année.

Le plus grand point d’interrogation: Qui est le vrai Austin Meadows? Il était un All-Star avec une OPS de .922 en 2019 et est tombé à .667 l’an dernier avec une moyenne au bâton de .137 en 16 matchs éliminatoires. L’attaque de Tampa Bay est bien plus imposante si sa batte de gauche se redresse.

Comment ça va descendre: La somme des parties pour Tampa Bay dépasse si souvent ce qui est prévu pour l’équipe. Mais il y a un scénario dans lequel les parties comprendront bientôt deux stars quotidiennes à Arozarena et Franco plus Brandon Lowe. Ils sont devenus une usine pour maximiser les armes et minimiser les courses contre. Personne ne devrait être surpris si les Rays remportent à nouveau l’AL East.

3. Blue Jays de Toronto

O / U gagne: 86,5

Joueur clé: Robbie Ray. Une grande partie de cette division sera consacrée à ce qui se passe derrière les as Gerrit Cole (Yankees), Tyler Glasnow (Rays) et Hyun Jin Ryu de Toronto. Toutes les équipes y ont du talent et des questions. Avec un investissement dans leur alignement – George Springer et Marcus Semien – les Blue Jays ont basculé vers un jeu à la hausse avec leur rotation en conservant Ray et en échangeant pour Steven Matz. Les deux gauchers ont du talent, mais une histoire de ne pas exploiter pleinement le talent. Toronto peut-elle avoir l’avantage du duo?

Joueur qui devra intensifier: La batte de Vladimir Guerrero Jr. Guerrero a été bonne, mais pas élite comme prévu lors de ses deux premières saisons. Mais il a considérablement aminci – perdant 40 livres par rapport à l’année dernière à son avis – et il jouera cette année à seulement 22. Toronto pourrait être défié en défense et avec la profondeur de tangage, et – si c’est le cas – les Blue Jays devront souvent le faire. surclassent leurs erreurs, leur attaque devrait être de haut niveau et la croissance de la production de Guerrero ne devrait que rendre l’attaque de Toronto plus forte.

Nom que vous apprendrez à connaître: Simeon Woods Richardson. Toronto pense que des lancements haut de gamme seront bientôt disponibles. Nate Pearson a fait une apparition l’année dernière, Alek Manoah (le 11e choix au classement général en 2019) est un grand talent et Woods Richardson pourrait arriver cette année. Il a été la pièce maîtresse que Toronto a reçue des Mets pour Marcus Stroman.

Le plus grand point d’interrogation: Y a-t-il suffisamment de profondeur et de qualité pour les enclos? Toronto a signé Kirby Yates suite à une blessure et il ne lancera jamais pour les Jays, nécessitant une intervention chirurgicale de Tommy John. Rafael Dolis et Jordan Romano ont combiné pour une MPM de 1,40 et ont retiré un frappeur sur trois dans leurs manches combinées de 38 ² / ₃ l’an dernier. Est-ce durable pour une saison complète et y en a-t-il assez pour leur envoyer le ballon?

Comment ça va descendre: La formation de Toronto était déjà solide et ne devrait être plus forte qu’avec Springer et Semien – qui devraient également ajouter du leadership. La question tourne autour de commencer à lancer et de savoir si les Blue Jays y ont suffisamment de qualité. Même produire une rotation moyenne de la ligue devrait permettre à Toronto de se battre pour au moins un joker.

4. Red Sox de Boston

O / U gagne: 80,5

Joueur clé: Alex Cora. Le manager des Red Sox revient après un an de suspension pour son implication en tant qu’entraîneur de banc dans la saga du vol de signes des Astros. Il essaie de regagner sa réputation. Et nous allons voir si les joueurs qui ont prospéré sous lui et ont lutté l’année dernière, comme Rafael Devers et JD Martinez, reviennent à se démarquer sous la direction de Cora.

Joueur qui devra intensifier: Eduardo Rodriguez. Le gaucher a raté toute l’année dernière après avoir contracté le COVID-19, puis une myocardite. Il était en bonne santé à l’entraînement de printemps et le meilleur chemin vers la compétition des Red Sox le ferait lancer comme un as et être rejoint vers juillet par Chris Sale, qui a raté la saison dernière après l’opération de Tommy John. Mais c’est aussi l’année de marche de Rodriguez, il devient donc une puce commerciale intrigante si Boston en est absent en juillet.

Nom que vous apprendrez à connaître: Jeter Downs. Fenway attend une perspective nommée pour le grand Yankees. Downs, un joueur de champ intérieur, était un élément clé du commerce qui a envoyé Mookie Betts aux Dodgers.

Le plus grand point d’interrogation: Quel est leur état d’esprit? Les Red Sox essaient d’être meilleurs dans les opérations de baseball de la deuxième saison de Chaim Bloom. Mais ils semblent toujours jouer davantage le long jeu et Rodriguez, Martinez, Nathan Eovaldi et d’autres deviennent-ils des jetons commerciaux de juillet?

Comment ça va descendre: Les Red Sox ont une chance de pointer au moins dans une course joker parce que leur top de talent est toujours spécial au championnat, mais la profondeur de lancement – en particulier – reste un problème.

5. Orioles de Baltimore

O / U gagne: 64,5

Joueur clé: Anthony Santander. Jose Ramirez, qui a terminé deuxième pour l’AL MVP, a eu le meilleur OPS (.993) parmi les frappeurs de commutation l’année dernière (minimum 160 apparitions au plateau). Santander (.890) a terminé deuxième. Alors que les Orioles tentent de jeter les bases d’un avenir meilleur, de jeunes frappeurs tels que Santander et Ryan Mountcastle peuvent-ils valider la bonne performance de l’année dernière sur une saison complète?

Joueur qui devra intensifier: John Means. Le gaucher était deuxième pour AL Rookie of the Year en 2019, mais a produit une MPM de 4,53 en 2020. Cependant, lors de ses quatre derniers départs contre la forte offensive des Mets et de trois équipes éliminatoires de l’AL East (Rays, Yankees, Blue Jays), Moyens avait une MPM de 1,52 et une OPS de 0,488 contre. Tant pour Baltimore, c’est établir des pièces pour l’avenir.

Nom que vous apprendrez à connaître: Adley Rutschman. Le premier choix du repêchage de 2019 peut arriver rapidement. Il est un receveur avec une projection au-dessus de la moyenne des deux côtés de la balle.

Le plus grand point d’interrogation: Quand exactement essaient-ils de gagner? Ce n’est pas encore le cas. Il n’y a pas beaucoup de pièces à long terme en place. Et le marché est petit dans une division avec les mammouths Yankees et Red Sox, cultivant des Blue Jays et des Rays ingénieux.

Comment ça va descendre: Ils font toujours de petits pas vers la contention, donc les Orioles ont besoin de joueurs tels que Mountcastle et Rutschman pour montrer qu’ils sont des réponses à long terme.