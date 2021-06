pourquoi l’Espagne est le cinquième foyer mondial

06/10/2021 à 8h50 CEST

Valverde del Camino C’est une petite commune de la province de Huelva, connue pour abriter une importante industrie dédiée à la chaussure. Mais il y a autre chose qui fait de cette ville andalouse l’objet des yeux de nombreux spécialistes de la santé.

Parmi ses un peu plus de 12.500 habitants, une maladie considérée comme rare, le Polyneuropathie amyloïde familiale, également connue sous le nom de maladie d’Andrade, est endémique.

On estime que la maladie d’Andrade touche 10 000 personnes dans le monde. 50 d’entre eux sont originaires de Valverde del Camino.

Mais cette commune de Huelva n’est pas la seule dans notre pays à être le foyer de la maladie d’Andrade. Devant lui se trouve l’île de Majorque, avec 150 personnes touchées par la maladie.

Ces données ont fait de l’Espagne le cinquième foyer mondial de la maladie, derrière le Portugal, le Japon, la Suède et le Brésil. En fait, on pense que son origine peut être localisée au Portugal.

La Polyneuropathie amyloïde familiale (PAF) consiste en le dépôt anormal dans les tissus et les organes du corps d’une protéine appelée transthyrétine (TTR), qui provoque un fonctionnement anormal de ceux-ci. La cause de la maladie est la mutation du gène responsable de la fabrication de cette protéine. C’est une maladie héréditaire et multisystémique, et son espérance de vie varie entre 7 et 11 ans une fois les premiers symptômes apparus.

Comme l’explique l’Association Valverdeña de la maladie d’Andrade (ASVEA), cette pathologie « ne peut être transmise que des parents aux enfants. Le gène qui transmet la maladie est dominant, donc le porteur développe généralement la maladie, mais il y a aussi la possibilité d’être porteur sans en souffrir temporairement ou à vie. Si celui-ci survient, le patient peut le transmettre sans même savoir qu’il en est porteur.

Variété des symptômes et progression de la maladie d’Andrade

Comment tout maladies multisystémiques, qui affectent n’importe quel organe ou tissu du corps, les symptômes de la polyneuropathie amyloïde familiale peuvent être très variés.

Au début, les personnes touchées commencent généralement à ressentir des picotements, des engourdissements, une perte de force et de sensibilité dans les membres inférieurs, ainsi que des douleurs, une sensation de froid ou des chocs électriques.

L’Association des Baléares pour la maladie d’Andrade (ABEA) décrit les principaux :

Manifestations dans le système nerveux central :

Maux de tête Incapacité de contrôler les mouvements (ataxie) Déficience cognitive

Manifestations oculaires :

Perte de vision Opacité vitreuse.

Manifestations dans le système cardiovasculaire:

Manifestations gastro-intestinales :

Nausées et vomissements Sensation de satiété Constipation sévère Perte de poids Difficulté à avaler

Autres manifestations :

Neuropathie sensorielle ou motrice Infections urinaires Insuffisance rénale Dysfonction sexuelle Troubles de la sudation Syndrome du canal carpien

Il n’y a pas de moment précis où ces symptômes commencent à apparaître. Selon les données des spécialistes, l’âge des débuts de la La maladie d’Andrade Elle peut survenir entre 25 et 65 ans.

L’évolution de la maladie d’Andrade est progressive et les spécialistes la classent en plusieurs phases au fur et à mesure que le patient perd la capacité de se déplacer seul.

Ainsi, dans la première phase le patient présente une polyneuropathie sensorielle et dans la deuxième phase les premiers problèmes de marche apparaissent. Enfin il y a la phase III dans laquelle le patient ne peut plus se déplacer sans l’aide d’un fauteuil roulant, ou doit même rester alité.

Solutions : de la transplantation hépatique aux stabilisateurs de protéines

Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, la transplantation hépatique était la seule option pour ces patients. Et c’est qu’après avoir reçu le nouvel organe, responsable de la sécrétion de la protéine qui se dépose dans l’organisme, “la transthyrétine anormale (TTR) devient pratiquement indétectable dans le sang et la progression de la maladie s’arrête”, expliquent-ils de l’association Huelva. .

Heureusement, d’autres options thérapeutiques voient le jour, qui améliorent les perspectives et la qualité de vie de ces patients. Ainsi, on utilise des bloqueurs de la synthèse de la transthyrétine, qui arrêtent sa production, ou des stabilisants TTR, qui empêchent la formation de dépôts de cette protéine.

Comment éviter la transmission de la maladie d’Andrade

Lorsque le père ou la mère sont porteurs de la mutation génétique à l’origine de la Polyneuropathie amyloïde familiale, les chances de transmission aux enfants sont de 50% à chaque grossesse, même s’ils ne souffrent pas de la maladie.

Pour cette raison, il est essentiel que les habitants des zones considérées comme des foyers de la maladie se demandent s’ils ont eu des proches qui, bien que non diagnostiqués, ont présenté des symptômes correspondant à cette pathologie.

Dans ce cas, le plus conseillé est que s’ils décident d’avoir une progéniture, ils subissent un test génétique qui confirme ou non l’existence de cette mutation.

Dans le cas positif, les spécialistes recommandent de réaliser un diagnostic génétique préimplantatoire, procédé de fécondation in vitro, qui permettra la sélection des embryons indemnes de la mutation.