Pourquoi l’État profond sexualise les enfants ⋆ 10z viral

The Deep State travaille diaboliquement pour sexualiser les enfants par le biais des écoles publiques et des soi-disant divertissements, et il y a un programme très sinistre derrière cela, prévient Alex Newman du magazine The New American dans cet épisode de Behind The Deep State. En effet, depuis Karl Marx, les totalitaires ont compris que saper et détruire la famille est essentiel pour atteindre leurs objectifs. L’éducation sexuelle blesse littéralement les enfants de manière horrible, et pourtant elle devient de plus en plus extrême d’année en année. Ne laissez pas vos enfants devenir les prochaines victimes.

