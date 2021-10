Pourquoi l’Éthiopie veut expulser les responsables de l’ONU tirant la sonnette d’alarme sur la famine

Le gouvernement éthiopien a décidé d’expulser jeudi sept responsables des Nations Unies du pays, une décision dramatique qui menace d’exacerber la crise humanitaire en cours dans la région.

Une guerre civile entre le gouvernement fédéral éthiopien et la région nord du Tigré, qui a commencé à la fin de l’année dernière, a entraîné des atrocités généralisées et créé des conditions de famine dans certaines parties du pays. La décision du Premier ministre Abiy Ahmed d’expulser les responsables de l’ONU du pays intervient après qu’ils ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’aggravation de la situation humanitaire.

Des responsables de l’ONU ont averti à plusieurs reprises que le gouvernement éthiopien bloquait la circulation de fournitures essentielles – comme des médicaments, de la nourriture et du carburant – dans la région du Tigré, avec aussi peu que 10 pour cent des fournitures humanitaires nécessaires étant autorisées. Ces accusations ont été reprises cette semaine par le chef de la branche d’aide humanitaire de l’ONU, ainsi qu’un rapport constatant la région au bord de la famine.

L’annonce d’Abiy jeudi, qui n’a donné aux responsables que 72 heures pour quitter le pays, est une dérogation rare aux normes internationales. Bien qu’il ne soit pas tout à fait sans précédent qu’un pays expulse des fonctionnaires de l’ONU, il est inhabituel – et selon le New York Times, la décision d’Abiy serait l’une des plus importantes expulsions de ce type de fonctionnaires de l’ONU dans l’histoire, dépassant le retrait par la Syrie de trois fonctionnaires de l’ONU en 2015. .

En date de samedi, cependant, il n’est pas clair si les sept responsables ont quitté le pays – et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a déjà repoussé le mouvement, déclarant vendredi dans un communiqué que l’ONU “s’engage maintenant avec le gouvernement éthiopien dans l’attente que le personnel de l’ONU concerné sera autorisé à poursuivre son important travail.

Les responsables américains ont également condamné la pression d’Abiy pour expulser les responsables de l’ONU.

“L’expulsion va à l’encontre des efforts internationaux visant à assurer la sécurité des civils et à fournir une aide humanitaire vitale à des millions de personnes dans le besoin”, a déclaré jeudi le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué.

À une époque de famine imminente et déchirante, le gouvernement d’#Éthiopie vient d’expulser de manière choquante un agent de l’@UNICEF et 6 autres membres du personnel de l’@ONU. Des millions de personnes font face à des besoins désespérés dans le nord de l’Éthiopie, et le gouvernement continue de prendre des mesures pour s’assurer que l’aide ne leur parviendra pas. https://t.co/C84pWfr5Dy – Samantha Power (@PowerUSAID) 30 septembre 2021

Le gouvernement d’Abiy a justifié l’ordre d’expulsion en accusant des responsables de l’ONU de “s’ingérer” dans les affaires de l’Éthiopie, mais cela survient seulement deux jours après que le chef de l’Organisation des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, ou OCHA, a fait part de ses inquiétudes concernant la famine dans le Tigré, à domicile à environ 6 millions de personnes. La directive officielle du ministère éthiopien des Affaires étrangères est arrivée jeudi, le même jour où l’OCHA a publié un rapport constatant que 79 % des femmes enceintes ou allaitantes du Tigré souffrent de malnutrition et que le carburant et les médicaments n’ont pas atteint la région depuis juillet.

Selon l’ONU, 5,2 millions de personnes au Tigré – environ 90 pour cent de sa population – ont besoin d’une aide humanitaire pour survivre, ce qui nécessite un flux d’environ 100 camions chargés de fournitures dans la région par jour. Pourtant, seulement 606 de ces véhicules sont entrés dans l’État depuis le 12 juillet, rapporte le New York Times.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement force un groupe humanitaire à quitter le Tigré pour s’être opposé au discours officiel du gouvernement sur les conditions là-bas.

La branche néerlandaise de Médecins Sans Frontières – MSF, ou Médecins Sans Frontières – a suspendu ses activités dans l’ouest et le nord-ouest du Tigré pendant trois mois à partir de début septembre après que l’Agence éthiopienne pour les organisations de la société civile leur ait ordonné de le faire fin juillet. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a reçu la même ordonnance le 30 juillet et a suspendu ses opérations en Éthiopie début août ; Les autorités éthiopiennes avaient accusé les groupes de soutenir la cause politique tigréenne, affirmant même que les travailleurs humanitaires avaient armé des membres du Front populaire de libération du Tigré, ou TPLF.

L’Éthiopie a mis fin à une guerre et en a commencé une autre

Le limogeage des responsables de l’ONU est le dernier développement dans la guerre en cours du gouvernement éthiopien dans la région du Tigré. Au cours des 11 derniers mois, depuis qu’Abiy a envoyé les Forces de défense nationale éthiopiennes, ou ENDF, dans le Tigré pour riposter contre une attaque du TPLF sur une base de l’ENDF là-bas, le Tigré a glissé davantage vers le désastre.

Cette escarmouche initiale, comme l’a expliqué Jen Kirby de Vox en avril, a été largement considérée comme un prétexte pour que le gouvernement national envahisse la région du Tigré.

Le conflit entre le Tigré, qui est à la fois une ethnie et une région du pays, et l’administration Abiy semblait inévitable presque depuis qu’Abiy a pris le pouvoir en 2018. L’arrivée au pouvoir d’Abiy a mis fin à près de 30 ans de domination par l’aile tigréenne de l’Éthiopie. Front démocratique révolutionnaire du peuple, ou EPRDF.

Avant Abiy, les protestations contre la corruption du gouvernement et les violations des droits humains se multipliaient en Éthiopie ; en particulier, dit Kirby, les groupes ethniques Omoro et Amhara étaient frustrés par l’emprise des Tigrés sur les positions de pouvoir au sein du gouvernement et de l’armée, même si seulement 6 pour cent des Éthiopiens sont Tigrés.

En 2018, Abiy – membre du groupe Omoro et relativement nouveau venu politique – a été élu à la tête de l’EPRDF et a assumé le rôle de Premier ministre. Il est arrivé au pouvoir en promettant des élections démocratiques et la libération des prisonniers politiques, et a même négocié la paix avec l’Érythrée voisine, mettant fin à une guerre de 20 ans. L’année suivante, il a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à ce conflit – pour précipiter une guerre civile brutale un an plus tard.

« Ceci est créé par l’homme, cela peut être corrigé par l’acte du gouvernement »

Aujourd’hui, alors que la guerre civile en Éthiopie approche du seuil d’un an, les groupes d’aide internationaux affirment que la famine mortelle de l’État du Tigré est sur le point de s’aggraver.

“Nous avons prédit qu’il y avait 400 000 personnes dans des conditions proches de la famine, à risque de famine, et l’hypothèse était que si aucune aide ne leur parvenait de manière adéquate, elles tomberaient dans la famine”, a déclaré à . Martin Griffiths, le directeur d’OCHA, cette semaine. citant une évaluation de l’ONU de juin. Depuis juin, l’administration d’Abiy a imposé ce que Griffiths a appelé un « blocus de facto », avec seulement environ 10 pour cent des fournitures urgentes entrant dans le Tigré.

La crise a été encore aggravée par un autre facteur : en plus de la guerre civile, une invasion de criquets pèlerins a perturbé la saison de croissance de la région au cours des deux dernières années, l’Éthiopie et la Somalie et le Kenya voisins faisant les frais de l’invasion des cultures. manger des parasites. Un rapport de 2019 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture indique spécifiquement que les États éthiopiens du Tigré, de la Somalie, d’Orowia et d’Amhara subissent les pires dégâts de l’essaim.

Mais malgré les essaims de criquets et les saisons consécutives de faibles précipitations et de faibles rendements agricoles, l’ONU affirme que le principal moteur de la famine imminente du Tigré reste le gouvernement fédéral éthiopien.

“C’est créé par l’homme, cela peut être corrigé par l’acte du gouvernement”, a déclaré Griffiths.

Cependant, il n’est pas clair si le conflit est en vue. La guerre du Tigré s’est déjà étendue aux États voisins en Éthiopie et a déplacé plus de 1,7 million de personnes hors de leurs foyers ; à mesure que le conflit se prolonge, ces problèmes ne font que s’aggraver.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a discuté de la situation lors d’une réunion vendredi, certains pays membres exprimant de graves préoccupations concernant le comportement de l’Éthiopie, à la fois présent et futur.

“Alors qu’une nouvelle offensive militaire majeure se profile, cela semble être une tentative de l’Éthiopie de tester si la communauté internationale est prête à répondre par plus que des mots à une famine qui se déroule”, a déclaré à . un responsable occidental anonyme.

“Nous craignons que cela puisse être un précurseur d’autres activités”, a déclaré vendredi Geraldine Byrne Nason, ambassadrice d’Irlande auprès de l’ONU.