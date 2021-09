L’un des problèmes les plus importants et les plus étranges de La menace fantôme est la différence d’âge entre Anakin, joué par Jake Lloyd, qui avait huit ans, et Padme, joué par Natalie Portman, qui avait le double de Lloyds. Marcia Lucas a contesté ce choix car le film positionne Anakin avec Padme de manière romantique, ce qui n’a aucun sens et est étrange puisqu’un acteur est un enfant et l’autre ressemble à une femme adulte.