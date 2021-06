Pourquoi l’exceptionnalisme américain résiste à l’examen de gauche ⋆ 10z viral

Dans cet épisode de The Federalist Radio Hour, le chroniqueur de Daily Signal Jarrett Stepman se joint à la rédactrice en chef de Culture Emily Jashinsky pour expliquer pourquoi la rage de la gauche progressiste a tendance à toujours viser l’Amérique. Des commentaires comme la comparaison d’Ilhan Omar entre les États-Unis et le Hamas stimulent cette haine vers l’intérieur plutôt que vers d’autres ennemis étrangers.

“Je pense que la vision de l’histoire est très biaisée pour penser bien si l’Amérique et les États-Unis, ce sur quoi elle a été construite n’est pas parfait, cela doit être méchant … ces arguments sont avancés par des gens qui sont rassemblés dans les rues qui attaquent statues et attaquent l’histoire américaine au cours de la dernière année », a déclaré Stepman.

«Ce sont vraiment les enfants de [Howard] Zinn. Les gens qui pensent que pour réparer l’Amérique, il faut la démolir, il faut l’arracher à la racine et à la branche. C’est vraiment le cœur de leur philosophie », a-t-il déclaré.

Stepman a déclaré que les États-Unis avaient commis leur juste part d’erreurs, mais “cela ne signifie pas qu’en fin de compte, notre système est quelque chose que les gens ne veulent pas, qu’ils rejettent”.

«Nous avons élevé le monde dans une large mesure grâce à notre système et je pense que c’est quelque chose à célébrer. Ce n’est pas quelque chose que je pense que les Ilhan Omar dans le monde ou ceux qui font essentiellement une équation entre nous et d’autres régimes terribles dans le monde veulent promouvoir. Ils aiment certainement l’idée de l’oppresseur contre l’opprimé, mais le fait est que beaucoup de ces choses que nous tenons pour acquises chaque jour sont le résultat de l’ascension de l’Amérique au sommet du système mondial et je pense que c’est quelque chose que nous célébrons même si les États-Unis ne sont pas un pays parfait et ne le seront certainement jamais, c’est certainement quelque chose qui mérite d’être célébré.

Vous pouvez trouver le livre de Stepman “The War on History: The Conspiracy to Rewrite America’s Past” ici.

Ecoute maintenant:

https://mp3.ricochet.com/2021/06/Stepman.mp3

