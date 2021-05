Pourquoi l’expansion du haut débit dans le plan d’infrastructure de Biden rend les républicains nerveux

Il y a une lutte tendue à Washington entre républicains et démocrates à propos du plan d’infrastructure du président Biden, du montant du financement à la définition même de l’infrastructure. Mais sur la question d’aborder Internet et de combler le fossé numérique, il semble y avoir un accord retentissant sur le fait que le haut débit est très, très important et très, très bipartite. C’est un mirage.

Plus tôt cette semaine, la vice-présidente Kamala Harris a rencontré des membres du Congrès des deux parties pour définir la logistique du financement du haut débit via le paquet infrastructure, affirmant que le sujet est un sujet que les Américains considèrent comme non partisan. La sénatrice Amy Klobuchar a déclaré aux médias locaux du Minnesota que la discussion se concentrait uniquement sur « les écrous et les boulons ».

Alors que les républicains et la Maison Blanche débattent toujours du coût du paquet global d’infrastructure, ils sont parvenus à un accord sur le montant que le paquet devrait dépenser pour le haut débit – 65 milliards de dollars – après que Biden a accepté de faire un compromis la semaine dernière. Le nouveau chiffre représente une réduction significative par rapport à sa proposition initiale de large bande, qui avait un prix de 100 milliards de dollars. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que la décision était “toute dans l’esprit de trouver un terrain d’entente”. Il semble que les détails soient encore en train d’être déterminés.

Mais même si les parties se sont mises d’accord sur un nombre, il n’y a pas de consensus sur la façon dont le haut débit devrait réellement fonctionner et qui devrait être prioritaire dans le cadre des efforts fédéraux. Parvenir à un accord sur le financement du haut débit n’est qu’une pièce du puzzle, et il existe de profondes lignes de fracture et des désaccords sur ce que ce financement devrait viser à accomplir qui pourrait avoir un impact profond sur qui se connecte et qui en profite vraiment. Les républicains et les démocrates ont déclaré que la pandémie avait mis en évidence le rôle crucial d’Internet dans la vie quotidienne, mais ils ont des désaccords fondamentaux sur la part du gâteau que les câblodistributeurs traditionnels devraient avoir.

Un désaccord clé est un débat qui mijote depuis longtemps sur l’idée du haut débit municipal. Partout aux États-Unis, certains gouvernements locaux, organisations à but non lucratif et coopératives ont fait des investissements à long terme pour construire leurs propres réseaux à large bande sans dépendre du secteur privé. Biden est un grand fan de cette approche. La Maison Blanche appelle ces réseaux haut débit municipaux « fournisseurs avec moins de pression pour générer des profits et avec un engagement à servir des communautés entières ». Notamment, les grandes entreprises de câblodistribution qui bénéficient d’être le seul fournisseur dans de nombreux domaines n’aiment pas cette concurrence, et elles ont même fait pression pour une législation les interdisant. Broadband Now, un site Web de fournisseur d’accès Internet, affirme que le haut débit municipal est désormais limité dans au moins 18 États.

Certains efforts ont quand même réussi. L’Electric Power Board de Chattanooga, Tennessee, a réussi à construire son propre réseau haut débit gigabit, malgré l’opposition, y compris du câblodistributeur Comcast (Comcast est un investisseur dans Vox Media, qui détient Recode). Biden souhaite que des efforts comme celui de Chattanooga soient éligibles au financement de son plan d’infrastructure.

Mais le Congrès Les républicains s’y opposent, affirmant qu’il y a des endroits où les municipalités n’ont pas fonctionné et ont laissé les contribuables endettés, comme l’a soutenu le Comité politique du Sénat républicain dans un mémoire publié plus tôt ce mois-ci. Certains républicains de la Chambre ont même proposé une législation nationale limitant ce type de réseaux. La NCTA, une organisation de lobbying qui représente un large éventail d’entreprises de médias et de télécommunications, y compris Comcast, Charter et Cox Communications, a déclaré à propos du plan de Biden, “les objectifs communs ne sont pas servis en suggérant à tort que l’ensemble du réseau est en difficulté et que la solution est soit de donner la priorité aux réseaux appartenant au gouvernement, soit de microgérer les réseaux privés.

« Les lobbyistes du câble et du téléphone soutiennent depuis longtemps que c’est du socialisme, que cela nuit aux entreprises américaines », a déclaré à Recode Chris Mitchell, qui dirige le programme communautaire à large bande à l’Institute for Local Self-Reliance. « Les lobbyistes qui ont voulu arrêter la concurrence du haut débit ont reconnu que l’idéologie du Parti républicain est profondément sceptique à l’égard des investissements publics.

L’investissement public contre investissement privé n’est cependant pas la seule faille dans le récent consensus bipartite sur le financement du haut débit. Il existe également un désaccord de longue date entre les républicains et les démocrates sur le type de technologie à déployer pour faciliter ces connexions Internet. À l’heure actuelle, beaucoup obtiennent leur accès Internet à leur domicile via des réseaux de câbles coaxiaux, tandis que certains dépendent encore des lignes téléphoniques DSL-cuivre, qui sont encore plus lentes. Biden pense que cela devrait changer et que le haut débit américain devrait être à haut débit et «à l’épreuve du temps», un terme que les républicains ont interprété comme un code pour la fibre. La fibre, ont fait valoir les défenseurs, durerait des décennies et pourrait être facilement ajustée pour tenir compte des demandes de vitesse de plus en plus élevées.

Mais les républicains ont déclaré que la définition Biden du haut débit et «à l’épreuve du temps» rendrait trop de ménages éligibles à des subventions qui pourraient aller à des personnes qui n’ont pas nécessairement besoin de mises à jour Internet. Ils ont également accusé les démocrates d’essayer de subventionner « des vitesses plus rapides [that] permettre des utilisations Internet plus somptueuses », comme le streaming de contenu en 4K, qui pourrait mettre un terme à l’innovation, mettant leur« pouce sur l’échelle »en privilégiant un type de technologie: la fibre. En février, les républicains du comité de la Chambre sur l’énergie et le commerce ont proposé une série de 28 projets de loi axés sur la déréglementation, et lors d’une audience en mars, le sénateur Bill Johnson (R-OH), a appelé à se concentrer sur la création d’Internet à haut débit en tant que « exactement le contraire de ce qui doit se produire » et laisserait les Américains ruraux derrière eux.

Il y a des entreprises qui vont de l’avant avec la fibre par elles-mêmes ou qui en auront besoin pour construire des réseaux 5G. Mais les câblo-opérateurs traditionnels en bénéficieront probablement si le gouvernement ne donne pas la priorité à ce type de connexion (NCTA, le groupe de pression, a fait valoir, par exemple, que l’argent fédéral devrait plutôt se concentrer sur les zones avec une très mauvaise connectivité Internet ou aucune). Les câblodistributeurs traditionnels, qui peuvent être les seuls fournisseurs d’accès Internet pour certains consommateurs, ne veulent pas nécessairement être en concurrence avec de nouvelles options basées sur la fibre, explique Ernesto Falcon, conseiller législatif principal à l’Electronic Frontier Foundation, désignant des entreprises comme Comcast et Charte.

Mais Biden et ceux qui soutiennent son plan disent qu’il est important de se concentrer sur ces systèmes plus avancés car la demande pour Internet ne fera qu’augmenter et que le pays doit investir dans une technologie qui peut durer des décennies.

« Il s’agit d’un investissement unique dans une vie que nous pouvons faire », déclare Greg Guice, directeur des affaires gouvernementales chez Public Knowledge. « Si vous comptez sur certaines de ces technologies plus anciennes, comme le cuivre, vous ne pouvez tout simplement pas en tirer la vitesse dont vous avez vraiment besoin, à mesure que vous réfléchissez, pour les types de demandes qui vont être sur le réseau.”

Sous-jacentes aux tensions entre républicains et démocrates, des opinions divergentes sur l’ampleur du défi. Les républicains et les câblodistributeurs veulent concentrer la discussion sur le haut débit sur les zones et les communautés qui ont très peu de connectivité à l’heure actuelle. Selon eux, le passage au haut débit et à la fibre optique ne devrait pas être l’objectif principal. Mais les démocrates, ainsi que certains républicains, ont déclaré que le pays devrait avoir une norme plus élevée pour les vitesses Internet. Cette approche, explique Guice, soutiendrait davantage la construction de la fibre optique et cadrerait également la question du haut débit d’une manière qui inclut les communautés suburbaines et urbaines où la connexion Internet fait défaut.

Alors que la Federal Communications Commission a estimé qu’environ 30 millions d’Américains n’ont pas accès au haut débit, cela n’inclut pas les personnes qui pourraient techniquement avoir accès à Internet mais ne peuvent pas se le permettre, un problème exacerbé dans les zones où il n’y a que un fournisseur d’accès Internet. Il y a aussi le processus appelé « redlining numérique », où les fournisseurs d’accès Internet ont laissé les communautés de couleur et les communautés à faible revenu avec un accès Internet pire.

Il n’est pas clair si ces tensions seront résolues dans ce dernier débat sur les infrastructures. Après tout, la pandémie a clairement montré qu’être connecté ne consiste pas seulement à avoir accès à Internet. Il est essentiel d’avoir une connexion Internet suffisamment performante pour prendre en charge plusieurs personnes utilisant plusieurs appareils en même temps et qui pourraient avoir besoin de cette connexion pour faire quoi que ce soit du travail, apprendre ou assister à un rendez-vous médical. Les partisans de la pérennité affirment que la fibre durera non seulement plus longtemps, mais reconnaît également que la demande d’Internet ne diminuera pas ou ne stagnera pas. Il ne fera que grandir.

Comme le dit Guice, « Penserions-nous qu’il est raisonnable d’ajouter une voie de terre à l’I-95 ?