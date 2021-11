Pourquoi l’expansion du MCU s’accompagne de douleurs de croissance

Cet article contient des informations sur l’intrigue et des spoilers d’Eternals, le dernier film de l’univers de la bande dessinée Marvel. Si vous n’avez pas vu le film et que vous ne voulez pas savoir ce qui se passe, alors vous devriez quitter l’article.

L’univers de Marvel s’agrandit. Peut-être trop gros.

Eternals, réalisé par Chloé Zhao, était emblématique de cela: une intrigue lourde avec un développement de personnage étonnamment mince. Le film avait de solides performances d’acteur, de belles images, des rebondissements imaginatifs et de puissantes décisions de casting. Mais il n’a pas tout à fait accompli tout ce qu’il se proposait de faire. En fait, le film avait l’impression d’avoir une liste de choses à faire beaucoup trop longue.

L’échelle du MCU a toujours été ce qui est le plus impressionnant dans les films. Bien sûr, ils offrent une action et un rythme incroyables, mais la capacité de Marvel à construire un canon et à développer des intrigues de film en film – et chaque film s’appuyant souvent sur chaque film – a été une énorme réussite. Kevin Feige, le visionnaire et producteur principal du MCU, a peut-être enfin commencé à mordre plus qu’il ne peut mâcher. Non seulement Marvel a invité la possibilité infinie du multivers, mais le studio a présenté aux Eternals un gang de super-héros (qui ne sont en fait que des robots).

Le film, Eternals, n’a pas les mêmes problèmes d’intrigue que Black Widow, un film dont l’échelle était limitée car il était antidaté et tissé entre Civil War et Infinity War. Black Widow ne pouvait pas avoir d’impact car il devait s’intégrer dans le canon qu’ils avaient déjà créé. Eternals avait un problème différent, avec un ensemble de personnages qui auraient un impact sur l’avenir du MCU mais qui vivaient en secret parmi les Avengers (et bien avant cela) en tant que gardiens de la planète Terre – mais ne pouvaient pas avoir d’impact sur le passé du MCU.

La première question à laquelle tout le monde devait répondre : pourquoi les Eternals ne se sont-ils pas battus contre Thanos ? Pourquoi ne sont-ils pas intervenus ?

La réponse était crédible : les Célestes leur avaient ordonné de ne pas le faire. L’intrigue sous-jacente, cependant, était que les Célestes utilisaient des Éternels pour protéger la Terre des Déviants, une autre espèce fabriquée par les Célestes. Les Éternels devaient protéger les humains assez longtemps pour qu’un nouveau Céleste naisse, un processus qui nécessite une masse critique de vie intelligente.

C’est là que l’intrigue devient lâche. Non seulement il y a un être massif vivant au cœur de la Terre – que les scientifiques n’ont pas découvert d’une manière ou d’une autre – mais le Céleste a besoin de « vie intelligente », une étrange classification. Les Célestes ne consomment pas cette vie intelligente. Ils ont juste… besoin d’être en présence d’une certaine quantité pour prendre vie. Cela n’a pas beaucoup de sens. Et honnêtement, cela n’aurait pas beaucoup d’importance si le film, Eternals, nous avait vraiment séduits avec un fort développement de personnage. C’est ce que Zhao, qui a remporté le prix du meilleur film aux Oscars pour Nomadland, semblait vouloir faire : développer les Eternals comme une famille adorable avec des liens compliqués et tendus les uns avec les autres. Mais c’est aussi là qu’il a échoué, incapable de fusionner ces personnages de manière significative. Il était facile de voir qu’ils étaient censés être une famille soudée et soudée qui a passé beaucoup trop de temps ensemble. Cela ne ressemblait tout simplement pas à cela, les relations devenant sous-développées.

L’exemple le plus évident : Sprite (Lia McHugh) n’a jamais montré de manière convaincante son amour pour Ikaris (Richard Madden) ou sa jalousie pour Sersi (Gemma Chan). À cause de cela, Kingo (Kumail Nanjiani) a dû le dire au spectateur en dialogue — deux fois ! – ce Sprite aimait Ikaris. Et puis Sprite a dû dire explicitement au spectateur qu’elle détestait Sersi dans un acte de trahison à la fin du film. Tout sonnait creux. Il n’y avait pas de configuration.

Il y avait un niveau rafraîchissant de diversité, avec l’introduction d’un super-héros gay, Phastos (Brian Tyree Henry), et d’un super-héros sourd, Makkari (Lauren Ridloff). Les décisions de casting sont un pas en avant impressionnant pour une franchise qui a mis beaucoup trop de temps à présenter des héros qui n’étaient pas à prédominance d’hommes blancs. Mais parce que nous avons rencontré tant d’éternels – dont un sur la scène post-crédit (oui, c’est Harry Styles. Swoon.) – il était difficile de développer un attachement à l’un d’entre eux, d’autant plus qu’ils commençaient à mourir. En fait, tuer les Eternals semblait être un moyen de gérer le volume de ces personnages principaux.

D’une manière ou d’une autre, un film sur la quasi-explosion de la Terre a fini par sembler lent. Et c’est parce que le film a essayé et lutté pour développer 10 nouveaux super-héros uniques, dont certains seront au cœur de ce qui semble être une bataille potentielle entre Arishem, qui a terminé le film avec un jugement en suspens sur le sort de la Terre, et les défenseurs de la planète .

Il y a une chance que ce film finisse par être le Thor, l’un des films les plus endormis et les plus maladroits du MCU, au Ragnorok de la franchise, l’un des films Marvel les plus électriques et les plus regardables. Il y a une chance que les Éternels aient besoin d’une chance de se mettre en scène sur Terre, de présenter les Célestes, d’expliquer pourquoi ils se présentent tous maintenant et de réduire le groupe à un total plus réalisable. Il y a une chance que ce groupe se transforme en quelque chose de spécial, comme les Gardiens de la Galaxie. Mais cela ne sauvera pas ce film de ce qu’il était : un film qui ressemblait à un article de Wikipédia expliquant pourquoi les Eternals existent maintenant dans le MCU. Cela ressemblait à un point d’appui grinçant: un équipement qui présentait Eternals 2, Black Panther 2 et Guardians of the Galaxy 3.

Les Éternels avaient trop de travail à faire. Eternals et Zhao n’ont pas pu tout faire.

