Pourquoi l’expérience client omnicanal est la voie à suivre pour le commerce de détail

Par Rajiv Kumar

Depuis l’épidémie de pandémie de l’année dernière, l’innovation est devenue la clé pour survivre et prospérer sur le marché. Transformer le mode de travail traditionnel et introduire des stratégies new-age s’est imposé comme la solution viable pour les entreprises afin de soutenir leur croissance sur le marché. Le secteur de la vente au détail n’a pas fait exception ! Elle s’est également engagée sur la voie de l’innovation pour faire face à la dynamique industrielle induite par le COVID-19. Ainsi, l’Omni-canal est devenu une technologie de pointe pour le secteur dans le cadre de la disruption numérique !

En raison de sa particularité d’offrir une expérience client immersive haut de gamme, cette tendance va donc effectivement s’accélérer dans les temps à venir. Un rapport récent de Market Watch souligne une tendance similaire et indique que la plate-forme mondiale de commerce de détail omnicanal devrait passer de 2,99 milliards de dollars en 2017 à 11,01 milliards de dollars d’ici la fin de 2023. En outre, il est prévu que le marché augmentera. à un TCAC de 21,48 %. L’essor du e-commerce en ligne

le shopping ainsi que l’adoption croissante des smartphones jouent un rôle majeur dans la croissance de l’expérience omnicanale dans le secteur de la vente au détail. Les demandes des clients à cet égard stimuleront davantage la croissance du marché.

Les commerçants adoptent la voie omnicanale

Le modèle omnicanal consiste à atteindre les clients via plusieurs canaux ou points de contact dans le seul but de leur offrir une expérience transparente. Il permet de fournir des expériences unifiées sur les canaux numériques et physiques, depuis la navigation jusqu’aux étapes de passation de commande et de livraison. Les détaillants exploitent le potentiel de la technologie afin de concevoir des stratégies omnicanales de pointe pour leurs entreprises.

Suivre cette approche engendre en effet divers avantages à long terme. L’adoption de cette voie aide les détaillants à toucher un vaste public cible et à se constituer une clientèle fidèle. En plus de cela, cela permet également de générer des revenus via plusieurs canaux de marketing. Cependant, il n’y a pas de stratégie unique lorsqu’il s’agit de prendre la voie de l’omnicanal. Chaque détaillant devra modifier le plan en fonction de ses opérations et de sa clientèle. Mais il est essentiel qu’ils adoptent les bonnes stratégies et technologies afin d’étendre un client omnicanal haut de gamme

de l’expérience. Ceci est essentiel car investir dans de mauvaises tactiques ou des technologies non pertinentes pourrait coûter aux détaillants des investissements fragmentés qui pourraient détruire la valeur de leur entreprise et de leurs expériences.

Tout modèle omnicanal a trois stratégies principales :

Commerce– Ici, nous nous concentrons sur l’offre d’expériences d’achat cross-canal supérieures à la fois en magasin et dans l’espace en ligne. Le client à cette étape est engagé et incité à revenir sans cesse.

Personnalisation– À ce stade, nous visons à étendre un engagement cross-canal sur mesure, ciblé et personnalisé qui serait pertinent pour les clients. Ici, nous devons proposer des expériences haut de gamme et innovantes pour que les clients soient accros et aient tendance à rester connectés longtemps.

Écosystème– Dans la dernière étape, nous nous concentrons sur la fourniture de plateformes cross-canal qui offrent des expériences enrichissantes intégrées aux besoins, préférences et modes de vie du consommateur. Ils ont la possibilité de se connecter avec des utilisateurs partageant les mêmes idées et d’avoir accès à de nouvelles expériences et à du contenu haut de gamme.

Conceptualiser une stratégie omnicanale

Afin de concevoir et de mettre en œuvre un modèle omnicanal réussi, nous devons avoir les prérequis mentionnés ci-dessous :

Données sur les points de contact clients

La première étape consiste à mener une étude approfondie et à effectuer des recherches sur le comportement d’achat de votre client. Cela inclut également la collecte de leurs informations personnelles, de leurs données démographiques, ainsi que de leurs préférences en matière d’expériences d’achat. De plus, vous devez également obtenir des informations sur leur parcours d’achat. Une fois ces informations en place, vous serez en mesure de conceptualiser la bonne stratégie d’engagement.

Cartographie de la concurrence

Connaître vos concurrents, leurs offres, leurs USP ainsi que leurs performances sur le marché est une autre étape importante lors de la planification de votre stratégie omnicanal. Une plongée approfondie dans leurs stratégies de commerce électronique, la collecte d’informations sur leurs canaux largement utilisés pour la stratégie omnicanale ainsi que l’analyse de leur présence sur les réseaux sociaux s’avéreraient bénéfiques car cela aiderait à attirer et à convertir efficacement les clients.

Finaliser les bons canaux

Sur la base des réponses et des données recueillies au cours des deux étapes ci-dessus, vous pouvez maintenant déterminer les canaux possibles pour l’exécution du modèle omnicanal. Ces canaux doivent cependant être choisis en tenant compte du fait que votre client est capable de se connecter et de s’engager efficacement et en toute transparence avec votre entreprise.

Expériences d’achat sur mesure

La dernière étape consiste à offrir des expériences d’achat sur mesure et personnalisées en construisant un plan marketing solide. Les consommateurs s’engagent à des niveaux plus élevés et ont tendance à rester longtemps avec les marques qui offrent des expériences d’achat pertinentes et hyper-personnalisées.

La technologie : un élément clé pour adopter la voie omnicanal

Bien que l’offre d’expériences omnicanal à la vaste clientèle puisse être un travail difficile, la technologie intervient comme une bénédiction déguisée pour la même chose. Les solutions technologiques avancées permettent de créer des boutiques numériques, d’aider les détaillants à se connecter facilement avec le public dans l’espace en ligne et d’améliorer l’expérience client. Qu’il s’agisse de places de marché de commerce électronique, de commerce sans tête, de logiciel en tant que solution (SaaS) ou de plate-forme de communication en tant que service (CPaaS), la technologie ne ménage aucun effort pour soutenir les détaillants dans leur capacité maximale à exécuter leurs

stratégie omnicanale.

Des freins à la mise en place d’un modèle omnicanal

Cependant, le concept vient avec sa juste part de défis. Les détaillants doivent non seulement surmonter les silos organisationnels et la culture, mais doivent également faire face aux changements du secteur tout en empruntant la voie de l’omnicanal. Passer du modèle de travail de brique et de mortier est un autre obstacle majeur lors du déploiement d’une stratégie omnicanal. De plus, choisir les bons partenaires technologiques qui offrent des services nouvelle génération avec une rentabilité

les fonctionnalités sont essentielles car cette décision pourrait éventuellement faire ou défaire le modèle. Un autre obstacle lors de l’adoption de cette voie est que les détaillants devraient initialement investir des sommes considérables sans aucune garantie de bénéfices instantanés.

En résumé !

Le besoin d’être omniprésent a poussé les détaillants à avoir leur modèle omnicanal. Cependant, étant une stratégie de pointe, son efficacité et son efficience dans le secteur de la vente au détail doivent encore être évaluées et validées. Mais au rythme auquel il entre progressivement sur le marché de détail, ce jour ne sera pas loin où ce ne sera plus une tendance. Mais cela deviendra plutôt une nécessité dans le monde numérique d’aujourd’hui ! Le cœur même de l’approche omnicanale de la

détaillants est fortement soutenu et dépend de la technologie. Le client étant le roi, il est essentiel de lui offrir des expériences client haut de gamme afin de favoriser les liens avec lui et de le fidéliser durablement avec notre entreprise. Ainsi, l’omnicanal est en train de devenir la pointe de la technologie pour les détaillants et leur permet également de subir des transformations numériques au sens propre du terme !

L’auteur est fondateur et PDG de StoreHippo

