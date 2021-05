Pourquoi l’haptique de votre smartphone est-il important?

Luke Pollack / Autorité Android

Jon Fingas

Vous n’avez probablement pas acheté votre dernier smartphone en pensant à son retour haptique, mais il y a de fortes chances que vous l’ayez remarqué. La qualité des haptiques proposés varie d’un bout à l’autre. Pour chaque iPhone ou téléphone OnePlus avec un retour serré comme un tambour, il y a apparemment une douzaine de téléphones avec des vibrations vagues et bourdonnantes qui vous donnent envie de désactiver complètement la fonction.

Mais quelle importance cela a-t-il? Plus que vous ne le pensez. Ce n’est pas seulement le reflet de la qualité de votre téléphone – dans certains cas, cela peut améliorer les fonctionnalités du téléphone. Voici quelques raisons pour lesquelles vous voudrez considérer l’haptique comme une caractéristique importante la prochaine fois que vous magasinez pour un combiné.

Le retour haptique facilite l’utilisation de votre téléphone

David Imel / Autorité Android

Les haptiques sont une reconnaissance que vous avez effectué une tâche, comme taper sur le clavier ou atteindre la fin d’une liste. Cela, en soi, est extrêmement utile dans la pratique. Vous saurez quand arrêter le défilement, quand une commande d’actualisation a fonctionné (particulièrement utile pour les réseaux sociaux) ou si vous avez manqué une clé. Dans le meilleur des cas, ils peuvent même vous éviter de regarder l’écran.

De bonnes haptiques améliorent la qualité d’un téléphone et encouragent les entreprises à penser de manière holistique au design.

Plus l’haptique est bonne, plus votre téléphone devient intuitif. Sur un iPhone, par exemple, la subtile coche-coche-coche du défilement dans un menu déroulant permet de s’arrêter plus facilement exactement sur l’élément souhaité. Considérez une bonne haptique comme une amélioration de la réactivité de la même manière qu’un affichage à taux de rafraîchissement élevé – elles réduisent le temps que vous passez à naviguer sur votre téléphone.

Cette interaction peut même être cruciale pour l’accessibilité. Si vous êtes malvoyant, les vibrations haptiques peuvent être le meilleur moyen de confirmer les pressions sur les boutons ou de vous repérer dans l’interface. Apple et Google considèrent que le retour d’information physique est une aide importante lorsque les signaux audiovisuels ne sont pas des options. Ces vibrations peuvent vous informer d’un appel ou d’un message d’erreur que vous auriez autrement manqué. Dans cette optique, une bonne haptique peut être primordiale pour certaines personnes.

Ils adoucissent votre expérience

Robert Triggs / Autorité Android

Il existe également une raison plus simple et plus difficile à quantifier de rechercher un retour haptique amélioré: cela rend votre téléphone plus agréable. Les commentaires haptiques sont en partie pour fournir une interaction plus vivante que vous ne pourriez toucher du verre «mort». Pourquoi ne serait-il pas aussi sophistiqué que possible?

Un bon système haptique, qu’il s’agisse du Taptic Engine de l’iPhone ou des moteurs du Mate 40 Pro de Huawei, crée une expérience plus immersive. Votre téléphone a plus l’impression de vous répondre ou même de travailler en harmonie avec vous. Même s’il serait exagéré de dire que votre téléphone prend vie, une bonne haptique peut lui donner l’impression de plus qu’un morceau de verre et de métal. La technologie est même, osons-nous le dire, amusante – vous voudrez peut-être faire défiler une liste ou taper un long message juste pour ressentir ces coups et tapotements subtils. De plus, cela peut faire une énorme différence dans l’expérience de jeu mobile.

Voir également: Les haptiques avancées arrivent sur Android

Comme nous l’avons dit au début, le retour haptique peut fausser votre perception d’un appareil. Des commentaires subtils et précis peuvent améliorer la qualité perçue d’un téléphone, même s’il ne s’agit pas d’un modèle haut de gamme. Un système qui bourdonne et cliquète, quant à lui, peut faire paraître même le combiné le plus cher comme bon marché. En fin de compte, cela reflète l’attention portée aux détails. Si une entreprise est suffisamment réfléchie pour que la réponse tactile de votre téléphone soit un plaisir, il y a de fortes chances qu’elle consacre la même attention au reste du matériel.

En tant que tel, nous devrions encourager nos marques de téléphones préférées à faire plus d’efforts dans le retour haptique. Cela améliore non seulement la qualité d’un téléphone, mais encourage également les entreprises à penser de manière holistique au design. Vous pourriez obtenir un appareil mieux conçu même si vous ne vous souciez pas particulièrement de l’haptique, et cela peut vous faire apprécier la technologie là où vous ne l’avez pas fait auparavant.