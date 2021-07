Pourquoi l’homme qui a dit “le sport automobile est mort à moins qu’il ne soit électrifié” a réengagé Alfa Romeo en F1 · .

La plus grande surprise du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne a sans doute été la décision d’Alfa Romeo d’étendre son titre et son sponsoring de l’équipe Sauber – simplement parce que le serpent milanais est l’une des marques automobiles les plus performantes au monde, et l’équipe a à peine fixé le pistes s’abattent ces dernières saisons – il croupit actuellement huitième à deux points d’un doublé de dixièmes places.

L’accord renouvelé, tel que décrit ici, s’étend sur une période non divulguée et comporte des évaluations annuelles, mais . comprend que le premier bloc envisagé s’étend sur trois ans, avec des options par la suite. Cela signifie que les couleurs de combat rouge/blanc familières de la marque devraient être sur la grille jusqu’à la fin de 2024 au moins – la fin de la période réglementaire actuelle, qui est, cependant, actuellement en cours de révision.

L’accord initial Sauber-Alfa Romeo a été conçu par le patron de Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, qui, au moment de sa mort prématurée en juillet 2018, était également responsable de Ferrari, et donc des liens étroits entre la société de supercars et l’ensemble du groupe FCA, bien que les deux soient sociétés cotées séparément.

Marchionne prévoyait avec optimisme des ventes annuelles de 400 000. Il a massé l’accord sur le moteur Ferrari au nom de l’accord Alfa Romeo, et donc le rôle de Sauber en tant qu’équipe de placement de la Ferrari Driver Academy. Cependant, malgré la connexion F1, la marque est sous-performante sur ses marchés, comme en témoignent les ventes actuelles de moins de 60 000 unités par an.

Le premier champion du monde de Formule 1 a conduit une Alfa RomeoCouple à des niveaux de ventes extrêmement décevants avec le lancement par la marque d’une stratégie d’électrification (pas un changement de marque) sous le slogan “Alfa e-Romeo” et le lancement simultané d’un modèle phare entièrement électrique, et la question évidente à posée au PDG Jean-Philippe Imparato par . lors d’une interview exclusive immédiatement après l’annonce est: “Pourquoi la Formule 1 et pas la Formule E?”

Après tout, pour à peu près le même budget que le titre et la livrée de l’équipe Sauber, Alfa Romeo pourrait posséder toute une équipe FE interne. Cependant, comme le note Imparato, la société sœur de Stellantis DS y est déjà présente.

“Ma tribu d’Alfa Romeo arrive et mon [Alfa Romeo] clubs sont liés à la Formule 1 », dit-il avec le sourire. “Mon [brand] l’histoire est liée à la Formule 1, et DS est à la Formule E. Nous sommes motivés par le fait que nous voulons être cohérents avec notre histoire.

« Nous ne voulons pas non plus chevaucher un [in-house] marque. Donc, pour moi, c’est une décision tout à fait naturelle.

Les mots « histoire », « clubs » et « tribu » sont régulièrement ajoutés à notre discussion, et il considère clairement le lien F1 – Alfa Romeo a remporté les deux premiers championnats du monde de F1, après avoir participé au premier grand prix – comme absolument crucial pour le processus de rapprochement et d’expérience client, soulignant qu’il existe 200 clubs Alfa Romeo dans le monde, dont un quart sont situés en Amérique du Nord.

« C’est tout simplement incroyable, alors si vous voulez respecter notre histoire ; si tu veux faire un retour [to customers], vous devez ajouter quelque chose en plus de vos domaines de performance clés traditionnels. Mais je peux vous dire que si le retour sur investissement [on the F1 project] n’aurait pas été à la hauteur de nos attentes, nous n’aurions pas dit “oui” [to the extension]. “

Alfa Romeo a fêté son 111e anniversaire le mois dernier. Français d’origine italienne, Imparato a rejoint la marque de sa sœur Peugeot – où il a supervisé un renouveau impressionnant – en janvier. C’était peu de temps après la fusion de PSA (Peugeot, Citroën et Opel) avec FCA (Fiat, Chrysler), ce qui a amené d’autres marques telles qu’Alfa Romeo et Maserati dans le giron de Stellantis.

Il a immédiatement annoncé des plans d’électrification pour ce qui est une marque à essence archétypale, dont les adeptes ont été absolument horrifiés lorsque ses premières voitures à moteur diesel ont été lancées.

« L’avantage direct pour moi est le fait que le projet de Formule 1 alimente la narration d’Alfa Romeo du côté marketing. Sur le pays [market] Côté mix, ce qui m’a frappé en janvier lorsque j’ai rejoint, c’est la réponse à la première question que j’ai posée : Donnez-moi un aperçu de la notoriété d’Alfa Romeo. J’ai été surpris par la prise de conscience mondiale.

« Ainsi, la notoriété de la Formule 1 alimente le mix de pays d’Alfa Romeo. Vous parlez de Stellantis : je veux être la marque premium mondiale de Stellantis. Quoi de mieux pour moi que de tirer parti de la notoriété de la Formule 1 avec Alfa Romeo ? »

Par prime, veut-il cependant dire positionné au-dessus de Maserati dans la constellation Stellantis ?

« Il y a une marque de luxe et c’est Maserati. J’ai pas ce positionnement, Alfa Romeo c’est la noblesse sportive italienne [brand] depuis 1910. C’est une marque premium, pas une marque élitiste. Évidemment, la Formule 1 rappelle à tout le monde qu’Alfa Romeo a une histoire dans le sport automobile.

Les courses DS de la marque Stellantis en Formule EI lui ont dit que c’était sous sa surveillance que Peugeot avait annulé ses campagnes Le Mans et le Championnat du monde d’endurance, justifiant cette décision en déclarant à l’époque au magazine Autocar : « Une chose est sûre : le sport automobile est mort. à moins qu’il ne soit électrifié”, ajoute-t-il, “Demander 220 millions d’euros (220 millions de dollars) pour un futur programme de sport automobile est complètement fou.”

Comment concilie-t-il ces commentaires avec l’accord Alfa Romeo ?

Il ne fait aucun doute que les commentaires ont été faits, juste une réponse directe : « Parce qu’à un moment donné, le [cash-strapped] La situation de PSA était très, très délicate. Nous avons dû faire des choix difficiles. Avant de prolonger l’accord d’Alfa Romeo et de Sauber j’ai fait quelques calculs sur le retour sur investissement de la situation d’Alfa Romeo en termes de vision à moyen et long terme.

“J’ai décidé que Formule 1 signifie sport automobile signifie le message d’efficacité qui peut alimenter [brand] valeurs. Le partenariat a été positif avec notre collègue Sauber. Donc, que nous ayons décidé d’y aller, c’est aussi un message que Stellantis est un groupe très stable.

Le commentaire sur le retour sur investissement est intrigant, car mes calculs indiquent que l’accord de parrainage Sauber coûte environ 25 millions de dollars par an – répartis sur 60 000 ventes annuelles (maximum) qui s’élèvent à 400 $ par unité.

Pour mettre les chiffres en perspective, considérons que Ferrari est susceptible d’exploiter son programme de F1 avec un bénéfice net de parrainage externe et de prix maintenant que les plafonds budgétaires sont en place. Le groupe Renault dépense environ un quart (100 millions de dollars) par unité. Alfa Romeo peut-il vraiment se permettre ces coûts supplémentaires par unité ?

“Oui”, dit-il, avant de souligner qu’il ne confirme pas les chiffres. « Je confirme que le projet F1 que nous développons aujourd’hui avec les confrères de Sauber a un retour sur investissement tout à fait compatible avec l’objectif que je me suis fixé en termes de rentabilité.

Alfa Romeo souhaite associer la F1 à sa division de voitures de route. Tout va bien, mais la F1 aidera-t-elle réellement la marque à augmenter substantiellement ses ventes mondiales ?

« C’est une question très intéressante », sourit-il. « Au fait, c’est une première question que je me pose toujours. C’était la même chose lorsque nous avons remporté la voiture de l’année avec le [Peugeot] 3008, il en est de même lorsque Peugeot a annoncé son retour en WEC.

“Je ne sais pas. Je ne compte pas sur les ventes basées sur ce type de décision. Parce que vous ne savez jamais si vous gagnerez 5%, 2%, 10% de plus. Le seul indicateur de performance clé concret que j’ai en tête est la visibilité. Pour moi, c’est très positif à condition que je sois très prudent sur le fait que [any] la couverture est très positive pour moi et elle nourrit la narration d’Alfa Romeo.

« Pour moi, ces deux points principaux sont essentiels. Je ne vis pas dans un monde grand public, je suis dans un monde premium où le volume n’est pas le principal moteur – les principaux moteurs sont la qualité et l’expérience client.

Il justifie l’approche d’évaluation pluriannuelle par le fait qu’un plan de produit ne peut pas être élaboré en blocs de trois ans, affirmant qu’il faut au moins 10 ans pour concevoir, mettre en œuvre et affiner les détails. “Trois ans, c’est trop court et pas cohérent”, dit-il, ajoutant que la stratégie sera “inventée avec l’équipe”.

Il est donc clair que la F1 est une plate-forme de positionnement importante pour Alfa Romeo plutôt qu’un programme de développement technique, d’autant plus que des groupes motopropulseurs complets sont achetés à Ferrari. Le marché cible d’Alfa Romeo est, par définition, mieux informé que ne le sont les acheteurs de « boîtes économiques » banales, et la prime est certainement synonyme d’authenticité. Sur cette base, l’accord de livrée et de badges avec une équipe suisse est-il vraiment authentique ?

L’ingénierie suisse est sous-jacente à la marque italienne. Imparato fait valoir qu’en raison de la puissance de tir limitée des sponsors, il a dû choisir son combat.

« Nous avons décidé qu’il n’y avait qu’une seule activité de sponsoring dans le compte de résultat [accounts] d’Alfa Romeo, et cette activité est la Formule 1. Cela signifie que je peux tout y dépenser – j’ai choisi quel est mon combat et la prolongation de l’accord indique que j’ai choisi la Formule 1.

« La deuxième partie est l’électrification – Alfa Romeo, où est l’ambiance ? Nous n’avons pas le choix », dit-il, faisant référence à la décision de la Commission européenne de la veille d’interdire les moteurs à combustion interne à partir de 2035 et au diktat de longue date selon lequel la communauté réduit sa production de CO2 de 55% d’ici 2030.

“Donc, la question n’est plus de savoir si nous avons le choix – nous n’avons pas le choix”, souligne Imparato. “Donc, aujourd’hui, le défi d’Alfa Romeo est d’être électrifié sans perdre la touche Alfa Romeo”, déclare l’homme de 54 ans, insistant sur le dernier mot. « Si nous ne sommes pas électrifiés, [Alfa Romeo] est mort.”

Il dit que d’ici 2027, Alfa Romeo proposera une gamme complète de véhicules électriques à batterie. « Ce sur quoi nous travaillons aujourd’hui, c’est : qu’est-ce que cela signifie le son d’Alfa Romeo ; qu’est-ce que cela signifie, l’ambiance d’Alfa Romeo à l’avenir ? »

En effet, il dit que nous sommes confrontés à un «monde automobile complètement différent à l’avenir», et il prévoit clairement de positionner Alfa Romeo comme une marque haut de gamme en utilisant la F1 comme socle marketing avant un passage complet à l’électrification en se nourrissant de ses moteurs hybrides.

« La question était : ‘Comment adapter [to electrification]?’ Nous avons dit : « Hé, nous devons changer ; quelle est la meilleure façon pour moi d’alimenter une narration basée sur l’électrification ? » C’est le premier point ; expérience viscérale, deux; performances contemporaines; la troisième.

« La réponse m’est venue naturellement lorsque j’ai rencontré (le patron de l’équipe Sauber) Frédéric Vasseur quelques mois auparavant : parier sur la Formule 1 comme prochaine étape en termes de contenu technologique pour s’adapter à mon produit, car la Formule 1 est électrifiée depuis [2009]. Pour moi, en terme de logique, ça nourrit la narration.

“C’est le premier point, le deuxième point en tant qu’Alfa Romeo, je veux préparer non seulement les 10 années à venir mais je veux envoyer un message de stabilité. Deuxième point en termes de logique, l’extension de ce partenariat avec Sauber était un message pour dire “D’accord, nous nous battons ensemble, nous construisons quelque chose pour la route qui s’appelle l’Alfa Romeo [Giulia] GTA c’est une voiture fantastique.

« Pourquoi ne pas essayer d’aller plus loin [with additional such product]? C’est le deuxième point, et le troisième n’est pas rationnel : C’était Frédéric Vasseur, ce chef d’équipe connaît le métier depuis de nombreuses années.

Ce sont les points, dit-il, qui ont finalement conduit à la prolongation du contrat.

Les jours de Raikkonen au sein de l’équipe sont peut-être comptés. Enfin, Alfa Romeo aura-t-il une influence sur les pilotes étant donné que l’heure de la décision approche ? Déjà, des rumeurs circulent dans le paddock selon lesquelles Kimi Raikkonen raccrochera son casque de F1 et courra ailleurs, avec Valtteri Bottas son remplaçant probable. Avec Ferrari ayant le droit de nommer un pilote, où se situe Alfa Romeo dans la sélection du deuxième siège ?

Imparato est absolument clair : « Ce n’est pas mon travail. Si je veux entrer dans cet écosystème fantastique, je dois être très humble.

« Mon métier est de piloter la marque Alfa Romeo, le métier de Frédéric – mon partenaire [in the venture] – est de piloter l’équipe, [so] ne faites pas de confusion entre ces [roles]. Il sait conduire l’équipe et choisir [drivers], et il y a un patron dans ce domaine. Ce patron, c’est Frédéric Vasseur.

Clairement, alors c’est à Vasseur et son équipe à Hinwil de livrer la marchandise pour s’assurer que l’accord « pluriannuel » n’est pas interrompu prématurément, pour s’assurer que le programme F1 tient ses promesses en termes d’image de marque pour Alfa Romeo et l’ensemble du groupe Stellantis, pour s’assurer que les Alfisti ressentent suffisamment la «vibe» pour passer en toute transparence aux Serpents électrifiés.

Cela nécessitera plus de deux points marqués en 10 courses, et Imparato le sait sûrement.

