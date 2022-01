Pourquoi l’ICMR ne recommande pas Molnupiravar malgré l’approbation de son utilisation

La décision prise par l’ICMR a créé une situation bizarre car même si le médicament a été approuvé pour utilisation, son utilisation n’a pas été recommandée par l’ICMR.

Quelques jours après que le molnupiravir, un médicament antiviral, a été approuvé pour une utilisation pour les patients de Covid-19, l’Indian Medical of Medical Research (ICMR) a maintenu le médicament en dehors du protocole de traitement. Le médicament qui a été développé à l’origine par les sociétés pharmaceutiques américaines Merck et Ridgeback, aurait soulevé des problèmes de sécurité majeurs et c’est pourquoi l’ICMR l’a exclu du protocole de traitement, a rapporté l’Indian Express. Le Dr Balram Bhargava, chef de l’ICMR, aurait déclaré mardi que le médicament présentait des « problèmes majeurs de sécurité ». La décision prise par l’ICMR a créé une situation bizarre car même si le médicament a été approuvé pour utilisation, son utilisation n’a pas été recommandée par l’ICMR.

Molnupiravir médicament



Un médicament Covid-19 réutilisé qui a été développé à l’origine pour traiter la grippe, a été moulé pour son utilisation contre le coronavirus. Le médicament est censé être administré aux patients atteints de coronavirus léger ou modérément malades et susceptibles de faire face à une infection grave en temps voulu. La pilule aurait le potentiel de réduire les risques de maladie grave si elle est prise au cours des cinq premiers jours après avoir contracté l’infection. La pilule, en dehors de l’Inde, a été approuvée pour une utilisation au Royaume-Uni, puis aux États-Unis.

Problèmes potentiels



Le médicament aurait suscité des inquiétudes sur la base de deux facteurs : une faible efficacité et des effets secondaires potentiels. Cependant, les deux facteurs ont été pris en considération lorsque l’utilisation du médicament a été approuvée par le contrôleur du médicament. Le médicament s’est avéré n’être efficace qu’à 30 pour cent dans son parcours clinique et bien inférieur à ce qui était précédemment indiqué. La plus grande préoccupation avec le médicament était la façon dont il s’incorpore dans l’ARN du virus. Le médicament visait à créer plusieurs mutations du virus, entravant ainsi les chances de réplication du virus. Cependant, l’approche a été considérée comme assez risquée car plusieurs mutations peuvent rendre le virus plus puissant et il y a des chances que le médicament crée des mutations même dans l’ADN humain.

Le médicament sera-t-il prescrit ?



Les médecins dans certaines situations vont prescrire le médicament sur la base de l’évaluation clinique du patient sous leur observation. En outre, la principale raison qui a conduit l’ICMR à ne pas inclure le médicament dans le protocole de traitement est le fait que l’efficacité du médicament s’est avérée insuffisante pour passer outre les problèmes de sécurité. De plus, le médicament ne peut être recommandé que pour les patients dans les cinq premiers jours de contracter l’infection et cela aussi chez les patients légèrement ou modérément malades.

Le Dr Raman Gangakhedkar, ancien responsable de l’épidémiologie à l’ICMR, a récemment déclaré qu’on ne peut pas prendre le Molnupiravir comme médicament miracle, mais il ne serait pas surprenant que quelques médecins prescrivent le médicament car il fonctionne dans certains cas. Mais il a ajouté que les patients et leurs proches ne doivent pas insister pour obtenir ce médicament.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.