Pourquoi l’icône de Man United ne gère pas le Pays de Galles à l’Euro 2020 cet été

Le Pays de Galles sera privé de son manager Ryan Giggs alors qu’il cherche à produire une autre course mémorable à l’Euro cet été.

L’équipe a été superbe sous Chris Coleman à l’Euro 2016, atteignant les demi-finales, mais les préparatifs de cette édition ont été difficiles avant le tournoi à venir.

GETTY

Giggs ne sera pas à l’Euro avec le Pays de Galles

Giggs est le patron du Pays de Galles depuis 2018 et a réussi à les guider à travers les éliminatoires de l’Euro et dans le championnat réorganisé.

Mais l’icône de Manchester United ne sera pas en pirogue pour gérer ses joueurs.

Pourquoi Ryan Giggs ne gère-t-il pas le Pays de Galles à l’Euro 2020 ?

Giggs préparait son équipe pour leur campagne tant attendue pour l’Euro avant d’être arrêté en avril.

L’homme de 47 ans a été inculpé de contrôle coercitif et de lésions corporelles réelles en relation avec son ex-petite amie, tandis qu’il a également été inculpé d’agression par coups sur une deuxième femme.

“Nous avons autorisé la police du Grand Manchester à inculper Ryan Giggs pour comportement contrôlant ou coercitif et agression causant des lésions corporelles réelles”, a annoncé le Crown Prosecution Service.

Giggs sera jugé pour ses crimes présumés le 24 janvier 2021.

Calendrier de l’Euro 2020 du Pays de Galles

Tous les matchs en direct sur talkSPORT

12 juin – Pays de Galles vs Suisse 14h00

16 juin – Turquie vs Pays de Galles 17h00

20 juin – Italie vs Pays de Galles 17h00

L’ancien ailier de United n’a pas plaidé officiellement mais a déclaré qu’il “avait hâte d’effacer mon nom”.

En raison de la situation, la Football Association of Wales a annoncé que Robert Page remplacerait Giggs en tant que manager de l’Euro.

Ils ont déclaré: “La FAW peut confirmer que Robert Page assumera le rôle de manager pour le tournoi Euro 2020 de cet été.”

La FAW a également déclaré qu’Albert Stuivenberg resterait l’assistant de Page.

L’instance dirigeante a ajouté : « Une réunion du conseil d’administration de la FAW sera convoquée pour discuter de ces développements et de leur impact sur l’Association et l’équipe nationale.

.

La page a un travail énorme sur ses mains

“La FAW ne fera aucun autre commentaire pour le moment.”

Pendant ce temps, Giggs a déclaré dans un communiqué: “Je respecte pleinement la procédure légale et comprend la gravité des allégations. Je plaiderai non coupable devant le tribunal et j’ai hâte de laver mon nom.

“Je souhaite à Robert Page, au staff technique, aux joueurs et aux supporters beaucoup de succès à l’Euro cet été.”

Le Pays de Galles est dans le groupe A pour l’Euro et affrontera la Suisse, la Turquie et l’Italie en phase de groupes.

Leur match d’ouverture sera contre les Suisses lors de la deuxième journée du tournoi, le samedi 12 juin.

Le Pays de Galles a perdu contre la France lors de son premier match de préparation et affronte l’Albanie ce week-end.