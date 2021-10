On ne peut nier que beaucoup d’espoirs reposent sur le réseau Bitcoin Lightning. Certains influenceurs dans le domaine sont allés jusqu’à prédire que la technologie de deuxième couche pourrait mettre les géants traditionnels des paiements en faillite ou avoir un impact sur l’inflation elle-même.

Au cours d’un épisode du podcast Unconfirmed (Unchained), Ryan Gentry, responsable du développement commercial chez Lightning Labs, s’est entretenu avec la crypto-journaliste Laura Shin pour mettre ces attentes en contexte.

Il est difficile de ne pas être impressionné par la croissance du Lightning Network, qui a récemment franchi une capacité de 3 000 BTC. De plus, Shin a également évoqué la valeur totale verrouillée du Lightning Network et sa capacité croissante. Gentry, cependant, a préféré voir une métrique de volume élevé à la place, car il estimait que le Lightning Network se concentrait principalement sur les paiements.

Citant un rapport d’Arcane Research, Shin a noté comment la nature des transactions sur le Lightning Network avait changé après septembre 2021. Elle a observé une forte augmentation des transferts personnels et des paiements aux commerçants. Gentry avait une réponse simple pour elle : El Salvador.

De plus, Gentry a utilisé El Salvador pour souligner la nature décentralisée du Lightning Network – une affirmation que des influenceurs comme M. Whale n’acceptent pas.

« … il y a quelque part entre 15 000 et 25 000 nœuds de routage publics sur le réseau Lightning, et c’est comme un vrai réseau vraiment décentralisé, n’est-ce pas ? Comme Lightning Labs écrit la mise en œuvre dominante en L&D, mais comme les laboratoires Lightning proprement dits, la société ne fonctionne que comme cinq nœuds… »

Gentry et Shin ont également exploré comment le Lightning Network pourrait changer la scène des podcasts ou même YouTube lui-même. Gentry a proposé une idée hypothétique selon laquelle des milliers de téléspectateurs pourraient envoyer des bitcoins/sats aux hôtes de podcast pendant le programme, pour les aider littéralement à gagner de l’argent grâce aux vues.

« Je pense que nous avons juste besoin de plus de portefeuilles, de plus d’intégrations, [we] besoin de rendre l’expérience utilisateur beaucoup plus agréable. Mais ce qui est cool, c’est que ce sont les créateurs de contenu qui sont incités à commercialiser cette technologie auprès de leurs consommateurs… »