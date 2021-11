pourquoi l'image de marque des médias sociaux est essentielle à votre succès

Le marketing des médias sociaux a ouvert des portes aux entreprises de toutes tailles. Ce phénomène, qui a attiré l’attention de milliards de personnes dans le monde entier, offre une plate-forme incroyable aux petites entreprises et aux marques pour attirer l’attention en ligne et augmenter le nombre de clients et les ventes. Alors que les médias sociaux peuvent vous catapulter au sommet, le succès n’est en aucun cas une donnée. Si vous avez pour mission d’utiliser le marketing sur les réseaux sociaux pour développer votre entreprise et que vous ne maîtrisez pas tout à fait l’art de ce stratagème marketing innovant, voici un guide des stratégies de marque sur les réseaux sociaux efficaces que vous pouvez utiliser pour obtenir des résultats.

Étapes clés pour l’image de marque

Le marketing des médias sociaux peut sembler assez simpliste à première vue, mais ce n’est pas aussi simple que de créer une page et de publier quelques images de temps en temps. La création d’une stratégie de marque pour les petites entreprises devrait impliquer plusieurs étapes clés.

Pour tirer parti de la popularité des médias sociaux, vous devez savoir exactement comment utiliser ces applications et plates-formes pour atteindre les bonnes personnes, présenter votre marque sous le meilleur jour et maximiser vos chances de convertir des prospects.

Si vous espérez revoir vos campagnes sur les réseaux sociaux, Voici quelques mesures essentielles à prendre aujourd’hui :

Affinez vos options de réseau

Il existe plusieurs plateformes de médias sociaux. Bien qu’il puisse être tentant d’adopter une approche pare-balles et d’essayer de couvrir toutes les bases, ce n’est généralement pas la meilleure option.

Certaines applications et certains réseaux sont plus populaires que d’autres, certains sont destinés à des données démographiques spécifiques et certains sont plus adaptés à différents types de produits ou services que d’autres.

Facebook est le réseau social le plus populaire au monde en termes de nombre d’utilisateurs, mais Instagram est plus populaire auprès d’un public plus jeune.

Choisissez une plate-forme populaire auprès de votre client cible et pertinente pour votre marque et les produits que vous vendez.

Les vêtements et les produits de beauté sont parfaitement adaptés à Instagram et YouTube, par exemple, mais ils ne fonctionneront pas aussi bien pour un service de plomberie ou de mécanique local.

L’apparence est tout

Les êtres humains sont incroyablement réactifs aux stimuli visuels, alors ne sous-estimez pas l’importance et l’impact du contenu comme les images, les clips vidéo et les infographies.

C’est aussi une excellente idée de bien réfléchir à la façon dont vous présentez vos pages et vos articles en termes de couleurs, de logos et de police.

Assurez-vous que vos messages sont engageants et attrayants.

Vous voulez que quelqu’un repère une mise à jour sur son fil d’actualité et souhaite en savoir plus. Créer une identité et utiliser des modèles pour véhiculer un thème à travers vos publications est une excellente idée.

Votre contenu doit être reconnaissable et votre marque doit avoir de la personnalité.

Utilisez les médias sociaux pour donner vie à votre marque et mettre en valeur son identité unique.

Les médias sociaux sont une plate-forme incroyable pour les marques, car ils leur permettent d’utiliser des canaux et des applications pour donner une voix à leur marque et mettre en valeur l’éthique de l’entreprise.

Vous pouvez utiliser des publications et des pages pour interagir avec les clients et leur montrer vraiment en quoi consiste votre marque. Profitez de l’occasion pour donner un aperçu de la culture de votre entreprise et partager des publications d’une manière qui plaira à votre public.

Quelle que soit la voie que vous choisissez pour faire connaître votre marque, assurez-vous d’être authentique sur les réseaux sociaux. Les statistiques de sproutsocial montrent que les consommateurs considèrent l’honnêteté comme le trait le plus attrayant.

Rationalisez votre concentration

Il est toujours avantageux de se lancer dans une campagne de marketing sur les réseaux sociaux avec une idée des types de sujets que vous souhaitez couvrir et de maintenir une cohérence tout au long. Ne sautez pas d’un sujet à un autre sans aucun rapport.

Chaque publication doit être pertinente à la fois pour votre marque et pour le client que vous essayez d’impressionner.

Choisissez une sélection de sujets liés à votre entreprise et utilisez les commentaires pour déterminer les domaines d’intérêt les plus populaires.

Ne soyez pas un étranger

Mener une campagne de marketing sur les réseaux sociaux n’est pas aussi simple que de partager une publication tous les quelques jours. Il y a énormément de concurrence en ligne, et si vous manquez les médias sociaux, vos abonnés vous oublieront et commenceront à regarder d’autres comptes et flux.

Vous ne voulez pas bombarder vos abonnés d’informations et de mises à jour, mais publier régulièrement est essentiel pour maintenir l’attention et la concentration. Utilisez des analyses et des études de marché pour déterminer la fréquence de publication.

Vos résultats dépendront de qui vous essayez d’attirer, des plateformes que vous utilisez et des types de produits ou de services dont vous faites la promotion.

Pensez à embaucher des influenceurs

Le marketing d’influence est une arme de plus en plus puissante pour les entreprises, en particulier celles dont le public cible est jeune.

C’est l’une des dernières tendances en matière de marketing sur les réseaux sociaux, mais c’est aussi l’une des plus efficaces si elle est bien faite. Les influenceurs sont des personnes qui ont de nombreux abonnés sur des chaînes et des réseaux comme Instagram.

Si vous n’avez pas des milliers d’abonnés, vous pouvez toucher un public plus large en travaillant avec des influenceurs et en capitalisant sur leur présence.

Recherchez des influenceurs authentiques, recherchez des personnes qui ont fait la promotion de marques similaires dans le passé et assurez-vous de choisir des personnes qui se connecteront avec votre marché cible.

Utilisez votre biographie

Chaque titulaire de compte a une biographie ou un profil. Ne vous précipitez pas pour le remplir et manquez l’opportunité de l’utiliser pour informer vos abonnés et améliorer la réputation de votre marque.

Incluez des informations importantes sur votre entreprise et vos coordonnées.

Annoncez vos comptes

Cela peut sembler évident, mais de nombreuses entreprises créent un compte Instagram en supposant que leurs abonnés sauront déjà qu’ils ont une page Facebook ou un compte Twitter.

Utilisez vos comptes pour annoncer d’autres pages et profils, lier du contenu à d’autres plateformes et inclure toutes vos informations de réseaux sociaux sur des cartes de visite, des e-mails et des dépliants.

N’utilisez pas seulement vos applications de médias sociaux pour faire de la publicité. L’engagement est la clé.

Les médias sociaux offrent de brillantes opportunités de faire de la publicité et de vendre des produits, mais cela vaut la peine de garder à l’esprit son nom et ses origines.

Le concept initial était basé sur l’engagement et l’interaction, et vous devez utiliser la plate-forme pour communiquer et interagir avec vos clients. Ne vous contentez pas de vendre, vendre, vendre. Prenez le temps de discuter, de répondre aux commentaires et de réseauter également avec d’autres entreprises.

Choisissez un nom ou une poignée qui se connecte avec votre marque

Vous voulez que les gens puissent vous trouver sur les réseaux sociaux sans entreprendre un travail de détective rigoureux.

Choisissez un nom ou une poignée qui correspond à votre marque.

Le marketing sur les réseaux sociaux est un moyen extrêmement puissant pour atteindre de nouveaux clients et promouvoir votre marque.

Si vous n’êtes pas au fait des tendances de la marque ou si vos campagnes sur les réseaux sociaux sont tombées à plat dans le passé, suivez ces étapes pour développer massivement votre entreprise avec les réseaux sociaux !

Auteur : Emily Standley

Suivez @dancergalny

Bonjour ami entrepreneur ! Je suis Emily Standley, une créatrice de contenu publiée à l’échelle nationale et une stratège en marketing numérique basée dans le sud de la Floride. Ma passion est d’aider les entrepreneurs et les entreprises créatifs du sud de la Floride et du monde entier à tirer parti de la puissance de la technologie numérique pour atteindre les marchés virtuels ; pour établir une plus grande présence en ligne, trouver les meilleurs moyens… Voir le profil complet ›