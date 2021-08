Pourquoi l’image de marque est si importante pour vous et votre entreprise

En tant que conseiller en affaires pour notre centre local de développement des petites entreprises (SBDC) et mentor pour les petites entreprises pour le Service Corp of Retired Executives (SCORE), j’ai remarqué une augmentation du nombre de questions que je reçois concernant l’image de marque.

Je commence généralement toute discussion sur l’image de marque en demandant à mes clients « Qu’est-ce que l’image de marque ? » Ce que j’entends souvent, c’est une liste de choses liées au marketing, comme des logos, des sites Web et des slogans, qui sont les éléments les plus visuels ou tangibles qui contribuent à une marque. Bien sûr, il s’agit d’une définition incomplète de l’image de marque. L’image de marque selon ma définition est « Créer une opinion positive dans l’esprit d’une personne en entendant votre nom. Que ce soit votre nom ou le nom de votre entreprise ou ses produits de marque. En termes simples, l’image de marque est votre réputation.

Les avantages d’avoir une excellente réputation de marque dans votre industrie sont nombreux. Cela vous permet de facturer plus, de dépenser moins en publicité, cela crée une fidélité dont vous pouvez tirer parti et cela crée de la gravité pour les clients, les employés et les médias.

Lorsqu’il s’agit de discuter de l’image de marque, nous devons comprendre qu’il en existe deux types, l’image de marque personnelle et l’image de marque d’entreprise.

Image de marque personnelle

L’image de marque personnelle a reçu beaucoup d’attention ces derniers temps et se développe plus rapidement à cause d’Internet. L’image de marque personnelle est importante pour les entreprises où le fondateur ou le propriétaire est le principal visage de l’entreprise.

L’un de mes clients actuels est un conseiller familial et développe un programme de formation en ligne pour enseigner aux parents comment gérer les enfants incontrôlables. Elle est la marque de son entreprise et est très respectée dans son industrie. Toute personne faisant preuve de diligence raisonnable sur son programme est susceptible d’entrer son nom dans une recherche Google. Ce qu’ils découvriront, ce sont de nombreux résultats liés à sa marque personnelle.

L’image de marque personnelle donne à chacun la possibilité de créer une marque personnelle en utilisant ses compétences, sa personnalité et son expertise pour résoudre les problèmes des autres. Qu’on le veuille ou non, tout le monde a une marque personnelle. La vraie question est « Profitez-vous pleinement de votre marque personnelle ? »

L’image de marque personnelle est également importante dans le recrutement. Il n’y a pas si longtemps, je faisais partie d’un panel pour la transition des soldats, des marins et des aviateurs d’une vie de service dans les forces armées au monde civil. Beaucoup de mes cohortes discutaient de la façon de rédiger un curriculum vitae pour obtenir un emploi. Quand il était temps pour moi de parler, j’ai posé une question simple « Si je cherchais votre nom sur Google, qu’est-ce que je verrais ? » La pièce devint silencieuse. J’ai ensuite ajouté : « Google est le nouveau CV ». Essentiellement, j’essayais de transmettre la valeur d’avoir une marque personnelle.

En affaires, vous devez avoir une marque personnelle. Vous voulez faire prendre conscience que vous existez en disposant d’un vaste réseau, puis disposer des informations sur Internet pour les sauvegarder lorsqu’un prospect recherche votre nom sur Google.

Image de marque d’entreprise

L’image de marque d’une entreprise est ce à quoi la plupart des gens pensent lorsqu’ils entendent le terme image de marque. L’image de marque de l’entreprise est la façon dont vos clients reconnaissent et expérimentent votre entreprise. Comme l’image de marque personnelle, l’image de marque d’entreprise est votre réputation dans votre industrie. Lorsque vous pensez à l’image de marque d’une entreprise, il ne s’agit pas seulement de vos supports marketing et de votre publicité, tels que votre logo, votre slogan et votre site Web. L’image de marque de l’entreprise se reflète dans tout ce que votre client peut voir et expérimenter, comme votre service client, vos uniformes, votre implication dans la communauté, votre présence sur les réseaux sociaux, etc. Si un client peut le voir ou en faire l’expérience, cela fait partie de votre image de marque.

Comment construire une marque

La façon la plus simple de créer une marque est d’offrir des avantages à vos clients. Cela dit, construire une marque prend du temps car vous devez développer un niveau de confiance du public lié à votre marque. N’oubliez pas que votre marque est votre réputation.

Une façon d’instaurer la confiance est d’offrir une option sans frais pour permettre au prospect de se sentir à l’aise avec votre marque avant de vous lancer dans la vente. Plus il y a de valeur sous la forme d’offres gratuites ou à faible coût qui ont une grande valeur pour le client, plus vous deviendrez une ressource incontournable aux yeux du client. Plus vous établirez de confiance avec les clients, plus ils se sentiront en sécurité en achetant vos offres premium payantes. Votre objectif est de créer une promesse de qualité et de satisfaction que le client croira. Plus vous serez à la hauteur de cette réputation, plus votre marque sera forte.

Valeur de la marque

Avoir une réputation de marque de qualité présente de nombreux avantages. Voici quelques-unes des plus courantes.

Ce que les acheteurs d’entreprise acquièrent

Une marque bien établie est un atout précieux et c’est souvent ce qu’un acheteur d’entreprise achète lorsqu’il acquiert une entreprise. Je me souviens de cette scène du film Tommy Boy où Ray Zalinski veut acheter Callahan Auto non pas pour leurs produits mais pour leur réputation de fabriquer des pièces de qualité.

Votre nom et votre réputation ont plus de valeur que votre inventaire puisque vous pouvez remplacer votre inventaire, mais vous pouvez rarement reconstruire une marque ternie. Il faut une vie pour construire une marque de qualité et une seconde pour la détruire.

Réduit les coûts de publicité

Pourquoi les marques sont-elles si appréciées ? L’une des raisons est qu’avec une bonne marque, vous n’avez pas besoin de dépenser autant en marketing et en ventes. Lorsque vous avez une marque de qualité, vous n’avez pas à demander au client de faire affaire avec vous car votre réputation de qualité et de satisfaction vous précède.

Par exemple, à quelle fréquence voyez-vous des publicités pour Amazon, Starbucks ou Google ? La raison en est que nous sommes tous bien conscients de leur réputation à tenir leurs promesses.

Vous pouvez facturer plus

De plus, lorsque votre marque a une bonne réputation, les consommateurs sont prêts à payer plus pour cela. Omaha Steaks a une marque bien connue; en conséquence, il facture plus par livre que votre supermarché ou boucher local pour la même coupe de viande. Oakley et Ray-Ban facturent plus pour une paire de lunettes de soleil qu’Armani Exchange en raison de la réputation de leurs marques. La seule différence dans la plupart des cas est le nom et la promesse que la marque apporte avec elle. De plus, les grandes marques alimentent le concept de consommation ostentatoire où les consommateurs sont prêts à dépenser plus d’argent pour des biens ou des services dans le but de transmettre un statut social plus élevé ou d’invoquer l’envie chez les autres pour gagner leur respect. En conséquence, les marques de confiance voient des marges bénéficiaires plus élevées, de sorte que la marque crée réellement une plus grande rentabilité.

Crée la fidélité

Les grandes marques créent également des clients fidèles. Avec une bonne marque, une entreprise peut lancer une nouvelle gamme de produits sous la même marque et les clients seront enclins à utiliser ces nouveaux produits. Par exemple, jetons un coup d’œil à Coke Cola. Coke est une marque de confiance. Elle a utilisé la réputation qu’elle a acquise auprès des consommateurs pour introduire de nombreuses extensions de gamme telles que Coke Zero, Vanilla Coke, Cherry Coke et autres. En fait, Coke a même lancé une gamme de boissons énergisantes, tirant parti de la réputation de sa marque Coke Cola.

Crée de la gravité pour les clients, les employés et les médias)

Les marques créent une sorte de gravité qui non seulement attire de nouveaux clients, mais permet également aux marques de qualité de recruter plus facilement de nouveaux employés. Au fur et à mesure que votre marque gagne en visibilité, elle attire plus d’influenceurs qui citent ou renvoient vers votre contenu, créant ainsi de la publicité gratuite. Votre marque devient une source incontournable, ce qui fait encore grandir la marque.

Résumé de la marque

Donc, en conclusion :

L’image de marque inclut à la fois les individus et les entreprises. L’image de marque implique l’instauration de la confiance et la meilleure façon de commencer est d’offrir quelque chose de gratuit avant de vendre marketing et publicitéLa réputation d’une marque lui permet de facturer des prix plus élevés, ce qui équivaut à une rentabilité plus élevéeUne ​​marque de qualité permet d’attirer plus facilement des employés de haute qualitéLa marque fait de vous une ressource incontournable pour les médias, ce qui équivaut à de la publicité gratuite

Que ferez-vous aujourd’hui pour améliorer votre image de marque ?