Pourquoi l’inclusion financière est essentielle et ce que font Experian et Mission Asset Fund à ce sujet

Aller au collège. Acheter une voiture. Commencer une affaire. Posséder votre propre maison.

Souvent, ces facettes du rêve américain nécessitent un prêt pour réaliser – et les prêts, à leur tour, nécessitent un bon crédit. Sans une cote de crédit favorable, les demandeurs de prêt ne se qualifieront pas ou auront des taux d’intérêt extrêmement élevés. Quoi qu’il en soit, les objectifs financiers restent encore plus hors de portée.

Les prêts hypothécaires et les prêts automobiles ne sont pas les seules choses refusées aux personnes ayant un mauvais crédit ou pas de crédit. Par exemple, sans un bon score, un demandeur peut ne pas être en mesure de louer un appartement. Ou, ils pourraient être incapables d’avoir un emploi qui leur permettrait de payer le loyer.

Accès au crédit dans les communautés marginalisées

Un crédit médiocre ou « invisible » a des effets néfastes sur quiconque. Mais, il n’est probablement pas surprenant que le problème soit le plus aigu dans les communautés de couleur. Cela a été causé par des décennies d’accès inégal aux banques, de frais discriminatoires et de pratiques de prêt discriminatoires.

Par conséquent, de nombreux consommateurs noirs et latinos se tournent vers des institutions financières alternatives. Ceux-ci peuvent inclure des services tels que des magasins de prêt sur salaire et des entreprises d’encaissement de chèques lorsqu’ils ont besoin d’argent liquide. Mais, malheureusement, ces expériences de prêt souvent prédatrices peuvent conduire à des antécédents de crédit troublés.

Cela pourrait être dû aux prêts à risque ou à d’autres effets d’un désavantage systémique. Quoi qu’il en soit, les données sur les cotes de crédit dans les communautés marginalisées sont suffisamment claires. Un consommateur noir sur 5 a un score FICO inférieur à 620, contre seulement 1 sur 19 pour les consommateurs blancs. Chez les Latinos, le ratio est de 1 sur 9. Une proportion non négligeable de consommateurs noirs et latinos n’a donc pas accès au crédit qui pourrait considérablement améliorer leur vie.

Le pourquoi, le comment et le qui de l’inclusion financière

Aborder ces disparités n’est pas seulement la bonne chose à faire ; c’est mieux pour l’économie. Un rapport de 2020 de CitiGroup a révélé que les pratiques de prêt biaisées et d’autres facteurs contribuant à l’écart de richesse raciale ont coûté jusqu’à 16 000 milliards de dollars à l’économie américaine depuis 2000.

McKinsey & Company a déterminé que si les Noirs américains atteignaient la pleine parité financière avec les Blancs, le secteur des services financiers à lui seul générerait 60 milliards de dollars de revenus supplémentaires chaque année.

Le rapport McKinsey plaide en faveur de l’inclusion financière totale des consommateurs noirs. Leur rapport soutient que la réalisation de cet objectif nécessitera les efforts des acteurs des secteurs public, privé et social. Compte tenu de ce qu’elles ont à gagner d’une activité économique accrue, les entreprises américaines ont certainement un chien dans cette chasse.

Heureusement, certains le savent déjà et ont développé des services financiers qui favorisent l’inclusion financière. Les exemples incluent le partenariat Walmart-Even, qui offre aux employés un accès anticipé à leurs chèques de paie. De plus, des comptes bancaires sans frais sont proposés par des sociétés de technologie financière comme Chime.

Deux personnes, en particulier, ont fait de la campagne pour l’inclusion financière l’œuvre de leur vie. Ces personnes sont Craig Boundy, PDG d’Experian North America, et José Quiñonez, fondateur et PDG de Mission Asset Fund.

La mission

À la tête de l’un des trois principaux bureaux de crédit du pays, Boundy est passionné par l’inclusion financière. Il est également idéalement placé pour aborder la question de l’accès au crédit dans les communautés marginalisées.

En 2019, Experian a lancé un service gratuit appelé Experian Boost. Ce service permet aux consommateurs d’améliorer leurs scores FICO. En outre, les consommateurs peuvent utiliser ce service en signalant les paiements à temps aux services publics, aux sociétés de téléphonie mobile et aux fournisseurs de services de streaming. En utilisant ces données de paiement supplémentaires, Experian peut fournir une image plus complète de la solvabilité d’un consommateur.

Experian reconnaît la discipline financière des consommateurs qui n’avait jusqu’alors pas été créditée. Et, ils peuvent maintenant le démontrer et l’utiliser pour améliorer la cote de crédit d’un individu. Depuis son lancement, Experian Boost a aidé plus de 6 millions d’Américains et ajouté plus de 50 millions de points au total aux scores FICO à travers le pays.

Pour José Quiñonez, aider les minorités et les consommateurs à faible revenu à améliorer leur cote de crédit – et leur sécurité financière – n’est pas seulement un travail ; c’est « une vocation ».

Au cours des 13 dernières années, le récipiendaire de la bourse MacArthur 2016 a dirigé le fonds à but non lucratif Mission Asset Fund, qui vise à donner accès à des crédits non prédateurs aux personnes exclues des services financiers traditionnels.

Comme Experian Boost, le programme Lending Circles de MAF cherche à récompenser les bonnes habitudes financières. Il s’agit notamment des habitudes que les consommateurs marginalisés pratiquent mais pour lesquelles ils ne sont pas crédités, au sens propre ou figuré.

J’ai récemment rencontré Boundy et Quiñonez pour discuter de l’inclusion financière et de la manière d’y parvenir.

Q : Alors que certains indicateurs économiques, y compris l’amélioration des cotes de crédit, indiquent une forte reprise après COVID-19, pourquoi tant de communautés à faible revenu sont-elles laissées pour compte ?

Craig Boundy : Historiquement, nous avons vu que le crédit, la richesse et les inégalités en matière de santé contribuent aux disparités financières et à la sous-représentation des communautés marginalisées dans le réseau des succursales bancaires et dans l’économie globale du crédit. Malheureusement, COVID-19 a perpétué certaines de ces disparités.

L’économie a montré des signes de résilience tout au long de la pandémie. Pourtant, la reprise a été inégale. Beaucoup de ceux qui luttent encore pour trouver un emploi viennent de communautés marginalisées et à faible revenu. De plus, certains consommateurs ont fait face à une maladie ou pris soin de leur famille et de leurs amis malades, les éloignant davantage de la reprise.

La pandémie a fait des ravages dans le tissu financier de notre économie, et nous devons aider ces consommateurs à se remettre sur pied.

José Quiñonez : En période d’incertitude, souvent due à une perte d’emploi ou à d’autres circonstances extrêmes, les gens ont tendance à recourir à des prêts ou à des cartes de crédit pour combler l’écart et répondre à leurs besoins fondamentaux. Cependant, le défi pour de nombreuses familles à faible revenu est qu’elles n’ont tout simplement pas accès au crédit et à d’autres ressources financières proportionnelles à leurs besoins ou même à leur risque de crédit. Elle diffère considérablement de l’opportunité offerte aux différents groupes de consommateurs.

De nombreuses personnes issues de communautés à faible revenu sont invisibles en matière de crédit, ce qui signifie qu’elles n’ont pas de profil de crédit. Ceux qui participent activement à l’économie du crédit ont généralement des antécédents de crédit limités. Cela signifie que ces personnes finissent par payer des intérêts et des frais plus élevés, créant un trou financier plus profond pour sortir.

Q : Pourquoi l’inclusion financière est-elle si importante ?

Limite : L’accès au crédit et à d’autres ressources financières est nécessaire pour que les consommateurs atteignent certains de leurs objectifs principaux, qu’il s’agisse de louer un appartement, d’acheter une maison, d’obtenir une carte de crédit ou d’acheter une voiture.

L’approche d’Experian est fondée sur la ferme conviction que l’accès au crédit doit être offert de manière relativement et abordable. En conséquence, notre bilan pour aider des personnes de divers horizons à améliorer leur situation financière est que nous sommes désormais considérés comme le « Bureau de la consommation ».

Nous trouvons continuellement de nouvelles façons d’aider les consommateurs avec peu ou pas d’antécédents de crédit, d’avoir accès à des ressources financières et d’améliorer leur santé financière.

Quiñonez : Beaucoup trop de gens vivent dans l’ombre financière, ce qui signifie qu’ils n’ont pas accès aux mêmes ressources financières que la population générale, et qu’ils ne sont pas non plus reconnus par l’économie de crédit traditionnelle. En termes simples, ils sont crédités invisibles ou ont des fichiers minces.

Sans accès à un crédit équitable et abordable, ces personnes deviennent soumises à des prêteurs prédateurs à coût élevé, qui les creusent plus profondément dans un trou financier de dettes.

Q : Comment faire tomber certaines de ces barrières et parvenir à un accès plus équitable au crédit et à d’autres ressources financières ?

Limite : L’obstacle peut-être le plus important à un accès plus équitable au crédit et à d’autres ressources financières est que de nombreux consommateurs sont invisibles en matière de crédit ou ont des antécédents de crédit limités. Malheureusement, vous devez avoir du crédit pour obtenir du crédit, et le système laisse de côté beaucoup trop de consommateurs.

La solution au défi consiste à disposer de davantage de données pouvant aider à prédire la solvabilité. Nous soutenons depuis longtemps l’utilisation de nouvelles sources de données pour augmenter et améliorer les informations actuelles sur les antécédents de crédit. Ceci, à son tour, permet aux prêteurs d’évaluer efficacement la situation financière du consommateur. Par exemple, Experian a été un pionnier dans l’utilisation des données de paiement de location, de services publics et de télécommunications pour aider à élargir l’accès au crédit pour un plus grand nombre de consommateurs.

Il y a un peu plus de deux ans, nous lancions Experian Boost. Cela a permis aux consommateurs d’ajouter l’historique de paiement positif des services publics, des télécommunications et des services de streaming directement dans leur dossier de crédit Experian. À ce jour, plus de 6 millions de consommateurs aux États-Unis ont utilisé Experian Boost. Et, ils ont ajouté plus de 50 millions de points cumulés à leurs scores FICO.

Le point de vue de Quiñonez sur la façon dont nous pouvons briser ces barrières et parvenir à un accès plus équitable au crédit et autres ressources financières:

Quiñonez : Certains ont suggéré de remanier le système de crédit pour ouvrir un accès plus équitable au crédit, mais je ne pense pas qu’il faille être aussi extrême. De nombreuses personnes issues de communautés à faible revenu affichent déjà un comportement financier positif ; ils n’en reçoivent tout simplement pas le crédit. Ainsi, plutôt que de démolir et de reconstruire tout un système, nous devons simplement reconnaître les forces financières existantes.

Par exemple, Mission Asset Fund a créé un programme appelé Lending Circles. Ce programme était basé sur le concept des amis et de la famille se prêtant et s’empruntant de l’argent les uns aux autres.

C’est une pratique courante dans toutes les cultures. Nous étions donc ravis de sortir cette pratique de l’ombre et de créer un processus qui permet aux participants d’acquérir du crédit. [NOTE: The Lending Circles program reports borrowers’ repayment of its no-interest, no-fee loans to all three major credit bureaus.] Jusqu’à présent, 90 % des participants sans pointage de crédit ont pu en établir un. Et, la cote de crédit moyenne a augmenté de 168 points.

Nous devons brosser un tableau complet de la vie financière des gens. L’introduction de données plus prévisibles dans les systèmes de souscription aide les consommateurs à établir un profil de crédit de référence. À son tour, cela ouvre la porte à des opportunités économiques et constitue une autre étape vers la création de richesse générationnelle.

Q : Au-delà de l’intégration de plus de données dans le système, que pouvons-nous faire de plus pour garantir que les consommateurs, en particulier ceux des communautés marginalisées et à faible revenu, aient accès à des ressources financières et à une éducation au crédit ?

Limite : Experian s’engage à promouvoir des sources de données étendues pour favoriser l’inclusion financière. Nous nous engageons également à autonomiser les communautés marginalisées grâce à l’éducation au crédit des consommateurs et aux meilleures pratiques.

Nous croyons qu’il est important d’aider les communautés mal desservies à mieux comprendre l’écosystème du crédit. Et nous pensons que leur fournir les outils et les connaissances nécessaires pour améliorer leur solvabilité est crucial pour une vie financière plus saine.

Quiñonez : Il y a peu de questions sur le rôle que jouent le crédit et l’éducation financière ; cependant, il y a une idée fausse que l’éducation de base de crédit répondra adéquatement à toutes les préoccupations. Les gens ont différents niveaux de connaissances et d’expérience financières et entrent dans le cycle de vie du crédit à différentes étapes. Par conséquent, nous devons nous assurer qu’il existe un continuum d’éducation au crédit. De cette façon, quelle que soit la situation d’une personne, elle disposera des outils et des ressources pour s’y retrouver efficacement.