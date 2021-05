Pourquoi l’Inde doit investir dans la croissance de l’infrastructure de jeu

Le marché indien des jeux mobiles a augmenté à un taux de croissance annuel composé de 21% de 2014 à 2020 et devrait franchir la barre des 41% chaque année après 2020.

Par Rahul Bhatia

L’industrie indienne du jeu est devenue l’un des plus grands marchés du jeu électronique au monde en raison de la connectivité rapide et abordable d’Internet et des smartphones. D’ici 2022, l’Inde devrait compter 510 millions de joueurs en ligne, contre 365 millions en 2020. Selon une étude de Deloitte, le verrouillage national imposé par covid-19 a propulsé l’industrie du jeu et la base de données de consommation de contenu vers de nouveaux sommets. Selon la même étude, le temps consacré aux jeux en ligne a augmenté de 21% lors du verrouillage initial.

Avec l’initiative Make in India du gouvernement, l’Inde compte plus de 400 startups de jeux et plus de 90 centres de développement de jeux en Inde. Avec une approche innovante, ces startups à la pointe de la technologie créent des opportunités d’emploi pour les jeunes. De nombreux instituts à travers le pays offrent maintenant des cours techniques pour devenir développeurs et concepteurs de jeux, en réponse aux opportunités de l’industrie indienne du jeu.

Le marché indien des jeux mobiles a augmenté à un taux de croissance annuel composé de 21% de 2014 à 2020 et devrait franchir la barre des 41% chaque année après 2020. D’ici 2024, les investisseurs peuvent s’attendre à une prévision de croissance sur 10 ans, l’industrie indienne du jeu étant projetée à 3,8 milliards de dollars, faisant de l’Inde la plus grande industrie du jeu en ligne au monde.

Les statistiques indiquent l’étendue des opportunités que le marché indien du jeu offre aux consommateurs et aux investisseurs. En examinant les rendements prometteurs de l’industrie indienne du jeu, au cours du dernier exercice, les fonds de capital-risque ont investi 438 millions de dollars dans des startups de jeux indiennes depuis avril 2020.

Avec les statistiques présentées, la vaste avenue pour que l’Inde devienne un leader mondial du jeu est très évidente. Il est plus que temps pour le gouvernement indien d’accepter les sports électroniques comme sport traditionnel, de les encourager et d’investir dans la croissance des infrastructures de jeu afin d’améliorer les chances de l’Inde de devenir un leader mondial de l’industrie du jeu en ligne.

L’auteur est co-fondateur de RVOnline. Les opinions exprimées sont personnelles.

