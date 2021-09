Pourquoi l’Inde est-elle la pharmacie du monde ?

Selon les données, l’Inde a exporté 5,84 crores de doses de vaccins COVID vers 70 pays en mars 2021.

Par Nikkhil S Masurkar

Saluée comme la « pharmacie du monde », l’industrie pharmaceutique en plein essor de l’Inde est une source majeure d’innovations révolutionnaires, en particulier lorsqu’il s’agit de fournir des médicaments vitaux à des prix abordables aux pays qui en ont le plus besoin. Même pendant la pandémie de COVID-19, le monde a continué à dépendre des fabricants indiens de vaccins et de produits pharmaceutiques pour s’approvisionner en médicaments. Selon les données, l’Inde a exporté 5,84 crore doses de vaccins COVID vers 70 pays en mars 2021. Avec une main-d’œuvre qualifiée à faible coût et une base de fabrication bien établie, l’Inde est prête à jouer un rôle encore plus important dans la sécurité mondiale des médicaments et à continuer être l’un des marchés pharmaceutiques les plus favorisés au monde.

Qu’est-ce qui a conduit à l’émergence de l’Inde en tant que « pharmacie du monde » ?

Les brevets de produits sur les médicaments n’ont pas été accordés en Inde avant 2005. En conséquence, les fabricants de produits pharmaceutiques indiens ont pu produire des versions génériques à faible coût de médicaments brevetés dans d’autres pays. Avec l’aide de l’ingénierie inverse, l’Inde a été la première à mettre sur le marché des versions abordables des médicaments anti-VIH (Zidovudine) et du cancer salvateur (Imatinib) quelques années après leur lancement aux États-Unis. Avec de nombreux producteurs de médicaments génériques en Inde, il y a eu une réduction de prix de plus de 99 pour cent pour les médicaments dans divers domaines thérapeutiques tels que la tuberculose, le paludisme, le VIH/sida, l’hépatite C et les médicaments contre les maladies non transmissibles qui sont des aspects critiques de la programmes de santé.

En outre, l’Inde joue un rôle vital dans l’approvisionnement en médicaments anti-VIH abordables dans le monde. En 1999, l’OMS a annoncé que le VIH/SIDA était le tueur numéro un en Afrique. Alors que les grandes sociétés pharmaceutiques ont commencé à facturer 10 000 $ par an et par patient pour les antirétroviraux, pour des millions de personnes, il est devenu économiquement non viable de se faire soigner. L’industrie pharmaceutique indienne est venue à la rescousse en permettant la fabrication et la fourniture d’antirétroviraux contre le VIH avec une baisse de prix de 99,99 %. génériques.

Outre les médicaments, l’Inde est l’un des plus grands fournisseurs de vaccins à faible coût aux pays du monde entier. Lorsque les grandes sociétés pharmaceutiques multinationales détenaient un monopole total sur le vaccin recombinant contre l’hépatite B, l’Inde a été la première à commercialiser le vaccin à un prix abordable pour le public. L’Inde est le pays avec le plus grand nombre d’usines pharmaceutiques conformes aux normes US-FDA, ce qui joue un rôle clé dans l’augmentation de ses efforts d’exportation de produits pharmaceutiques. On estime qu’environ 65 % des enfants dans le monde reçoivent au moins un vaccin fabriqué par l’Inde. À la lumière de la pandémie de COVID-19, l’Inde fait partie des plus grands exportateurs de vaccins avec des installations de R&D de classe mondiale et une main-d’œuvre qualifiée.

Principaux moteurs de croissance à l’avenir

L’intelligence artificielle ou l’IA aidera l’industrie à proposer de nouveaux algorithmes automatisés. Cela aidera à obtenir des résultats plus rapides, précis et reproductibles. La découverte de médicaments et l’analyse moléculaire sont d’autres domaines qui impliqueraient également l’utilisation de l’IA. L’utilisation de l’IA permettra à son tour de lutter contre les maladies difficiles, de surveiller l’adhésion aux médicaments, de comprendre des données complexes et d’améliorer les critères d’inclusion et d’exclusion dans les essais cliniques. La recherche sur des médicaments ou des médicaments pour traiter les maladies rares et les maladies négligées connaîtra une augmentation en 2020.Plusieurs les sociétés pharmaceutiques affecteraient des ressources supplémentaires pour créer des molécules de nouvelle génération. Au cours des prochaines années, l’Inde verra davantage de recherches sur la thérapie génique, la thérapie par cellules souches et les biosimilaires. L’essor des thérapies numériques impliquant l’utilisation de preuves de haute qualité pour offrir des interventions thérapeutiques optimales grâce à des programmes automatisés. Cela permettra aux sociétés pharmaceutiques de se tourner vers les prestataires de services thérapeutiques issus de simples fabricants de médicaments. Les avancées technologiques permettraient également aux prestataires de soins de santé d’identifier de nouveaux domaines thérapeutiques de traitement à partir de médicaments déjà commercialisés.

Route à venir

Au cours des dernières années, l’Inde est devenue une « superpuissance médicale » mondiale en renforçant son écosystème de recherche et développement et en alimentant les exportations pharmaceutiques. Le secteur pharmaceutique indien s’est fermement engagé sur la voie de la croissance et de l’innovation, même lorsque le monde entier était pris dans les griffes de la pandémie. Tout ce que l’on peut dire avec une confiance absolue, c’est que de nouveaux investissements permettront au secteur pharmaceutique indien de se hisser parmi les premières couches mondiales.

(L’auteur est directeur exécutif, ENTOD Pharmaceuticals. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.