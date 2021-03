Pourquoi l’Inde n’a-t-elle pas besoin de son propre Alibaba, SoftBank ou Tiger Global pour faire passer l’écosystème technologique au niveau supérieur?

Il est nécessaire d’augmenter le capital national dans les phases de croissance et tardives qui ont été dominées par les investisseurs internationaux.

D’abord, évaluons la santé du marché indien du capital-risque aujourd’hui. Selon le India Venture Capital Report 2021 de Bain & Co et IVCA, le marché s’est considérablement développé au cours de la dernière décennie. De 2012 à 2020, les volumes de transactions ont augmenté d’environ 3x passant de 3,1 milliards de dollars à 10,0 milliards de dollars, le nombre de transactions a augmenté d’environ 2x de 458 à 809 et le nombre de licornes est passé de 0 à 37 (notamment, 12 licornes ont été créées en 2020, le augmentation la plus élevée en une seule année). Malgré la pandémie COVID, 2020 a vu l’un des niveaux d’activité les plus élevés dans l’investissement en capital-risque, juste après 2019.

Ces statistiques encourageantes indiquent que le marché indien du capital-risque est en plein essor et que le rythme de la création de valeur s’accélère. Cependant, il existe une certaine inégalité au sein de cette expansion. Premièrement, une quantité massive de capital a été investie dans le cadre de la série A, créant un segment de démarrage robuste sur le marché. Les données 2016-2020 de Tracxn montrent que le volume des transactions en début de période était environ 7 fois supérieur à celui de la phase de croissance en moyenne. Deuxièmement, un montant substantiel de capitaux pour les investissements à risque en Inde a été levé auprès de sources internationales. Sur les 3 milliards de dollars levés par les fonds de capital-risque axés sur l’Inde en 2020, plus de 75% l’ont été à l’échelle internationale par quatre grands fonds mondiaux.

Quel rôle les entreprises indiennes ont-elles joué

Si personne n’a créé un impact comme celui d’Alibaba et Tencent sur l’écosystème technologique chinois, il est instructif d’analyser deux illustrations dans le contexte indien: Reliance Industries et InfoEdge. Reliance a donné la priorité au secteur de la technologie: 17 acquisitions sur 20 et 9 investissements sur 16 ont été réalisés dans la technologie, ce qui indique une orientation de rachat. En termes de stade, Reliance semble avoir adopté une approche «barbell»: 6 investissements ont été dans le stade Seed / Series A tandis que 4 ont été dans des entreprises publiques.

En comparaison, InfoEdge a réalisé plusieurs investissements technologiques mais a été très sélectif en matière d’acquisitions. Parmi les 30 investissements d’InfoEdge, 16 ont été au stade de démarrage / série A tandis que seulement 4 l’ont été à un stade avancé. Il sera intéressant d’observer comment les entreprises indiennes s’engagent avec les startups dans les années à venir. Il est raisonnable de s’attendre à ce que les licornes technologiques ajoutent des investissements stratégiques dans les startups à leur guide de mise à l’échelle.

Quel rôle le gouvernement indien a-t-il joué

Dans une économie de marché libre, le gouvernement est le mieux placé pour être un catalyseur de l’innovation et réduire les frictions au sein de l’écosystème. Le gouvernement a apporté de précieuses contributions au développement de l’écosystème technologique en Inde via des initiatives favorables aux entrepreneurs, notamment Digital India et Startup India. Les institutions affiliées au gouvernement ont également joué un rôle important. Tout aussi important, le gouvernement peut mobiliser la formation de capital national pour l’écosystème technologique. Le Comité permanent des finances a fait une observation révélatrice dans son rapport au Parlement de l’année dernière: «Les données de l’industrie indiquent que plus de 80 pour cent du financement de démarrage provient de capitaux étrangers, largement acheminés par le secteur du capital-risque et du capital-investissement. Le système financier indien doit être renforcé pour garantir que beaucoup plus de capitaux propres nationaux soient disponibles pour développer nos startups. Cela soutiendra notre objectif de construire un Aatmanirbhar Bharat. »

Le gouvernement a pris une série de mesures positives pour stimuler le financement de l’écosystème technologique indien ces dernières années, à la fois directement (via des programmes souverains) et indirectement (via des réformes politiques). La semaine dernière, le gouvernement a ouvert un autre pool de capitaux nationaux en permettant aux fonds de pension privés d’investir 5 pour cent dans les FIA des catégories I et II.

Que faut-il d’autre pour développer davantage l’écosystème technologique

Les exigences en capital des startups évoluent à mesure qu’elles passent des entreprises naissantes à des entreprises à part entière. Alors que le financement de démarrage a parcouru un long chemin en Inde, grâce à un large éventail de capital-risque mis à la disposition des entrepreneurs, les pools en aval de croissance du capital-risque et de capital de phase finale sont restés relativement sous-développés avec des flux et des reflux au cours de la dernière décennie. Alors que les entreprises franchissent le gouffre de l’adéquation entre les produits et le marché et commencent à doubler leurs stratégies d’expansion, le capital de croissance peut les aider à accélérer leurs trajectoires. À l’instar des États-Unis et de la Chine, l’écosystème technologique indien bénéficiera d’un pool de capitaux plus stable dédié à la croissance et aux étapes ultérieures.

Plus précisément, il existe un besoin d’augmentation des capitaux nationaux dans ces segments, qui ont été dominés par les investisseurs internationaux (et un besoin de capitaux axés sur l’investissement des fondamentaux plutôt que sur des indices macroéconomiques mondiaux). Par exemple, Tiger Global a été l’investisseur le plus important de l’écosystème technologique indien en 2020, participant à sept investissements supérieurs à 100 millions de dollars. SoftBank a joué un rôle similaire en 2018-19. Le grand nombre d’introductions en bourse de technologies prévues dans les mois à venir a amélioré le sentiment des investisseurs. Les points de preuve réussis renforceront la confiance globale dans l’écosystème technologique indien.

Le régulateur examine les règles pour encourager les startups à entrer en bourse et d’autres réglementations innovantes (par exemple, permettre aux entreprises indiennes de s’inscrire à l’international et créer des véhicules SPAC cotés en Inde) sont également à l’étude. Heureusement, certains signes montrent que les actions constructives du gouvernement en faveur de la formation de capital national se répandent dans le secteur privé, ouvrant de nouvelles réserves de capitaux pour les investissements technologiques. Cette semaine a vu le lancement opportun du premier fonds pré-IPO de l’Inde dédié aux listes de technologies par l’IIFL, entièrement levé auprès des family offices et des HNI nationaux.

En conclusion, l’Inde n’a peut-être pas besoin de sa propre Alibaba, SoftBank ou Tiger Global pour faire passer l’écosystème technologique au niveau supérieur. Tel qu’analysé, l’écosystème technologique en Inde est aujourd’hui dynamique. Le développement ultérieur suivra une voie unique et sera guidé par la dynamique de l’Inde plutôt que par la réplication directe des modèles d’outre-mer. Selon NASSCOM et le India Venture Capital Report 2021, l’Inde possède déjà le troisième plus grand écosystème de startups au monde (derrière les États-Unis et la Chine uniquement) avec 112000 startups, 520 fonds de capital-risque actifs et un historique de création de plus de 3 millions d’emplois directement ou indirectement au cours des huit dernières années. La progression de l’Inde à partir de cette position saine exigera une évolution et une coopération à multiples facettes de la part des principales parties prenantes. La qualité des fondateurs indiens continue de s’améliorer avec les cohortes récentes comprenant des entrepreneurs plus chevronnés et en série. Avec l’avènement imminent des introductions en bourse technologiques, les entrepreneurs indiens devront trouver la voie de la rentabilité dans le cadre de leur parcours de croissance.

Les capital-risqueurs indiens ont énormément contribué à l’écosystème technologique, mais le marché indien du capital-risque a besoin de plus de capitaux nationaux et d’entreprises d’investissement locales, en particulier dans les segments de croissance et de phase ultérieure. La disponibilité soutenue de capitaux publics pour les entreprises technologiques indiennes représentera un énorme pas en avant. Les entreprises indiennes en sont au début de leur engagement avec l’écosystème technologique et devront découvrir leur préférence entre l’acquisition stratégique à l’américaine et l’approche stratégique d’investissement minoritaire à l’asiatique. Au fur et à mesure que les entreprises technologiques évoluent et deviennent publiques, elles sont susceptibles de se tourner vers des options inorganiques pour maintenir leur niveau de croissance et renforcer leur expertise dans des domaines spécifiques. Enfin, le gouvernement devrait continuer à jouer son rôle de facilitateur et de facilitateur, comme il l’a fait lors du succès phénoménal obtenu par l’industrie informatique indienne au cours des trois dernières décennies.

Sameer Nath est associé directeur, TrueScale Capital et Iron Pillar India Fund I, et ancien directeur général de Citigroup. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

