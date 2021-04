Pourquoi l’industrie américaine des œufs tue encore 300 millions de poussins par an

Pour chaque nouvelle poule pondeuse née dans le système d’élevage industriel actuel, un poussin mâle est tué – ou «abattu». Pas moins de 300 millions de poussins sont tués aux États-Unis chaque année, et plus de 6 milliards au total sont tués dans le monde.

C’est une pratique dérangeante et gaspilleuse, et elle a ses racines dans l’économie déformée de la production de poulet.

La plupart de la viande de poulet provient de poulets «à griller», élevés pour devenir anormalement gros et rapides. Ce n’est pas le cas des poules pondeuses, qui ont été élevées pour mettre toute leur énergie à la ponte. Par conséquent, lorsque leur production d’œufs commence à diminuer, ils ont si peu de viande sur eux qu’ils ne pénètrent souvent pas dans l’alimentation humaine et sont à la place utilisés comme aliments pour animaux de compagnie, aliments pour d’autres animaux d’élevage ou simplement «mis en décharge». C’est pourquoi les producteurs d’œufs éliminent les poussins mâles: les mâles des races plus maigres utilisées dans la production d’œufs coûtent plus cher à nourrir et à loger qu’ils ne le vendraient jamais sous forme de viande, ils sont donc économiquement inutiles pour l’industrie.

Les militants du bien-être animal font pression contre l’abattage des poussins mâles depuis des décennies, faisant la chronique de poussins mignons et flous d’un jour qui sont gazés ou macérés. Le fait est que l’industrie n’aime pas non plus la pratique – elle est inefficace et gaspilleuse, même avant de tenir compte des mauvaises relations publiques. L’alternative serait de développer une technologie de sexage in-ovo – une technologie qui peut déterminer le sexe d’un poulet avant qu’il n’éclosion – arrêter le processus d’incubation des mâles avant même qu’ils ne sortent de leur coquille et éliminer la nécessité d’une opération d’abattage inutile.

En 2016, United Egg Producers (UEP), un groupe de lobbying pour l’industrie des œufs, a annoncé qu’il espérait financer le développement d’une telle technologie et s’est engagé à mettre fin à l’abattage des poussins mâles. d’ici 2020.

C’était une grande nouvelle. Vox l’a même qualifiée de «meilleure nouvelle pour les animaux américains depuis des décennies». Mais 2020 est venu et reparti, et l’abattage des poussins se poursuit sans relâche.

En juillet 2020, l’UEP a publié une déclaration indiquant qu’elle cherchait toujours «une alternative économiquement réalisable et commercialement viable à la pratique de l’abattage des poussins mâles dans les couvoirs». Il a ajouté: «Nous pensons que cet objectif est réalisable avec du temps et de la recherche», mais il n’a pas proposé de nouveau calendrier pour l’objectif ni précisé les problèmes qui devaient encore être résolus.

USPoultry – une organisation parapluie représentant divers groupes de commerce des œufs et de la volaille, y compris l’UEP – a investi environ 100 000 dollars dans des subventions de recherche pour les startups et les chercheurs qui cherchent à mettre fin à l’abattage des poussins. À part cela, l’industrie des œufs n’a pas rendu public de soutien supplémentaire pour ce projet et l’UEP ne répondrait pas aux questions en dehors de ses déclarations.

Pendant ce temps, en Europe, deux entreprises sexent déjà des poussins dans leur coquille et vendent des quantités limitées d’œufs sans réforme dans les épiceries en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et dans d’autres pays européens. Alors, qu’est-ce qui prend tant de temps aux États-Unis?

Le problème est la technologie

Il y a environ 336 millions de poules pondeuses aux États-Unis. Pour que le sexage in-ovo arrête l’essentiel de l’abattage des poussins mâles, il faudrait probablement pouvoir sexer près d’un milliard d’œufs par an (en tenant compte des œufs non fécondés et des poussins mâles).

Mais malgré le fait que les gens en parlent depuis des décennies, il n’y a toujours pas de moyen viable d’éviter humainement l’abattage des poussins à l’échelle requise par l’industrie.

La Humane League (THL), une organisation à but non lucratif qui fait pression sur les entreprises pour qu’elles apportent des changements au bien-être animal, a été impliquée pour que l’UEP promette de mettre fin à l’abattage des poussins en 2016. David Coman-Hidy, président de THL, dit qu’il ne voit pas toute preuve que l’industrie américaine des œufs traîne les pieds.

Cependant, il reconnaît qu’il y a certainement une histoire de l’industrie agricole qui dit qu’un meilleur bien-être animal – comme l’élimination progressive de l’utilisation des cages en batterie dans l’industrie des œufs ou des caisses de gestation dans l’industrie du porc – ne serait pas commercialement viable tant que les consommateurs et les entreprises ne l’exigeraient pas. .

«La différence ici est qu’il s’agit en fait d’un problème technologique», déclare Coman-Hidy. «Nous n’avons pas besoin de développer la technologie de« ne pas mettre les poules dans des cages en batterie ». Cette technologie existe. Ça s’appelle une grange. Mais sexer ces œufs à un très jeune âge est compliqué.

Pour voir à quel point c’est compliqué, cela aide à comprendre comment fonctionnent les technologies déjà utilisées en Europe et pourquoi leurs lacunes en font un non-démarreur pour les producteurs d’œufs américains et les militants du bien-être animal.

Les entreprises européennes qui vendent des œufs de réforme dans les supermarchés locaux – Agri Advanced Technologies (Agri-AT) et Respeggt GmbH – utilisent des approches différentes pour résoudre le même problème.

Les œufs de marque Respeggt utilisent une technologie d’identification endocrinologique du sexe qui est quelque peu similaire à un test de grossesse humaine. Huit à 10 jours après l’incubation, une machine prélève un échantillon de liquide sur chaque œuf fécondé et recherche la présence d’une hormone féminine en recherchant une réaction de changement de couleur. Les œufs mâles sont ensuite utilisés pour l’alimentation animale et les femelles continuent vers l’éclosion.

Tous les œufs produits par des poules sexées avec cette technologie sont vendus sous la marque Respeggt, sans abattage de poussins. Il peut actuellement tester un œuf par seconde ou au plus 31,5 millions d’œufs par an (s’il est exécuté en continu). Selon Kristin Höller, responsable du développement commercial et des affaires mondiales chez Respeggt, au moment où le coût est répercuté sur les consommateurs, ils ont constaté une augmentation d’environ 1 à 2 cents par œuf. Ils n’ont pas encore essayé de vendre la technologie à l’industrie américaine des œufs mais, même s’ils l’ont fait, le volume qu’elle peut gérer est actuellement trop faible pour que cette technologie puisse être utilisée pour se débarrasser de l’abattage des poussins dans tous les domaines.

L’autre société, Agri-AT, teste les œufs en utilisant une mesure hyperspectrale qui scanne essentiellement les couleurs à l’intérieur de l’œuf. Cette méthode est beaucoup plus rapide que celle de Respeggt: sa machine peut sexer 20 000 œufs par heure ou au plus 175,2 millions par an (si elle fonctionne en continu). Mais un gros inconvénient est que cela ne fonctionne que sur les races de poulets pondeurs bruns où les poussins mâles et femelles sont de couleurs différentes lorsqu’ils éclosent. Étant donné que la plupart des poules pondeuses aux États-Unis ne pondent que des œufs blancs, la technologie d’Agri-AT ne peut pas être utilisée à grande échelle ici.

Jörg Hurlin, directeur général d’Agri-AT, a déclaré qu’ils ne savaient pas encore combien leur technologie coûterait au consommateur, même si cela augmentera certainement le coût des œufs.

Un problème qui complique ces efforts est la question difficile à répondre de savoir quand un embryon devient un poussin. Certains chercheurs disent que le septième jour est le moment où les embryons de poussins peuvent commencer à ressentir de la douleur. Si c’est vrai, le sexe des œufs huit à dix jours après l’incubation comme le fait Respeggt, et 14 jours comme le fait Agri-AT, peut encore finir par infliger de la douleur à l’embryon, ce qui pourrait échanger un problème de bien-être animal – l’abattage – pour un autre. (Cependant, Agri-AT a développé une autre machine qu’ils appellent «STUNNY» qui utilise l’électricité pour anesthésier les œufs, éliminant toute douleur potentielle pour arrêter leur développement.)

Le problème de l’embryon est un problème que la Fondation pour la recherche sur l’alimentation et l’agriculture (FFAR), une organisation de recherche agricole basée aux États-Unis, tente de résoudre. FFAR sponsorise quelque chose appelé le prix Egg-Tech, qui attribuera jusqu’à 6 millions de dollars à des chercheurs produisant des méthodes prometteuses pour mettre fin à l’abattage des poussins. Le groupe espère une technologie qui puisse être utilisée à grande échelle et mise en œuvre avant le huitième jour d’incubation, auquel cas il est prouvé que les poussins ressentent une sensation.

Il y a une autre solution technologique recherchée qui mérite d’être soulignée ici. À l’Université de Géorgie, Kristen Navara a étudié le potentiel de trouver un moyen de contrôler et de changer le sexe des poussins avant même qu’ils n’éclosent.

Chez les poulets, la poule contrôle si le poussin résultant est un mâle ou une femelle. En utilisant des traitements hormonaux, Navara peut changer le sexe d’un œuf. Parce que la Food and Drug Administration interdit à l’industrie avicole d’utiliser des hormones, explique Navara, l’espoir est que savoir sur quelles voies ces hormones opèrent pourrait lui permettre de trouver et de manipuler un gène qui pourrait, par exemple, rendre définitivement tous les poussins de race pondeuse. femelle.

Si cela fonctionne, cela pourrait être une option encore plus économique que le sexage in-ovo. Non seulement l’abattage des poussins prendrait fin, mais les écloseries ne «perdraient» pas la moitié de tous les œufs fécondés qui auraient éclos chez les mâles.

Dans l’ensemble, l’image qui se dégage de l’abattage des œufs est celle d’une innovation prometteuse – et de la reconnaissance du fait que les progrès ont été beaucoup trop lents.

Une autre façon de mettre fin à l’abattage des poussins: élever d’autres races de poulets

Le sexage in-ovo pourrait être la solution pour mettre fin à l’abattage des poussins qui a retenu le plus l’attention de l’industrie des œufs, mais ce n’est pas la seule. Les couvoirs pourraient également revenir à la façon dont les poulets étaient élevés dans l’élevage pré-usine – ce qui éliminerait l’abattage, point final.

Jusqu’au début des années 1900, les agriculteurs ne s’inquiétaient pas trop de savoir si leurs poulets étaient des mâles ou des femelles. Les poules ont été élevées comme pondeuses tandis que les coqs ont été les premiers à devenir le dîner du dimanche. Certaines races étaient légèrement plus adaptées à un objectif par rapport à l’autre, mais les deux étaient assez bien.

Les races dites «à double production» comme le Rhode Island Red pourraient pondre de 250 à 300 œufs par an (une énorme amélioration par rapport aux 80 œufs d’un poulet moyen) et après cinq mois, les mâles de 6 à 8 livres pourraient être vendus pour la viande . Au début du 20e siècle, les oiseaux étaient considérés comme une merveille.

Puis l’industrie de la volaille a changé. Jusque dans les années 1930, l’élevage de poulets avait tendance à se faire dans de petites exploitations principalement dirigées par des femmes. Ce que nous avons maintenant serait méconnaissable pour ces agriculteurs: des fermes de type usine hautement spécialisées et mécanisées avec des races de poulets qui font très bien une chose ou une autre.

Aujourd’hui, les poulets de chair – ceux élevés pour la viande – sont abattus à seulement sept semaines, ayant déjà atteint 6,5 livres; Les pondeuses à haute production produisent environ 300 œufs par an. Cela a rendu la production de volaille extrêmement efficace, mais au détriment du bien-être animal. Les poulets de viande d’élevage industriel souffrent de douleurs chroniques et ont beaucoup de problèmes articulaires et de mouvement, tandis que la plupart des pondeuses vivent leur vie dans de petites cages, sont incapables d’exprimer des comportements naturels comme la nidification et peuvent souffrir de faiblesse et de cassure osseuses.

“Le [egg industry’s] L’espoir est d’obtenir une alternative de sexage bon marché et de continuer sur cette voie folle d’avoir deux oiseaux complètement différents à des fins différentes », déclare Mahi Klosterhalfen, PDG de la Fondation Albert Schweitzer, qui se concentre sur les questions de bien-être des animaux d’élevage en Allemagne. Bien que lui aussi veuille voir la fin de l’abattage des poussins, Klosterhalfen préférerait voir les agriculteurs revenir aux races à double usage du passé.

«Les poules pondeuses n’auraient pas un si grand nombre d’œufs qu’elles doivent pondre et les poulets de chair ne poussent pas si vite qu’ils ne peuvent plus se déplacer après quelques semaines», dit-il.

Cela rendrait tous les produits à base de poulet considérablement plus chers qu’aujourd’hui (le poulet est vraiment bon marché, donc même s’il devenait plus cher, il ne serait probablement pas plus cher que même les coupes de bœuf ou de porc les moins chères).

Mais si le retour à une ère pastorale d’élevage de poulets semble invraisemblable, la pratique de l’abattage des poussins mâles reste un problème moral. Six milliards de poussins gazés ou macérés un an, c’est beaucoup.

Et malgré toute son horreur, l’abattage a reçu étonnamment peu d’attention du public. Lorsque l’UEP a annoncé en 2016 qu’elle allait mettre fin à la pratique, les consommateurs ont été choqués d’apprendre que cette pratique existait. «Nous avons commencé à recevoir des appels de journalistes nous demandant immédiatement s’il était vrai que [the egg industry] fait cela », dit Coman-Hidy de la Humane League. «C’est l’un des coins les plus grotesques de l’élevage industriel.»

Entre la motivation financière et le spectre de l’attention du public se tournant à nouveau vers cette question, il croit que le sexage in-ovo se produira dès que techniquement possible. Il a peut-être raison. Mais alors que la technologie pour résoudre le problème peut arriver bientôt, les questions plus larges soulevées par l’abattage des poussins – ce que nous sommes prêts à faire aux animaux au nom des bas prix; ce que nous sommes disposés à faire aux animaux, point final – nous attend toujours.

Tove K. Danovich est un écrivain basé à Portland, Oregon. Son travail est apparu dans le Ringer, Eater et le New York Times, entre autres.