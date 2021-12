Pourquoi l’industrie de la marijuana a besoin de crypto

Alors que des foules organisées pillent les magasins de vente au détail de cannabis au comptant dans une vague de vols violents à travers le pays, la direction du Sénat américain a simplement refusé de faire quelque chose pour l’arrêter.

Si le Congrès n’aide pas, il est temps pour l’industrie du cannabis de s’aider elle-même. Les crypto-monnaies offrent aux entreprises légales de cannabis des alternatives immédiates à la fois à un système bancaire d’exclusion et à l’exploitation d’entreprises entièrement en espèces. Nous devons les adopter maintenant.

Au cours des 25 dernières années, l’industrie du cannabis légal dans l’État a connu une croissance exponentielle, mais la mise en banque des revenus d’une entreprise de cannabis, même légale, est toujours illégale en vertu des lois fédérales contre le blanchiment d’argent (AML). Cela exclut effectivement l’industrie (et toutes les entreprises qui la servent) d’accéder aux services bancaires et financiers.

Khurshid Khoja est directeur chez Greenbridge Corporate Counsel, un cabinet d’avocats qui représente les entreprises légales de cannabis. Cet article fait partie de Semaine de la culture, qui explore comment la crypto change les médias et le divertissement.

L’industrie a eu du mal à faire face à la menace croissante pour la sécurité publique causée par le fait d’obliger les entreprises légales de cannabis à se retirer de la banque et à se garder de grandes quantités d’argent. Avec chaque nouvel État qui a légalisé le cannabis, le problème n’a fait que croître en ampleur et en géographie tandis que le Congrès a surtout mis la tête dans le sable.

Alors que les entreprises de cannabis ont toujours été très conscientes de la menace de vol à main armée, la violence employée pour effectuer ces vols est également devenue plus organisée et audacieuse, employant fréquemment des équipes lourdement armées et organisées et se terminant trop souvent par des coups de feu.

Moi-même et d’autres défenseurs de l’industrie (y compris les propriétaires d’entreprises de cannabis, les travailleurs du cannabis, les patients atteints de cannabis médical, les réformateurs de la politique en matière de drogue et autres) avons longtemps concentré nos efforts pour faire face à cette menace sur la réforme des lois bancaires, en faisant pression avec diligence sur les législateurs pour adopter l’application sûre et équitable. (SAFE) Loi sur les banques. Avec d’autres membres de la National Cannabis Industry Association, je me suis rendu à Washington, DC, lors d’un pèlerinage annuel dans les salles du Congrès afin d’éduquer les législateurs sur les raisons pour lesquelles l’accès bancaire est un problème de sécurité publique.

Comme nous l’avons expliqué à nos membres du Congrès année après année lors de ces visites, la plupart des entreprises de cannabis agréées par l’État ont été exclues des services bancaires et/ou ont été brutalement et involontairement non bancarisées après avoir obtenu ces services. Cela laisse ces entreprises dans la position peu enviable d’opérer principalement en espèces, d’accepter les paiements en espèces uniquement et d’héberger, de sécuriser et de transporter en permanence de grandes quantités d’argent chaque jour, ce qui rend leur personnel sujet au vol à main armée ou pire.

Mais malgré des années d’efforts pour éduquer le Congrès, il n’a pas fait grand-chose pour réduire cette menace. Il a été particulièrement frustrant de voir des entreprises légalisées par l’État (et leurs employés, clients et propriétaires) continuer à vivre sous une menace constante pour leur bien-être physique et financier année après année, passant d’un risque évitable à la sécurité publique. Et, malheureusement, le Congrès vient d’abdiquer son devoir de faire face à ce danger encore une fois la semaine dernière, ironiquement par le biais d’une législation pour financer la défense de notre pays.

Plus précisément, la direction du Sénat a refusé d’inclure le libellé de la SAFE Banking Act dans l’incontournable National Defense Authorization Act – malgré les supplications de leurs collègues de la Chambre des représentants (qui ont maintenant adopté la SAFE Banking Act bipartite, sous une forme ou une autre). , plusieurs fois). D’un trait de plume, la loi aurait réduit l’incitation à attaquer ces entreprises essentielles, en supprimant les pots de miel riches en espèces de ces magasins.

Appeler cette circonstance profondément décourageante ne commence pas à saisir les sentiments de désespoir et de désillusion en jeu, en particulier chez les détaillants de cannabis déjà en difficulté. Si le Congrès refuse d’aider, il est temps de nous aider nous-mêmes. En tant que défenseur de l’industrie, je pense qu’il est temps d’embrasser l’impensable auparavant – être complètement et volontairement non bancarisé comme un idéal à atteindre plutôt qu’une circonstance à éviter.

Il incombe à l’industrie (et en particulier aux petites entreprises de cannabis appartenant à des minorités et à des femmes) de chercher en dehors des institutions financières traditionnelles des dépôts sécurisés, des prêts aux entreprises, le traitement des paiements et d’autres services financiers de base. Les crypto-monnaies offrent la seule alternative immédiate à l’exploitation d’entreprises entièrement en espèces et un substitut pratique pour les banques qui ne peuvent pas encore servir les entreprises légales de cannabis (et pour les banques qui peuvent choisir de ne pas le faire, même après le passage de SAFE Banking).

Les crypto-monnaies sont très prometteuses, et pas seulement pour fournir un accès aux services financiers via la finance décentralisée (DeFi). Ils ont la capacité d’uniformiser les règles du jeu entre les grands opérateurs multi-États (OSM) bien capitalisés d’une part, et les petites entreprises (y compris les entreprises détenues par des femmes et des minorités, et les titulaires de licences d’équité sociale) d’autre part.

Les grands MSO peuvent se permettre d’accéder aux services bancaires aujourd’hui en vertu des directives FinCEN actuellement efficaces, très restrictives et ouvertement discriminatoires, et paieront les frais exorbitants facturés par les banques pour compenser le coût d’une surveillance accrue nécessaire à la conformité AML.

Les petites entreprises ne peuvent pas accéder à ces services bancaires à des conditions relativement comparables, voire pas du tout. Autrement dit, alors que la loi fédérale reste inchangée, les plus grandes banques et leurs clients MSO ont les moyens financiers d’amener les régulateurs fédéraux à détourner le regard de leurs violations par ailleurs délibérées des lois AML – mais tout le monde est exclu.

Bien que mes collègues de l’industrie et moi-même n’ayons pas l’intention d’abandonner la SAFE Banking Act, il a été décevant de voir les prétendus champions du cannabis du Congrès échouer à plusieurs reprises à défendre la sécurité publique. Cela ne devrait donc pas être une surprise si les entreprises du cannabis deviennent de moins en moins inquiètes à l’idée d’être libérées du système bancaire (et de la surveillance financière qui l’accompagne), et de plus en plus désillusionnées quant à l’accès futur aux services financiers par le biais du Congrès. agir seul. La crypto-monnaie est une alternative viable aujourd’hui, et il est temps que l’industrie du cannabis aide à diriger son adoption.