Pourquoi l’industrie indienne du jeu en ligne a besoin d’une directive sur la TPS

La TPS serait applicable sur les revenus revenant aux acteurs de l’industrie.

L’industrie du jeu en ligne en Inde valait 543 millions de dollars en 2016 et a atteint 1,027 milliard de dollars en 2020 avec un TCAC de 17,3%. Selon le dernier rapport d’EY en collaboration avec la All India Gaming Federation (AIGF), l’industrie devrait en outre atteindre 2 milliards de dollars d’ici 2023 en termes de commissions perçues. Intitulé « Jeu en ligne en Inde – L’énigme de la TPS », le rapport met en évidence le potentiel de l’industrie des jeux en ligne en Inde et recommande des politiques fiscales basées sur les meilleures politiques mondiales imposées à l’industrie des jeux en ligne.

Actuellement, l’activité de la plate-forme de jeu en ligne pour permettre des jeux contre des frais de rake est couverte par le champ d’application de la « fourniture » ​​en vertu de la loi sur la taxe sur les produits et services (« TPS »). Par conséquent, la TPS serait applicable sur les revenus revenant aux acteurs de l’industrie. Étant donné que la position établie en droit de l’industrie du jeu en ligne est la classification des jeux d’adresse, elle ne relève pas du domaine des paris et des jeux d’argent. Cependant, l’industrie étant à ses balbutiements et le manque de catégorisation spécifique des jeux en ligne comme jeu d’adresse par le gouvernement a entraîné une ambiguïté. Les incohérences entre les lois des États concernant la portée des paris et des jeux et l’interdiction même des jeux de rami dans certains États ont encore contribué à l’incertitude. En raison de l’évaluation prescrite en vertu de la règle 31A(3) des règles de la CGST et de l’ambiguïté de diverses lois étatiques concernant l’étendue des activités de paris et de jeux, les autorités fiscales ont adopté des points de vue divergents sur la taxation des jeux en ligne. Les autorités peuvent envisager de prélever la TPS sur la totalité du montant de la mise au lieu de la commission réelle perçue par la plate-forme en contrepartie de la fourniture de services.

Le rapport souligne que l’industrie du jeu en ligne nécessite une certitude réglementaire sur les aspects d’évaluation, ce qui contribuera grandement à catalyser les investissements et, par conséquent, la contribution économique au pays. Par conséquent, l’évaluation doit être cristallisée et clarifiée. Selon le rapport, le gouvernement peut confirmer l’applicabilité de la TPS sur les frais de commission uniquement conformément aux pratiques actuelles de l’industrie. Alternativement, un modèle de crédit réputé peut être suivi à des fins de simplicité et de facilité de vérification.

Le rapport suggère également que le gouvernement peut spécifiquement préciser que le taux de TPS est de 18%, car l’industrie des jeux en ligne agit comme un catalyseur technologique et facilite les jeux via une plate-forme Web ou une application similaire aux produits des sociétés de logiciels.

«Nous recommandons que l’une ou l’autre des suggestions ci-dessus puisse être considérée par le gouvernement. Il est important de souligner que la fiscalité régressive de ces secteurs émergents ne peut que rendre l’entreprise non viable en Inde. Notre recommandation est que le gouvernement aligne ses politiques sur les principes internationalement reconnus de taxation du secteur des jeux en ligne et

fournir une certitude à l’industrie », indique le rapport.

