Pourquoi l’industrie solaire est l’avenir inévitable de l’énergie de la Terre

Il fut un temps où le industrie solaire était considéré comme de l’argent mort.

Source : Diyana Dimitrova / Shutterstock.com

C’était trop cher, trop inefficace et trop incohérent pour être une source d’énergie alternative viable pour vraiment n’importe quoi, sans parler de votre maison ou de votre bureau.

Mais ces jours sont révolus depuis longtemps.

Aujourd’hui, le solaire représente l’avenir inévitable des besoins énergétiques de notre planète car il est pas cher, efficace, cohérent, et, surtout, nettoyer.

Les coûts de l’énergie solaire ont chuté de plus de 70 % au cours des 10 dernières années et sont maintenant moins chers que les combustibles fossiles dans la plupart des régions des États-Unis. En effet, l’Agence internationale de l’énergie a déclaré en 2020 que le solaire est désormais l’énergie la moins chère de l’histoire. Laisse ça couler un instant.

Mieux encore, les moteurs de ces baisses de coûts – les économies d’échelle et les améliorations technologiques alimentées par la loi de Moore et la loi de Wright – sont durables et, par conséquent, l’énergie solaire ne fera que devenir encore moins chère. En effet, ces forces sont si puissantes dans l’industrie solaire qu’elles ont leur propre loi – la loi de Swanson – qui stipule que le prix des modules solaires diminue d’environ 20 % pour chaque doublement de la capacité solaire mondiale.

Pour ce que ça vaut, le département américain de l’Énergie estime que les coûts de l’énergie solaire peuvent chuter et chuteront encore de 60 % d’ici 2030.

Donc, l’énergie solaire est le moyen le moins cher d’alimenter les choses aujourd’hui.

Pendant ce temps, les panneaux solaires sont devenus très efficaces pour convertir la lumière du soleil en énergie utilisable. En 1992, des chercheurs de l’Université de Floride du Sud ont fabriqué une cellule solaire à couche mince avec une efficacité de 15,9 %, ce qui était considéré comme une percée à l’époque.

De nos jours, cependant, vos cellules solaires au silicium moyennes présentent des taux d’efficacité au nord de 20 %. C’est la norme. Et les fabricants ont créé des prototypes qui obtiennent une efficacité de 30%, tandis que certains efforts de recherche ont même réussi à atteindre une efficacité proche de 50% dans certains tests de laboratoire.

En d’autres termes, les meilleures cellules solaires théoriques des années 1990 sont considérablement pires que vos panneaux solaires ordinaires d’aujourd’hui, et il y a ici une voie pour que l’efficacité solaire fasse plus que doubler au cours des prochaines années.

Donc, l’énergie solaire est également le moyen le plus efficace d’alimenter les choses aujourd’hui.

Dans le même temps, ces systèmes solaires sont devenus considérablement plus cohérents. L’un des plus gros obstacles à l’énergie solaire au début des années 2000 était son intermittence : le soleil ne brille pas tous les jours, alors que faites-vous quand il fait nuageux ?

Eh bien, c’est pourquoi l’industrie de l’énergie propre a développé des solutions de stockage d’énergie, qui ne sont essentiellement que de grosses batteries que les propriétaires et les gestionnaires d’immeubles de bureaux peuvent installer sur place et relier à leurs panneaux solaires pour stocker l’excès d’énergie solaire les jours très ensoleillés, et déployer cela le pouvoir les jours nuageux.

D’ici 2025, plus d’un quart de tous les systèmes d’énergie solaire seront couplés à une solution de stockage.

Donc, l’énergie solaire est maintenant aussi le moyen le plus cohérent d’alimenter les choses.

Le moins cher. Le plus efficace. Le plus cohérent. C’est une combinaison puissante. Pas étonnant que l’énergie solaire ait représenté 58 % de tous les nouveaux ajouts de capacité énergétique jusqu’à présent en 2021. En 2010, ce nombre n’était que de 4 %, nous avons donc parcouru un long chemin en 10 ans.

Source : SEIA

Mais ne vous y trompez pas, nous avons encore un long chemin à parcourir.

L’énergie solaire ne représente qu’environ 4 % de la capacité totale de production d’énergie aux États-Unis aujourd’hui. Le président Joe Biden souhaite augmenter ce nombre à plus de 40% d’ici les années 2030 – un plan qui comprendrait l’installation de 30 gigawatts (GW) de nouvelle capacité solaire chaque année jusqu’en 2025, et 60 GW de capacité chaque année de 2025 à 2030.

À titre de perspective, les États-Unis ont installé un peu moins de 20 GW de nouvelle capacité solaire en 2020, et ce fut une année record.

Ce plan agressif est-il vraiment réalisable ?

Absolument. Les coûts du solaire sont en chute libre. Les taux d’efficacité solaire montent en flèche. Et l’efficacité des solutions de stockage d’énergie augmente.

En d’autres termes, les trois moteurs de l’énergie solaire, passant de 4 % des ajouts de nouvelles énergies en 2010 à 58 % des nouveaux ajouts en 2021, ne feront que devenir plus forts et plus vigoureux au cours des 10 prochaines années – à un point où, en 2030, je ne serais pas surpris de voir l’énergie solaire représenter plus de 90 % de tous les nouveaux ajouts de capacité énergétique.

Inutile de dire que vous devez investir dans les actions solaires aujourd’hui.

Mais il y a tellement d’options là-bas. Les FNB Solaire Invesco (BRONZER), par exemple, compte 55 exploitations.

Ces 55 actions ne seront pas toutes d’énormes gagnants de la révolution solaire – seule une poignée d’entre elles deviendront des gagnants à plus de 100 %.

Pour vous aider à identifier cette poignée de gagnants d’actions solaires, il y a le Rapport de stock quotidien 10X — mon conseil en investissement ultra-exclusif où je partage avec vous un choix d’actions potentiel 10X chaque jour où le marché est ouvert.

Bien sûr, dans le cadre du mandat potentiel de hausse de 10X, je ne fais que vous dévoiler le meilleur des meilleurs titres d’hypercroissance – et cela inclut le meilleur des meilleurs titres solaires.

Donc, si vous cherchez à investir uniquement dans les meilleures actions solaires pour des gains 10X, The Daily 10X Stock Report peut être le produit pour vous.

Cliquez ici pour en savoir plus.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.