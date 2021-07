Pourquoi l’inflation augmente, impact sur les capitaux propres et ce que font les banques centrales : expliqué

in

En tant qu’investisseur, visez des produits, essentiellement des actions, qui peuvent vous offrir un rendement réel élevé.

En réponse à la question de savoir si l’économie américaine se dirigeait vers l’hyperinflation des années 1970 et du début des années 80 lorsque l’inflation a culminé au-dessus de 10 %, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu’un tel scénario était “très, très improbable”.

Le fait est que les prix augmentent dans tous les domaines, non seulement aux États-Unis mais aussi dans l’économie indienne. Les banques centrales gardent un œil sur les chiffres de l’inflation et s’attendent à ce qu’ils soient transitoires plutôt que de se transformer en une inflation galopante.

Avec l’inflation, la dépréciation de la valeur de la monnaie et une hausse des taux d’intérêt dans toutes les zones géographiques pourraient déséquilibrer beaucoup d’autres choses, y compris l’équation roupie-dollar.

En tant qu’investisseur, ce qui compte, c’est le rendement des actifs, notamment les capitaux propres, la dette, l’or et l’immobilier. Une perturbation n’est pas à exclure sur ces classes d’actifs si l’inflation dépasse la fourchette confortable fixée par la RBI et les autres banques centrales.

Santosh Joseph, fondateur et associé directeur, Germinate Investor Services LLP partage son point de vue avec FE en ligne sur les raisons de la hausse de l’inflation, ce que les banques centrales du monde entier peuvent éventuellement faire pour la maîtriser et ce que les investisseurs peuvent envisager pour continuer à générer des rendements corrigés de l’inflation. Extraits ici.

Les investisseurs doivent-ils s’inquiéter de la hausse de l’inflation ?

Depuis le début de la pandémie au début de l’année dernière, les banques centrales du monde entier ont réduit les taux d’intérêt ou se sont abstenues d’augmenter les taux d’intérêt afin d’atténuer l’impact de la pandémie sur l’économie.

Cela se traduit par deux choses – d’un côté de l’économie, cela crée un coussin ou une position souple pour que les gens accèdent aux fonds, au capital et pour que les gens survivent mieux. Mais d’un autre côté, il y a un afflux de liquidités qui fait grimper les prix des actifs et des matières premières.

Cette inflation est légèrement accentuée ou pourrait devenir aiguë car il y a eu beaucoup de blocages et de contraintes du côté de l’offre en ce qui concerne la production.

Par conséquent, lorsque vous avez un excès de liquidité en raison de mesures politiques de taux d’intérêt bas et que vous avez moins de productivité, cela conduit à plus d’argent pour chasser moins de biens produits. Par conséquent, cela entraîne la hausse des prix et crée une tendance inflationniste dans le temps intermédiaire.

Quel est son impact sur le portefeuille d’investissement en actions ?

De nombreuses entreprises cotées en bourse sont également confrontées à cette tendance inflationniste. La tendance inflationniste n’est rien d’autre qu’une augmentation des coûts des intrants. Dans ce scénario de marché, tout le monde n’est pas en mesure de répercuter les bénéfices de la hausse des prix.

Ainsi, par conséquent, les bénéfices des actions seront sous pression en raison de l’énorme augmentation des coûts des intrants des biens et services en raison de la tendance inflationniste, y compris les matières premières, à laquelle nous avons assisté ces derniers mois. Par conséquent, les bénéfices seront remis en cause dans un scénario économique déjà délicat et cela pourrait avoir un impact sur les investissements en actions.

Que devraient faire les investisseurs en fonds communs de placement?

Les investisseurs en fonds communs de placement doivent être conscients de la façon dont l’histoire se déroule en termes de rendement ajusté en fonction de l’inflation étant négatif ou très négligeable. Ils doivent viser des produits, essentiellement des actions, qui peuvent leur apporter un réel rendement.

Maintenant, même en capitaux propres, vous devez vous assurer que l’équilibre est bien géré car si vous n’êtes pas bien équilibré, et si vous n’êtes pas bien pondéré ou alloué aux actifs, vous risquez de ne pas réaliser les rendements raisonnablement bons que vous attendiez sur un poste. base ajustée des impôts et de l’inflation.​

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.