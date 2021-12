Pourquoi l’inflation va s’atténuer l’année prochaine

La pire inflation en quatre décennies est là… cinq raisons de penser qu’elle reculera en 2022… le secteur est sur le point d’en profiter le plus

Nous sommes confrontés à la pire inflation depuis quatre décennies.

Cela a été si persistant que la Fed a même retiré l’utilisation de « transitoire » pour le décrire, remplaçant « élevé ».

De plus, mercredi, la Fed a signalé qu’il est presque certain qu’elle augmentera ses taux l’année prochaine dans le but d’étouffer l’inflation.

La décision de mercredi n’a pas été une surprise après le commentaire « enraciné » de Powell à la fin du mois dernier qui a effrayé les investisseurs :

Nous savons qu’une inflation élevée a un impact négatif sur les familles, en particulier celles qui sont moins en mesure de faire face au coût plus élevé des produits de première nécessité comme la nourriture, le logement et le transport. Nous utiliserons nos outils pour soutenir l’économie et le marché du travail et empêcher une inflation plus élevée de s’ancrer.

Oui, l’inflation est là, réelle, et impacte négativement les budgets familiaux. Mais si vous comptez sur une inflation élevée devenant la « nouvelle norme » lorsque vous planifiez votre approche du marché pour l’année prochaine, tenez bon.

Mercredi, notre spécialiste de l’hypercroissance, Luke Lango, a exposé cinq raisons pour lesquelles 2022 sera l’année où l’inflation ralentira plutôt que d’exploser. Et cela aura de profondes implications pour les actions technologiques, qui ont souffert d’une saison de faiblesse inspirée par l’inflation (ainsi que de quelques jours douloureux).

Aujourd’hui, examinons le processus de réflexion de Luke pour découvrir pourquoi il s’attend à ce que certaines actions technologiques rugissent l’année prochaine alors que les niveaux d’inflation élevés s’atténuent enfin.

***Les maux de tête de la chaîne d’approvisionnement mondiale se résoudront

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en hypercroissance et l’analyste derrière Investissement en hypercroissance. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques leaders sur le marché qui ouvrent la voie à des tendances explosives, capables de générer une richesse d’investisseur démesurée.

De toute évidence, cet accent mis sur les innovateurs technologiques signifie que Luke a étudié de près l’environnement inflationniste d’aujourd’hui – ce qui l’a causé, ce qui est susceptible d’y mettre fin et quand cela pourrait se produire.

Sur cette note, passons à la première raison de Luke pour laquelle nous sommes plus près de la fin de cette période d’inflation élevée que du début – à savoir, la fin des maux de tête de la chaîne d’approvisionnement :

Un facteur important de l’inflation en 2021 a été les contraintes de la chaîne d’approvisionnement provoquées par la pandémie de Covid-19. Tout au long de l’année écoulée, l’activité manufacturière des marchés émergents a été entravée par des politiques de distanciation sociale, qui ont créé des pénuries d’approvisionnement massives. Cependant, les indices des directeurs d’achat de fabrication en Russie, en Inde, en Chine, en Indonésie, au Japon, en Malaisie et au Vietnam se sont tous considérablement améliorés au cours des derniers mois, signalant une amélioration de la capacité de fabrication dans ces marchés émergents en même temps que les politiques de distanciation sociale se sont assouplies. . Nous pensons que cette tendance à l’amélioration de l’activité manufacturière des marchés émergents persistera en 2022 et ouvrira la voie à la normalisation de la chaîne d’approvisionnement, ce qui éliminera l’une des plus grandes pressions inflationnistes de l’économie mondiale l’année prochaine.

Cet accent mis sur les marchés émergents est dû au fait que ces pays sont responsables de la majorité de la fabrication mondiale. Le graphique ci-dessous est un peu daté, mais il vous donne une idée de cela.

Regardez comment seuls trois des pays que Luke a mis en évidence – la Chine, l’Inde et le Japon – représentent près de 40 % de l’ensemble de la fabrication mondiale.

Source : Division de statistique des Nations Unies

*** Les comparables d’inflation au plus bas de 2020 vont brûler

Si les chaînes d’approvisionnement se relâchent, comme le suggère Luke, cela fera baisser les prix. Et cela fonctionne de pair avec le point suivant de Luke – un ensemble mis à jour de comparables qui réduit les chiffres de l’inflation globale.

Revenons à Luc :

Tout au long de 2021, l’inflation a été brûlante d’une année sur l’autre, mais en même temps, les périodes comparables ont été très faciles. Autrement dit, tout au long de 2020, l’inflation était en moyenne inférieure à 2%. Face à une inflation inférieure à 2 %, il est facile de faire les gros titres. Cependant, à partir du deuxième trimestre de 2022, l’inflation se heurtera aux chiffres d’inflation brûlants de plus de 4 % que nous avons vus tout au long de 2021. Il est beaucoup plus difficile de faire les gros titres contre des comparables d’inflation de 4 %, 5 % et 6 % que de le faire sur des comparables d’inflation de 2 %.

*** La troisième raison de Luke pour laquelle l’inflation reculera en 2022 est quelque chose dont nous discutons régulièrement dans le Digest… l’automatisation

Extrait du numéro de Luke :

Dans le sillage de l’escalade des pressions salariales, de nombreuses entreprises se sont tournées vers l’automatisation. Selon une récente enquête de Deloitte, environ 73 % des entreprises se sont engagées sur la voie de l’automatisation intelligente, un bond étonnant de 58 % par rapport au nombre rapporté dans l’enquête de 2019.

Et cela vient du Wall Street Journal :

« Avec des pénuries de main-d’œuvre dans la fabrication, la logistique et pratiquement tous les secteurs, les entreprises de toutes tailles se tournent de plus en plus vers la robotique et l’automatisation pour rester productives et compétitives », a déclaré le président d’A3, Jeff Burnstein… Les commandes de robotique des entreprises nord-américaines sont en bonne voie pour leur plus grosse année, selon un groupe industriel. Les ventes totales de robotique pour les neuf premiers mois de l’année se sont élevées à 1,48 milliard de dollars, dépassant un précédent record de 1,47 milliard de dollars établi au cours de la même période en 2017, selon l’Association for Advancing Automation, ou A3. Les ventes ont augmenté de 1,09 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année dernière.

L’automatisation et une main-d’œuvre robotique se traduisent à terme par des économies de coûts importantes pour les entreprises. Et la réduction des coûts est, par définition, une influence déflationniste.

Revenons à Luc :

L’automatisation est en augmentation dans toute l’entreprise, et c’est une énorme force déflationniste qui devrait réduire les coûts et améliorer la productivité. Nous prévoyons que 2022 sera une année au cours de laquelle beaucoup de ces nouveaux déploiements d’automatisation commenceront à produire des effets déflationnistes.

*** Quatrièmement, la vitesse de l’argent enregistre encore à peine un battement de cœur

Voici Luke pour expliquer la « vitesse de l’argent » pour tous les lecteurs qui la connaissent moins :

L’un des principaux moteurs de la déflation au cours des trois dernières décennies a été une baisse de la vitesse de l’argent – ​​c’est-à-dire que les entreprises ont dépensé de l’argent moins rapidement en raison d’une prolifération de technologies améliorant la productivité. Cette tendance séculaire ne s’est pas inversée. Malgré l’inflation brûlante de 2021, la vélocité de la masse monétaire M2 dans ce pays a continué de baisser. Par conséquent, une fois que les pressions à court terme sur la chaîne d’approvisionnement s’atténueront, nous nous attendons à ce que les pressions à la baisse sur la vitesse de l’argent reprennent et continuent de faire baisser les prix.

Ci-dessous, nous examinons un graphique de la vitesse du stock de monnaie M2 de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis de 1980 à aujourd’hui.

Remarquez comment la dernière fois que la vitesse a augmenté à un niveau soutenu, c’était dans les années 1990. À quelques exceptions près, il est en baisse depuis 2000. Et regardez ce qui s’est passé grâce à la pandémie – la vitesse a franchi une falaise et n’a pas récupéré.

Source : Banque fédérale de réserve de Saint-Louis

*** Enfin, Luke indique que la technologie est la raison pour laquelle nous n’avons pas vu d’inflation soutenue depuis 40 ans

Luke écrit que l’inflation n’a pas dépassé les 2% de manière durable depuis l’avènement d’Internet dans les années 1990.

Pourquoi?

Parce qu’Internet a donné naissance à de multiples technologies de réduction des coûts et d’amélioration de la productivité qui ont contribué à créer un frein séculaire à l’inflation.

Maintenant, pensez à la décennie qui nous attend. En fait, réduisons-le puisque nous nous concentrons sur 2022. Pensez aux 12 prochains mois.

Est-il plus ou moins probable que nous continuerons à voir des innovations qui réduisent les coûts et augmentent la productivité au cours de cette période ?

Je ne peux pas imaginer quelqu’un dire que c’est moins probable. Et donc, si des coûts inférieurs et une productivité accrue sont notre avenir, n’est-ce pas simplement une continuation de ces décennies d’inflation au plus juste ?

Revenons à Luc :

Nous pensons que ces technologies de réduction des coûts et d’amélioration de la productivité – telles que l’automatisation des flux de travail, la robotique d’entrepôt, les voitures de livraison autonomes, etc. passe.

Voilà, cinq raisons pour lesquelles Luke pense que l’inflation va ralentir l’année prochaine.

*** La question devient comment jouez-vous cela ?

Il n’est pas surprenant que Luke lorgne des entreprises technologiques d’élite. Ils ont été battus ces derniers mois alors que les investisseurs anxieux se sont tournés vers les obligations et les secteurs défensifs. Cette rotation s’est intensifiée hier et aujourd’hui compte tenu des attentes de hausse des taux l’année prochaine.

Mais alors que l’inflation inquiète un reflux et que la croissance reprend en 2022, Luke pense que le sentiment de « risque sur » reviendra, agissant comme un énorme vent arrière pour les principales actions technologiques.

Revenons à Luc :

En 2021, les valeurs technologiques de haut vol ont été écrasées. En 2022, ils reviendront à la vie. Et, même si vous ne me croyez pas là-bas, vous devriez peut-être croire l’histoire. La dernière fois que la Fed est entrée dans un cycle de hausse des taux, c’était entre fin 2016 et fin 2018. Au début de ce cycle de hausse des taux, les actions de croissance ont connu des difficultés – mais une fois le cycle de hausse des taux lancé, les actions de croissance ont bondi. De décembre 2016 à décembre 2018 – alors que la Fed a augmenté ses taux à huit reprises – l’ETF ARK Innovation a augmenté de plus de 90 %, tandis que le reste du marché n’a augmenté que de 9 %. L’histoire se répète. Les actions technologiques de haut vol vont à nouveau augmenter en 2022. La question est : Allez-vous être du bon côté de l’histoire?

En bout de ligne, oui, l’inflation est là. Mais comme le souligne Luke, il existe de solides arguments en faveur d’un assouplissement des conditions l’année prochaine. Et cela pourrait être énorme pour les actions technologiques.

Nous continuerons à vous tenir au courant ici dans le Digest.

