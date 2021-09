Pourquoi l’intégration Shopify de Facebook Pay est importante – WWD

Comme promis, Facebook Pay s’aventure au-delà des frontières de son territoire d’origine : la plate-forme de paiement principale pour Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp débarque désormais sur Shopify comme une nouvelle façon pour les clients d’acheter des produits dans les magasins marchands aux États-Unis, le société de médias sociaux a annoncé mercredi.

Le système, qui a à peine deux ans, a été lancé comme un moyen de transmettre de l’argent à l’intérieur de l’univers Facebook, principalement pour que les utilisateurs puissent payer des biens numériques ou physiques, faire un don à une œuvre caritative ou envoyer de l’argent à des amis. Le déploiement de Shopify pourrait considérablement accroître l’empreinte de la plate-forme de paiement, compte tenu des revenus de 1,12 milliard de dollars du géant de la technologie de détail basé à Ottawa au deuxième trimestre et de 1,7 million d’entreprises dans plus de 175 pays. Ce n’est que le début. Le plan est d’étendre Facebook Pay à davantage de plates-formes et de fournisseurs de services de paiement au fil du temps.

Cette décision n’est pas tout à fait surprenante, car la société a précédemment signalé son intention d’étendre les paiements Facebook en dehors de ses propres applications. La motivation semble également claire – et au cas où ce ne serait pas le cas, le directeur général Mark Zuckerberg a fait la lumière sur cela lors de son appel aux résultats de juin.

L’expansion de Facebook Pay, a-t-il déclaré, « signifie que vous allez commencer à le voir comme une option de paiement sur le Web et en particulier dans les vues Web que vous voyez dans notre application après avoir cliqué sur des publicités ou d’autres contenus commerciaux. Les expériences commerciales sont désormais accessibles dans la plupart de nos services, et nous disposons d’une feuille de route complète d’intégrations plus approfondies qui m’enthousiasment pour les mois à venir.

L’offre de paiement de l’entreprise commence à ressembler à un élément crucial de son activité de commerce social en pleine croissance. Si davantage de personnes utilisent Facebook Pay, elles seront peut-être plus susceptibles d’acheter également la famille d’applications de Facebook, car elles ont déjà des comptes configurés et des informations de carte de crédit ou bancaires enregistrées.

Déjà, d’autres mouvements récents de Facebook indiquent le genre de facilité et de commodité qui sont probablement en magasin pour ces acheteurs. Après avoir annoncé des codes QR et des liens de paiement en juin, qui permettent aux utilisateurs de Facebook d’envoyer ou de demander plus facilement de l’argent, la société a déployé le mois dernier une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de recevoir des cadeaux en espèces directement via Messenger et d’autres applications Facebook.

Ce dernier ressemble à un moyen intelligemment conçu pour attirer davantage de personnes sur la plate-forme Facebook Pay. Selon son blog, “Une fois que vous aurez confirmé vos informations Facebook Pay, le cadeau en espèces sera instantanément déposé sur votre compte bancaire.” La perspective d’argent rapide semble être une motivation plutôt décente pour amener les gens à s’inscrire.

Et une fois qu’ils sont entrés, Zuckerberg & Co. parient qu’ils vont rester et faire du shopping.

Pour sa part, Shopify a également son propre système de paiement, et il a également de grands projets pour cela. Selon l’entreprise, “Shop Pay deviendra disponible pour tous les marchands vendant aux États-Unis sur Facebook et Google, même s’ils n’utilisent pas la boutique en ligne de Shopify, positionnant Shop Pay pour devenir la caisse préférée de tous les marchands, qu’ils soient sur Plateforme de Shopify ou non.