Pourquoi l’interopérabilité Blockchain est-elle l’avenir des crypto-monnaies ?

Le lancement de la crypto-monnaie il y a une décennie a commencé à transformer l’économie mondiale, qui s’oriente inévitablement vers un écosystème numérique. Les investisseurs institutionnels considèrent désormais Bitcoin comme une valeur refuge, tandis que de nombreux nouveaux réseaux ont été lancés qui surpassent BTC en termes de vitesse, de frais et de convivialité. Cependant, le manque d’interopérabilité de la blockchain est une lacune majeure qui empêche les utilisateurs de profiter d’un environnement décentralisé utile.

La blockchain des débuts de Bitcoin est souvent appelée blockchain 1.0. En 2015, la blockchain 2.0 est devenue disponible, permettant une interaction sans confiance entre les utilisateurs. Les plateformes qui offrent cette fonctionnalité, cependant, sont basées sur des blockchains en silos, restreignant l’échange d’argent et de données entre les réseaux. Ce problème est résolu grâce à l’interopérabilité de la blockchain et, avec une sécurité et une évolutivité améliorées, apportera la blockchain 3.0, un état de l’art qui permettra son adoption mondiale.

Les technologies d’interopérabilité permettent à différentes blockchains d’interagir les unes avec les autres directement ou par l’intermédiaire de certains intermédiaires.

Parmi les caractéristiques des crypto-monnaies figurent les échanges atomiques entre chaînes qui permettent l’échange de plusieurs crypto-monnaies directement et sans la participation d’un tiers.

Cependant, la blockchain trouve également des applications dans d’autres domaines de l’économie : gestion de la chaîne d’approvisionnement, identité numérique, Internet des objets, etc. Dans ces domaines, l’interopérabilité est également cruciale, brisant les silos et les jardins clos de données, permettant aux organisations de différents domaines de fusionner et d’analyser les données. Il peut aider à faire progresser la gestion, la science, la santé et la finance.

Échanges atomiques à chaînes croisées

La crypto peut gagner plus d’utilisateurs car elle devient plus facile à utiliser. L’avenir interopérable permettra aux utilisateurs d’échanger des devises de différentes blockchains directement dans leurs portefeuilles, sans avoir à trouver un service d’échange. Les producteurs de rendement auront plus de liberté pour déplacer leurs actifs à travers les chaînes à mesure qu’ils recherchent des stratégies plus rentables.

De plus en plus d’entreprises adopteront la technologie blockchain à mesure qu’elle deviendra plus accessible. Le manque de standards dans la construction des blockchains rend leur interopérabilité difficile, comme le prétendent des géants comme IBM. La mise en œuvre de solutions de blockchain largement acceptées et faciles à configurer réduirait cet obstacle à l’adoption.

Dans un rapport du Groupe de la Banque mondiale publié en 2020, les exemples suivants sont donnés sur la façon dont l’interopérabilité de la blockchain pourrait profiter à l’économie :

Paiements numériques et banque centrale. Les transferts d’argent sont aujourd’hui lents et lourds, ce qui était particulièrement évident pendant le verrouillage du coronavirus. Les autorités monétaires de Singapour, du Canada, de l’Union européenne et du Japon ont mené une série d’expérimentations montrant le potentiel de l’interopérabilité de la blockchain pour faciliter les paiements numériques.

Identité numérique. Les internautes ont aujourd’hui peu de contrôle sur leur identité : il n’est pas toujours évident de savoir comment les entreprises et les gouvernements utilisent leurs données. Les identités numériques créées sur des blockchains interopérables permettraient aux utilisateurs de contrôler les données, d’établir des accords et de vérifier leur identité dans un environnement interconnecté.

Des chaînes d’approvisionnement. Pour que les processus logistiques se déroulent sans heurts, toutes les parties impliquées doivent pouvoir échanger des données de manière transparente. En utilisant les blockchains, les chaînes d’approvisionnement fragmentées peuvent être unifiées.

Les soins de santé. Les patients d’aujourd’hui conservent leurs dossiers médicaux dans diverses institutions médicales, tandis que les organisations ont du mal à collecter des statistiques et à mener des recherches lorsque le partage de données entre eux est restreint. HIMSS, une organisation à but non lucratif aux États-Unis qui étudie et développe des systèmes d’information sur la santé, a récemment étudié l’utilisation de la blockchain dans les soins de santé.

Un sujet brûlant aujourd’hui est de créer plus d’interopérabilité dans l’espace blockchain, et de nouvelles méthodes émergent et évoluent. Nous passerons en revue 4 solutions qui rendent les blockchains plus interopérables aujourd’hui :

Échanges atomiques permettre l’échange de devises sans intermédiaires entre des blockchains distinctes

Polkadot et Cosmos sont les plateformes qui facilitent la création de blockchains interopérables personnalisables

Maillon de chaîne propose un protocole de communication de contrats intelligents inter-chaînes

Examinons de plus près chacun d’eux.

Actuellement, le seul moyen d’échanger votre Bitcoin contre Ethereum est de trouver un service d’échange de confiance. Grâce aux swaps atomiques, il est possible de négocier des devises de différentes blockchains de manière fiable, sans avoir à traiter avec des tiers et leurs frais.

Le concept d’échanges atomiques a été introduit pour la première fois en 2012, lorsque 99% des projets de cryptographie actuels n’existaient pas. Cette technologie existe depuis 9 ans – les utilisateurs initient une transaction, créent deux coffres-forts à signatures multiples, se transfèrent des pièces et confirment qu’ils ont reçu les pièces.

Avec les échanges atomiques, la règle du « tout ou rien » s’applique. Si l’un des utilisateurs n’envoie pas et ne confirme pas la réception des pièces avant la date limite, la transaction sera automatiquement annulée.

Étant donné que les échanges atomiques n’utilisent pas d’intermédiaires inter-chaînes, ils sont mis en œuvre par la communauté et les développeurs de pièces. À ce jour, ces types d’échanges ne sont pas devenus courants, et le premier véritable échange a eu lieu en 2017 lorsque le fondateur de Litecoin, Charlie Lee, a échangé LTC contre BTC :

Découvrez-le sur Twitter

Un nombre croissant de réseaux deviennent interopérables grâce aux échanges atomiques. En août 2021, le premier échange entre Bitcoin et Monero a eu lieu, malgré la confidentialité accrue des transactions Monero. Nous pouvons nous attendre à voir plus de nouvelles de ce type à l’avenir.

Avec Polkadot, les blockchains indépendantes ont la possibilité de communiquer sans confiance. Grâce au protocole, les entreprises ont accès à des blockchains interopérables qui peuvent être personnalisées, tout en pouvant devenir interopérables avec les réseaux existants.

Il existe deux couches d’infrastructure à Polkadot qui permettent aux entreprises de profiter de blockchains interopérables. Le premier est la chaîne de relais, l’épine dorsale, le cœur du système et le médiateur de Polkadot. Au deuxième niveau se trouvent les parachutes, qui sont des blockchains indépendantes pouvant être personnalisées par les développeurs et les entreprises. Les parachutes sont construits selon une norme, ils sont donc faciles à installer et la barrière à l’entrée est relativement faible.

Les ponts sont le troisième niveau d’infrastructure qui permet à Polkadot de communiquer avec des réseaux établis comme Bitcoin et Ethereum. Actuellement, cette technologie est testée comme moyen d’échanger de manière fiable des pièces entre ces chaînes.

Cosmos est un environnement de blockchains indépendantes fonctionnant en parallèle, ce qui est assez proche de ce qu’est Polkadot. La plate-forme Cosmos permet le développement de chaînes de blocs personnalisées et son objectif principal est de créer un réseau de chaînes de blocs facilement interopérables.

Aujourd’hui, pour créer une application décentralisée sur Ethereum, par exemple, il faudrait développer un contrat intelligent conçu pour couvrir de nombreux cas d’utilisation, ce qui signifie qu’une telle approche est inflexible. Cosmos SDK vous permet de créer une blockchain personnalisable et spécifique à l’application.

De plus, une blockchain basée sur Cosmos a la souveraineté, l’un des concepts clés de Cosmos : elle fonctionne avec son propre ensemble de validateurs, la rendant indépendante du réseau principal de Cosmos. Toutes les blockchains créées dans Cosmos peuvent interagir avec l’Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC).

Chainlink est un protocole qui apporte des données hors chaîne sur la blockchain, ce qui est très demandé dans le monde des crypto-monnaies. Il utilise un réseau d’oracles pour récupérer les données des API hors chaîne et les acheminer vers des contrats intelligents, créant ainsi un pont entre les mondes en chaîne et hors chaîne (ce qui est également important pour la philosophie blockchain 3.0). Google, SWIFT et Oracle font partie des partenaires de Chainlink.

Chainlink a introduit le protocole d’interopérabilité inter-chaînes (CCIP) en août 2021, qui permet aux contrats intelligents de différentes plates-formes de blockchain de communiquer et d’échanger des données. Il a permis la messagerie décentralisée, les transferts de données et les mouvements de jetons entre les blockchains. Le lancement de ces contrats intelligents permettra de nouveaux cas d’utilisation qui étaient auparavant impossibles, selon le co-fondateur de Chainlink, Sergey Nazarov.

Découvrez-le sur Twitter

L’interopérabilité de la blockchain n’en est qu’à ses balbutiements, malgré les derniers développements. Examiner comment Polkadot met en œuvre des ponts entre les plus grandes blockchains et comment fonctionne Chainlinks CCIP nous donnera un aperçu de l’avenir de l’interopérabilité.

Dans le contexte actuel, il ressort clairement de la dynamique de tarification du DOT que la communauté est très enthousiasmée par l’interopérabilité de la blockchain. Le monde dans son ensemble s’efforce de réaliser l’interconnexion, même si nous n’avons pas encore de ponts solides entre les chaînes. On pourrait même dire que l’interopérabilité de la blockchain est inévitable, et qu’elle peut être mise en œuvre grâce à des solutions auxquelles nous n’avons jamais pensé.