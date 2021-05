Pourquoi l’interview de Lady Di a-t-elle mis la BBC à l’honneur 25 ans plus tard? – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

Après 25 ans, ce qui était considéré comme «l’interview du siècle» pourrait coûter l’image à la chaîne britannique BBC, et on parle même qu’elle sera réformée. Mais que s’est-il passé dans l’interview controversée et pourquoi en parle-t-on si longtemps après? Il s’agit en fait d’une bataille entre le journaliste en charge de l’interview, Martin Bashir, avec le frère de feu la princesse, le comte Charles Spencer, de la moment où il a été diffusé. C’est précisément le comte qui a présenté Diana à Bashir. Alors, quelle est la controverse?

Qu’a dit Diana dans l’interview du siècle?

L’interview était déjà une véritable bombe. C’était la première fois qu’un membre de la royauté racontait ses intimités à la télévision et ce n’était pas n’importe qui. Elle était l’ex-épouse du futur roi d’Angleterre (alors elle était séparée de Charles) et la mère de William, qui héritera du trône après son père. d’abord: la liaison extraconjugale qui a existé pendant des années entre Carlos et Camilia Parker Bowles, qui est actuellement sa femme. La phrase est même restée pour la postérité: “dans le mariage, nous étions trois, donc c’était un peu bondé”, a avoué Diana.

En plus de cette nouvelle, Lady Di a affirmé qu’elle avait appris la relation entre les deux cinq ans après le mariage et qu’elle se sentait tellement déprimée par un sentiment d’échec que cela a conduit à une «boulimie rampante». Elle a également parlé franchement de sa dépression postnatale et de sa propre infidélité.

Comment Bashir a-t-il obtenu l’interview et de quoi est-il accusé?

Immédiatement après l’entretien, des questions se sont posées sur la manière dont Martin Bashir avait réussi à s’entretenir avec la princesse Diana dans son appartement du palais de Kensington.

Un graphiste de la BBC a affirmé que Bashir lui avait demandé de produire de faux relevés bancaires qui, selon les allégations à l’époque, auraient pu être utilisés pour contraindre Diana à mener l’interview. Parmi les documents qui ont été falsifiés, il y avait des relevés bancaires suggérant que certaines personnes, dont le secrétaire personnel de Lady Di, Patrick Jephson, avaient été engagées pour garder un œil sur la princesse. Ces faux documents étaient ceux qui ont été montrés à la princesse. Earl Spencer, qui a présenté le journaliste à la princesse.

La BBC a lancé une enquête interne, menée par Tony Hall, futur directeur général de la BBC. Cependant, l’enquête de 1996 a effacé Bashir de toute faute, car les faux documents, bien que erronés, n’ont jamais été utilisés pour garantir l’interview. La BBC a également déclaré que dans une note manuscrite – perdue et récupérée plus tard en 2020 – Diana a confirmé qu’il ne l’avait pas fait. voir ces documents.

Que dit la nouvelle recherche?

L’insistance de Charles Spencer a forcé une nouvelle enquête. Commandé par la BBC elle-même, le responsable était Lord Dyson, un ancien magistrat qui a conclu que les explications que Bashir donnait à son époque sur tout ce qui s’était passé étaient “incroyables, difficiles à soutenir et, dans certains cas, malhonnêtes”. En outre , il a accusé Bashir. la société publique de «dissimuler dans ses communiqués de presse tous les faits qui auraient pu démontrer la manière dont M. Bashir a obtenu son entretien», pour laquelle elle «n’a pas satisfait aux normes élevées d’intégrité et de transparence qui ont toujours été son sceau d’identité. »Cette nouvelle lecture de l’interview ne laisse pas seulement Bachir sous un mauvais jour, maintenant 58 ans et qui s’est retiré de la chaîne en raison de problèmes de santé, par coïncidence avant la fin de la nouvelle enquête, mais à la chaîne elle-même.

La BBC a été obligée de présenter des excuses publiques aux enfants de la princesse, le prince William et au prince Harry, ainsi qu’au comte de Spencer et au prince de Galles lui-même, Charles, alors même que le procureur général britannique l’a noté. cette nouvelle enquête, le gouvernement va revoir les règles qui encadrent la BBC, qui fait déjà face à des problèmes de coupes budgétaires.

Comment l’entrevue a-t-elle été reçue?

L’interview a été vue par 23 millions de personnes rien qu’au Royaume-Uni. De plus, bien que le couple se soit séparé en décembre 1992, les révélations de la princesse ont choqué le public et suscité la sympathie de millions de Britanniques. Le tabloïd The Sun a fait état d’un barrage d’appels, dont 75% en faveur de Diana, après la diffusion de l’interview de 55 minutes, tandis que Buckingham Palace a appris l’interview six jours seulement avant la diffusion. La royauté et les assistants de haut rang ne savaient rien de son contenu. Panorama restreint les connaissances à huit personnes. Diana a complètement compromis sa relation avec la famille royale, à tel point qu’elle a été isolée de tout soutien du Palais, se souvient Caroline Davies dans son article pour The Guardian.

Pourquoi était-ce si important?

Selon l’auteur Ed Owens, expert de la relation entre la monarchie et les médias, «c’était un tournant dans la manière dont les médias rapportaient la monarchie, car les journalistes recherchaient de plus en plus des scoops qui pourraient faire la lumière sur les éléments dysfonctionnels de la monarchie. la vie de famille royale qui était autrefois cachée à la vue du public. »D’autres membres de la famille royale ont utilisé ce mode pour raconter leur« propre histoire », a ajouté Owen.

L’expert a cité l’interview autodestructrice du prince Andrew en 2019 avec la BBC sur sa relation avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein et l’interview que le prince Harry et sa femme Meghan ont donnée à Oprah Winfrey plus tôt cette année.

Quelles ont été les conséquences de l’entretien avec la princesse Diana?

Bien qu’ils soient séparés depuis 1992, c’est l’entretien qui a forcé à accélérer le processus de divorce légal entre Carlos et Diana, qui a réussi à signer les papiers un an après l’entretien, en 1996. À la suite du divorce, Diana a perdu beaucoup de ses avantages royaux et selon, Patrick Jephson, l’ancien secrétaire privé de Diana, l’interview «a détruit les liens restants avec le palais de Buckingham». En raison de cette première, Diana a perdu «la structure royale de soutien qui l’avait guidée et protégée. pendant tant d’années », ce qui« la rendait inévitablement vulnérable aux personnes qui n’avaient pas ses meilleurs intérêts à cœur, ou qui ne pouvaient pas prendre soin d’elle. »Charles Spencer a tracé une ligne directe entre l’interview de la BBC et la mort de sa sœur.

Source: Spoutnik