Pourquoi l’investisseur milliardaire et l’ancien sceptique de l’or Sam Zell achètent-ils de l’or? ⋆ 10z viral

Cette semaine, Your News to Know rassemble les dernières actualités concernant l’or et l’économie en général. Les histoires incluent: Un autre milliardaire se tourne vers l’or, l’Arkansas ne taxera plus les ventes d’or et d’argent et le Minnesota comme une source possible de minerai d’or abondant.

L’investisseur milliardaire et sceptique de l’or, Sam Zell, achète de l’or – voici pourquoi

Les histoires d’investisseurs de renom vantant ou se tournant vers l’or ne manquent pas au cours des dernières années, et en particulier au cours de l’année dernière, alors que la Réserve fédérale a suscité des préoccupations d’inflation généralisées avec ses mesures de relance de plusieurs billions de dollars. Sam Zell, président d’Equity Group Investments et un investisseur milliardaire dont le portefeuille couvre un large éventail d’industries, a récemment déclaré que lui aussi avait adopté l’or principalement en raison des craintes d’inflation.

S’adressant à Bloomberg, Zell a noté qu’il se comptait auparavant parmi les investisseurs qui considéraient l’or comme un investissement sous-optimal par rapport aux actifs à plus haut rendement. Mais maintenant?

De toute évidence, l’une des réactions naturelles est d’acheter de l’or. C’est très drôle parce que j’ai passé ma carrière à parler de pourquoi voudriez-vous posséder de l’or? Il n’a pas de revenus, il en coûte de stocker. Et pourtant, quand vous voyez l’avilissement de la monnaie, vous dites, à quoi vais-je m’accrocher?

Zell trouve maintenant que l’or est une option plus sûre pour conserver les devises non adossées, les gouvernements du monde entier expérimentant des politiques monétaires agressivement souples.

En effet, Zell a déclaré que la Fed est loin d’être la seule banque centrale à provoquer des remous dans l’économie mondiale, et que toutes les monnaies fiduciaires souveraines doivent être surveillées avec vigilance. Sur le plan intérieur, Zell a déclaré qu’il n’avait pas trop confiance dans les récents commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, sur le fait qu’une période inflationniste aux États-Unis ne serait qu’un bref événement.

Zell, comme beaucoup d’autres, a déclaré que l’inflation féroce avait déjà fait grimper les prix de divers produits de base (comme nous l’avons déjà signalé, en hausse de 7,7% en mars). En parlant d’inflation, Zell a déclaré:

Oh mon garçon, nous le voyons partout. Vous lisez des informations sur les prix du bois, mais nous le voyons dans toutes nos entreprises. Les goulots d’étranglement évidents dans l’arène de la chaîne d’approvisionnement font grimper les prix. Cela rappelle beaucoup les années 70.

Il a également révélé que ses propres investissements dans l’industrie ressentaient les effets de l’inflation et que le problème s’aggravait en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Vous savez que les perspectives doivent être désastreuses lorsqu’un autre sceptique de l’or célèbre se tourne vers les métaux précieux …

Un autre État signe un projet de loi pour mettre fin aux taxes sur les ventes d’or et d’argent

En adoptant le projet de loi no 336 du Sénat, l’Arkansas fait désormais partie des 40 États qui ont aboli les taxes sur les ventes de toutes les formes de lingots d’or et d’argent, ainsi que de platine et de palladium.

La législation de l’Arkansas, et la pression générale visant à supprimer les taxes de vente et d’utilisation punitives sur toutes les formes de lingots, fait partie d’une vaste initiative visant à donner aux citoyens américains le droit de vendre et d’acquérir des métaux précieux sous forme de monnaie sans être pénalisés. Le mouvement s’inspire de la Constitution américaine et est soutenu par la Sound Money Defense League, le Cato Institute, l’American Institute for Economic Research et de nombreux autres défenseurs.

Il n’y a maintenant que 10 États avec une forme de pénalité fiscale sur les achats de lingots. En outre, ce nombre peut continuer à diminuer; L’Ohio, le Maine, le Tennessee et le New Jersey voient tous des projets de loi similaires proposés.

Pourquoi maintenant? Parmi les diverses raisons invoquées pour la suppression des ventes et des pénalités d’utilisation sur les lingots, les plus courantes sont les dommages causés aux entreprises de l’État et la difficulté excessive pour les citoyens moyens d’investir dans les lingots. En d’autres termes, augmenter la disponibilité pour les citoyens et créer un environnement plus favorable aux entreprises.

JP Cortez, directeur politique de la Sound Money Defence League, a expliqué que la plupart des États réalisent que taxer les lingots est nuisible sur tous les fronts. L’adoption du projet de loi a également élevé l’Arkansas de la dernière place du Sound Money Index of States de la Ligue à une 30e place assez confortable.

Il pourrait y avoir de l’or dans les montagnes du Minnesota

Quand les gens pensent à l’extraction de l’or, en particulier à grande échelle, l’Afrique du Sud et la Russie et d’autres endroits exotiques similaires viennent invariablement à l’esprit. Pourtant, après une enquête du lecteur sur les gisements d’or qui pourraient se cacher sous le sol dans le nord du Minnesota, Curious Minnesota de Star Tribune s’est demandé si l’extraction d’or moderne était faisable dans les terres riches en minerai du Minnesota.

