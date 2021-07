Pourquoi l’iPhone 11 peut être un bon achat si vous êtes un fan d’Apple (maintenant qu’il est en vente) | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Nous vous expliquons pourquoi la dernière baisse de prix de l’iPhone 11 en fait une très bonne option si vous possédez un téléphone avant son lancement et que vous souhaitez continuer au sein de l’écosystème Apple.

Tous les utilisateurs qui utilisent des appareils Apple depuis quelques années auront constaté que leurs performances sont assez stables dans le temps, ce qui fait que même certains mobiles ou ordinateurs portables des années passées continuent d’être une bonne option alors que beaucoup de choses se sont écoulées depuis leur lancement, précisément ce que Cela arrive avec l’iPhone 11.

Ce mobile, à partir de l’automne 2019, est encore très compétitif en termes de prestations, avec le plus d’avoir baissé et beaucoup de prix depuis sa mise en vente. Sans aller plus loin, Amazon propose l’iPhone 11 64 Go à partir de 597 euros, la noire.

Avec sa triple caméra et son écran Retina, l’iPhone 11 est l’évolution de l’entrée de gamme d’Apple, désormais plus colorée que jamais.

Il existe d’autres couleurs qui sont également à prix réduit, mais pas si bon marché. Oui, vous pouvez voir que la remise est plus que considérable :

Voici plusieurs raisons pour lesquelles cela en vaut la peine comme alternative un peu moins chère à l’iPhone 12.

Le saut vers l’iPhone 12 impliquerait de dépenser 180 euros de plus

Le prix actuel de l’iPhone 12 sur Amazon est de 799 euros, et cela a déjà une réduction assez importante de son prix. Si votre budget ne vous permet pas plus, l’iPhone 11 est l’option la plus proche.

Le processeur Apple A13 Bionic est toujours une bête en matière de puissance, et ce le sera pour les années à venir

Apple a fait un saut qualitatif avec ses processeurs, qui garantissent depuis longtemps la fluidité maximale d’iOS et de ses applications, même si, comme c’est le cas avec l’Apple A13 Bionic, c’est il y a une génération.

Une batterie de 1-2 jours, plus que suffisante pour la plupart des utilisateurs

La batterie de l’iPhone 11, comme nous avons pu le voir dans son analyse, survit bien à la journée et sans trop de problèmes.

Profitez des derniers services Apple sans coupures : Arcade et Apple TV

Apple a fait le saut vers les services avec Arcade (jeux) et Apple TV (séries et films). Dans les deux cas, ils ont un essai gratuit lorsque vous achetez un de leurs appareils, et cet iPhone vous permettra de jouer sans rien abandonner.

Résistance à l’eau IP68, vous n’avez donc pas à vous soucier (trop) de l’eau

La certification IP68 de l’iPhone 11 signifie qu’il est étanche, voire submersible pendant une courte période.

WiFi 6, NFC, charge rapide et sans fil

Bien que ce mobile ne dispose pas de la 5G, il possède tous les éléments essentiels en matière de connectivité. Le déploiement des réseaux 5G étant beaucoup plus lent que prévu, il n’est peut-être pas indispensable à court terme.

