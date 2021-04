Pourquoi Liquid Fund n’est plus une alternative préférée aux FD?

Les fonds liquides avaient l’habitude de fournir des rendements comparables aux FD bancaires avec de meilleurs avantages de liquidité et d’indexation sur la plus-value à long terme.

Les fonds liquides étaient auparavant une catégorie préférée de fonds communs de placement (MF) pour garer l’argent à court terme, car ces fonds étaient utilisés pour fournir des rendements comparables à ceux des banques FD avec de meilleurs avantages de liquidité et d’indexation sur les gains en capital à long terme.

«Les fonds liquides sont une forme spécialisée de fonds communs de placement qui investissent dans des instruments fixes à très court terme d’une durée de 91 jours. Ces fonds sont idéaux pour les entreprises, les investisseurs institutionnels et les maisons de commerce qui conservent des sommes importantes pendant une très courte période », a déclaré S Ravi, ancien président de Bombay Stock Exchange (BSE) et fondateur et associé directeur de Ravi Rajan & Co.

Cependant, par rapport à environ 7 pour cent de rendement annuel (TCAC) il y a environ un an, les rendements des régimes de fonds liquides sont tombés à moins de 4 pour cent, obligeant ainsi les investisseurs de détail à passer à d’autres catégories de fonds.

Mais pourquoi les rendements (TCAC) des fonds liquides ont-ils baissé?

«Les rendements des fonds liquides ont chuté alors que la Banque de réserve de l’Inde (RBI) a progressivement réduit les taux d’intérêt au cours des dernières années – de 6,5% en janvier 2019 à 4% en mai 2020. Plusieurs mesures sans précédent prises par la RBI pour augmenter la liquidité (interprétée comme permettant aux banques de prêter facilement de l’argent) pendant la pandémie a conduit à une baisse des rendements et des rendements des fonds liquides bien en deçà du taux de pension, proche du taux de pension inversée de 3,35%, la liquidité restant excédentaire ». a déclaré Arun Kumar, responsable de la recherche, FundsIndia.

Outre la position de la RBI d’injecter des liquidités pour relancer l’économie, Ravi cite également les risques auxquels les Liquid Funds sont confrontés récemment.

Investissement en fonds communs de placement: Devez-vous faire vous-même une répartition d’actifs ou opter pour des fonds hybrides?

«Le risque de défaut et le risque d’intérêt ont nui aux rendements des fonds liquides, malgré la connaissance des antécédents de crédit de la Yes Bank, de la DHFL, etc., certaines maisons de fonds ont pris une chance, ce qui a eu un impact sur les notations de crédit, ce qui a également entraîné une baisse de la valeur liquidative. dit Ravi.

“En outre, les formes virtuelles d’extensions de crédit ont eu un effet de report sur les notations de crédit d’autres banques, rendant ainsi les fonds liquides et de dette plus risqués et, dans certains cas, un instrument déficitaire”, a-t-il ajouté.

Avec des rendements tombant en dessous de 4 pour cent, seuls les entreprises et autres investisseurs – pour qui la liquidité est plus importante que le rendement – placent désormais leur argent dans des fonds liquides.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.