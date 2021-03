Pourquoi Lisa Vanderpump voulait faire son nouveau spectacle «  Overserved  »

Une opportunité inattendue! Lisa Vanderpump n’est pas étrangère au monde de la télé-réalité, mais son nouveau E! Afficher, Dépassé, ne faisait pas partie de son plan initial.

Le Règles Vanderpump La personnalité, 60 ans, a partagé quelques secrets internes sur la série – qui met en vedette ses dîners pour des célébrités dans sa maison de Los Angeles, Villa Rosa – avant sa première le jeudi 18 mars, racontant Nous hebdomadaire exclusivement que le concert est tombé sur ses genoux «après neuf mois d’être littéralement en isolement cellulaire» pendant la crise du COVID-19.

«Je sentais que je voulais vraiment essayer de maintenir le standard [at home] … Alors je cuisinais, nettoyais, lavais littéralement, achetais de la nourriture en ligne. J’essaie de faire tout ce que je peux pour en faire une expérience agréable », a déclaré la star de Bravo, en plaisantant que garder sa maison en ordre était« un travail à plein temps ».

Au milieu de l’incertitude de la pandémie de coronavirus, Vanderpump et son mari, Ken Todd, ont été contraints de fermer leurs restaurants populaires de LA. Bien qu’ils aient eu l’impression que tout avait «changé du jour au lendemain» au début du verrouillage en mars 2020, les producteurs ont approché le natif du Royaume-Uni avec une opportunité unique.

«Ils m’ont dit:« Si nous vous donnions un appareil photo, que feriez-vous? » Vraies femmes au foyer de Beverly Hills alun dit Nous. «J’ai dit: ‘Eh bien, j’ai préparé une tempête avec [my daughter] Pandora, faire de très belles choses et vraiment expérimenter. Et nous adorons mettre la table … et ils ont dit: ‘Faisons un spectacle à ce sujet.’ «

Chaque épisode de Dépassé montre Vanderpump accueillant un nouveau groupe d’invités célèbres dans son domaine californien pour des plats et des cocktails faits maison – et une conversation totalement non filtrée. «Les gens sont venus jouer», le Simplement divin a dit l’auteur, taquinant les apparitions de BFF Lance Bass et Vivica A. Fox, qui a passé «des restrictions très, très strictes» par un «agent COVID» avant le tournage.

«Nous avons tout fait nous-mêmes», a déclaré Vanderpump à propos des dîners élaborés. «Tout était d’origine locale. … Je voulais faire un spectacle qui était le plus beau spectacle que vous arrêteriez, vous appuyez sur la télécommande et vous revenez en arrière, [like], ‘Je veux voir ce que c’est à nouveau.’ «

Travailler dans la cuisine avec Pandora, 34 ans, était un autre avantage supplémentaire. «Une puce de l’ancien bloc!» le Danser avec les étoiles alun a jailli sur sa fille, dont l’œil pour les divertissements s’est avéré utile sur le plateau.

Alors que les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir de nombreuses manigances se dérouler dans l’arrière-cour de Vanderpump, certaines stars ont joué en toute sécurité. «Nous avions aussi des gens sobres ici», a-t-elle expliqué. «C’était vraiment pour passer un bon moment et je pense que parce que les gens sont enfermés depuis si longtemps [in the pandemic], ils ont vraiment apprécié toute l’expérience.

Surpassé avec Lisa Vanderpump premières sur E! Jeudi 18 mars à 21 h HE.

Avec le reportage de Christina Garibaldi

