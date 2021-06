Pourquoi l’Italie portera des brassards noirs lors du match de l’Euro 2020 contre le Pays de Galles

Les joueurs italiens porteront des brassards noirs contre le Pays de Galles (Agence Anadolu via .)

L’Italie portera des brassards noirs lors de son dernier match de groupe de l’Euro 2020 contre le Pays de Galles dimanche en hommage à Giampiero Boniperti.

L’ancien attaquant de l’Italie et de la Juventus est décédé plus tôt cette semaine des suites d’une insuffisance cardiaque, deux semaines seulement avant son 93e anniversaire.

Boniperti a passé toute sa carrière de joueur à la Juventus entre 1946 et 1961, marquant 178 buts en 443 apparitions pour le club.

Après avoir mis fin à sa carrière de joueur, la Juventus l’a nommé président d’honneur.

Boniperti a également marqué huit buts en 38 matchs pour l’Italie et a représenté son pays aux Jeux olympiques de 1952.

“La mort de Boniperti représente une perte énorme”, a déclaré le président de la FIGC Gabriele Gravina.



Giampiero Boniperti est décédé plus tôt cette semaine à l’âge de 92 ans (Giacomo Morini/Shutterstock/REX)

« Un joueur extraordinaire, un réalisateur impeccable, nous perdons l’une des figures les plus représentatives du football italien.

“Sa compétence, son style et sa détermination nous ont tellement appris que nous ne l’oublierons jamais.”

Une déclaration de la Juventus disait: “Ce sont les nouvelles que nous n’avons jamais voulu vous donner.

“Aujourd’hui, 18 juin 2021, nous faisons nos adieux à Giampiero Boniperti, décédé à Turin à l’âge de 92 ans.



Giampiero Boniperti a passé toute sa carrière de joueur à la Juventus (.)

“Cette émotion que nous ressentons tous en ce moment ne nous empêchera pas de penser avec affection à lui pour tout ce que notre président a été et sera toujours dans la vie de la Juventus.

“Une figure indélébile, qui, à partir d’aujourd’hui, est remise à la mémoire parce qu’il est dans l’histoire du football depuis un certain temps.

« Parce que lorsque vous exprimez une pensée et que cette pensée fait partie de l’ADN du club auquel vous avez consacré votre vie, cela signifie que votre personnage est devenu son identité et sa façon d’être. Toujours.’

