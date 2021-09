Pourquoi Liverpool n’a pas dépensé autant que ses rivaux pour le titre de Premier League

Liverpool a eu une fenêtre de transfert relativement calme par rapport aux autres rivaux du titre. Nous avons vu Manchester City éclabousser Jack Grealish, le signant d’Aston Villa; Chelsea a re-signé Romelu Lukaku de l’Inter Milan pour un peu moins de 100 millions de livres sterling; Manchester United a fait venir Jadon Sancho, Raphael Varane et la légende du club Cristiano Ronaldo.

L’équipe de Jurgen Klopp, quant à elle, n’a signé que le très apprécié Ibrahima Konate du RB Leipzig. C’était pour sa clause libératoire de 36 millions de livres sterling au début de l’été. Il y a eu de nombreuses sorties du club, avec des gens comme Harry Wilson, Taiwo Awoniyi, Xherdan Shaqiri et Marko Grujic qui ont tous déménagé pour les frais de transfert, tandis que Georginio Wijnaldum a signé pour le Paris Saint-Germain lorsque son contrat avec Liverpool a expiré cet été gratuitement.

Pourquoi Liverpool n’a pas dépensé l’argent cet été

L’argent n’est pas là

Il y a eu beaucoup de rumeurs, comme on peut s’y attendre dans n’importe quelle fenêtre estivale. Yves Bissouma, Saul Niguez, Renato Sanches, Florian Neuhaus, Adama Traoré, Luis Suarez et Ismaila Sarr ont été liés au club. Les liens avec Kylian Mbappe, cependant, sont un peu plus optimistes que réalistes étant donné que le PSG a refusé plus de 180 millions de livres sterling pour sa superstar française du Real Madrid. Tous ces noms se sont avérés n’être que des rumeurs, car Liverpool n’a fait aucune offre officielle.

À première vue, on pourrait toujours penser que Liverpool aurait beaucoup d’argent à dépenser. Ils ont récemment rejoint l’élite mondiale après des triomphes en Premier League et en Ligue des champions. Ces dernières années, il y a eu des expansions à Anfield, avec des plans d’expansion en place, ainsi qu’un tout nouveau centre de formation en cours de construction. Tout cela coûtera d’énormes sommes d’argent. Sans oublier que le club a signalé une perte de flux de revenus médiatiques, commerciaux et commerciaux jusqu’au 31 mai 2020, équivalant à 46 millions de livres sterling. Cela ne couvre donc que le tout début de la pandémie de Covid et ne tient pas compte des mois qui ont suivi où le club aura fait plus de pertes avec des stades vides etc.

Liverpool a toujours mené des activités de transfert vitales lorsqu’il s’agit de prolonger les contrats d’acteurs clés. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho et le capitaine Jordan Henderson ont tous signé des accords à long terme avec le club. Ce ne sera pas gratuit, et non seulement cela augmentera plus que probablement les salaires d’un certain nombre de joueurs de haut niveau, mais il ne fait aucun doute qu’il y a des primes à la signature, des primes de fidélité et des frais d’agent à payer. Il n’y a pas si longtemps, le club payait le plus de frais d’agent de la ligue.

Compte tenu de ces dépenses, il est compréhensible que le club ait limité les nouvelles recrues. Les propriétaires Fenway Sports Group veulent rendre le club autonome, ce qui signifie qu’il ne serait pas possible d’égaler les dépenses importantes des rivaux, compte tenu des dépenses financières du club associées aux pertes récentes. Le FSG a sauvé Liverpool de l’administration fin 2010. Cela signifie que la volonté d’être autonome est sensée pour l’avenir de Liverpool. Malheureusement, les frais de transfert ne sont pas les seules dépenses.

Liverpool est-il encore quelques joueurs légers ?

Roberto Firmino manquera trois mois pour cause de blessure, un coup dur pour Liverpool. Diogo Jota, Mo Salah et Sadio Mane seront probablement les trois premiers. Le héros culte Divock Origi est en réserve avec Takumi Minamino. Cinq joueurs s’affrontant pour trois positions est raisonnable, surtout avec Firmino probablement de retour avant Noël. Le problème auquel les Reds seront confrontés en attaque est qu’ils seront sans Salah et Mane en janvier. Le duo s’envolera pour représenter respectivement l’Egypte et le Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations. Cela pourrait potentiellement laisser Klopp un attaquant léger dans un monde idéal.

Les autres domaines que Liverpool aurait pu renforcer sont la couverture d’Alexander-Arnold et un remplaçant de Wijnaldum. En ce qui concerne la position d’arrière droit, vous vous attendriez à ce que l’Anglais commence la majorité des matchs pour l’équipe de Klopp compte tenu de ses capacités et de son importance dans la façon dont Liverpool joue. S’il lui arrivait quelque chose, le patron allemand aurait à faire appel au jeune Neco Williams, ainsi qu’à Joe Gomez et à l’utilitaire James Milner. L’excitant Harvey Elliott est revenu d’un prêt chez Blackburn Rovers. Bien que naturellement un joueur large, Elliott s’est inséré dans le milieu de terrain de Liverpool, n’ayant pas l’air déplacé. Donc pas nécessairement un nouveau visage à travers la porte, mais il ajoute aux options de milieu de terrain de Klopp pour la saison à venir.

