Pourquoi Liz Cheney, Donald Trump et les républicains se battent ⋆ .

Donald Trump est absent de ses fonctions et de nos vies depuis des mois, mais il a toujours une forte emprise sur le Parti républicain. Nulle part cela n’est plus clair que dans le traitement par le GOP des quelques membres qui se sont prononcés contre Trump.

Ce week-end dernier, le sénateur Mitt Romney – un critique virulent de Trump et l’un des rares républicains à voter pour condamner dans le deuxième procès de destitution – a été hué et chahuté alors qu’il s’exprimait à la convention de l’État républicain de l’Utah. Les membres de son propre parti ont crié «traître» et autres insultes. Romney a demandé à la foule “N’êtes-vous pas gêné?” ce qui, manifestement, ne le sont pas.

Pendant ce temps, à la Chambre, les membres républicains du Congrès s’efforcent de destituer la représentante Liz Cheney de son poste de direction du parti.

Cheney a voté pour destituer Trump et elle a continué à exprimer clairement ses sentiments à son égard et à tous les autres qui ont continué à promouvoir les théories du complot de fraude électorale même après le départ de Trump.

Lundi de cette semaine, Cheney a tweeté une réponse à une déclaration de Trump dans laquelle il a qualifié l’élection présidentielle de 2020 de «LE GRAND MENSONGE».

«L’élection présidentielle de 2020 n’a pas été volée», a-t-elle écrit. «Quiconque prétend que c’est le cas répand LE GRAND MENSONGE, tourne le dos à la primauté du droit et empoisonne notre système démocratique.»

L’élection présidentielle de 2020 n’a pas été volée. Quiconque prétend que c’est le cas répand LE GRAND MENSONGE, tourne le dos à la primauté du droit et empoisonne notre système démocratique. – Liz Cheney (@Liz_Cheney) 3 mai 2021

Même avant ce tweet, elle était en désaccord avec un certain nombre de ses collègues, ayant publiquement condamné les républicains qui soutenaient les mensonges de Trump et ceux qui minimisaient, justifiaient ou soutenaient d’une autre manière l’émeute du Capitole le 6 janvier.

Elle a retweeté ceci en mars:

Je n’oublierai pas. pic.twitter.com/ETZttQUsuT – Gén Michael Hayden (@GenMhayden) 20 mars 2021

Donc, cela dure depuis un certain temps. Mais, comme l’écrit le New York Times:

Les tensions ont atteint un point culminant la semaine dernière, après que Mme Cheney ait déclaré aux journalistes que tout législateur qui menait la candidature pour invalider la victoire électorale du président Biden au Congrès devrait être disqualifié de la candidature à la présidence. Elle a également rompu avec M. McCarthy sur la portée d’une commission indépendante proposée pour enquêter sur l’émeute du 6 janvier, disant aux journalistes en réponse à une question qu’elle pensait qu’elle devrait être étroitement concentrée sur l’assaut du Capitole. M. McCarthy et d’autres dirigeants républicains ont plutôt soutenu que l’enquête devrait être élargie pour inclure «la violence politique à travers ce pays», y compris par les militants de Black Lives Matter et d’Antifa.

Certains républicains semblent également contrariés que Cheney ait osé accepter le salut de Joe Biden avant son récent discours au Congrès. Je suppose qu’ils s’attendaient à ce qu’elle, je ne sais pas, crache sur lui et s’enfuie?

Je ne suis pas du tout d’accord avec les politiques de @ JoeBiden, mais lorsque le président tend la main pour me saluer dans la chambre de la Chambre des représentants américaine, je répondrai toujours de manière civile, respectueuse et digne. Nous sommes des partis politiques différents. Nous ne sommes pas des ennemis jurés. Nous sommes américains. – Liz Cheney (@Liz_Cheney) 30 avril 2021

Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a évité les questions sur ses sentiments directs à propos de Cheney, mais mardi, il a été surpris par un micro chaud la critiquant avant une interview de Fox News.

«Je pense qu’elle a de vrais problèmes», a déclaré McCarthy à Steve Doocy en direct. «Je l’ai eu avec elle. Tu sais, j’ai perdu confiance. … Eh bien, quelqu’un doit simplement présenter une motion, mais je suppose que cela aura probablement lieu.

Cette motion dont il parle est le début du processus visant à destituer Cheney de son poste de présidente de la conférence républicaine de la Chambre, la troisième position la plus élevée du pouvoir dans la direction républicaine de la Chambre. Une motion similaire à sa direction a été présentée en février, mais elle a remporté à une écrasante majorité le vote, qui s’est déroulé au scrutin secret, 145-61.

Maintenant, cependant, certains républicains ont «prédit ouvertement» (selon le Times) qu’un autre vote est à venir et que les choses ne se passeront pas dans son sens cette fois. Et Trump a publié mercredi une «déclaration» (qui n’est essentiellement qu’un tweet posté sur son site Web) claquant Cheney et recommandant à la représentante Elise Stefanik de la remplacer.

Vous vous souvenez probablement que Stefanik était complètement insupportable lors du premier procès de destitution de Trump. On dirait que les crapauds ont finalement payé.

«Liz Cheney est une imbécile belliciste qui n’a rien à faire dans la direction du Parti républicain», a écrit Trump en criant. «Nous voulons des dirigeants qui croient au mouvement Make America Great Again et accordent la priorité aux valeurs de America First. Elise Stefanik est un choix de loin supérieur, et elle a mon approbation COMPLÈTE et TOTALE pour la présidente de la conférence GOP. Elise est une communicatrice robuste et intelligente! »

Fondamentalement, Cheney veut que le parti républicain décide s’il s’est complètement transformé en parti de Trump. Elle a écrit autant dans un éditorial publié mercredi au Washington Post.

«Le Parti républicain est à un tournant, et les républicains doivent décider si nous allons choisir la vérité et la fidélité à la Constitution», a-t-elle écrit.

«L’histoire regarde. Nos enfants regardent. Nous devons être assez courageux pour défendre les principes fondamentaux qui sous-tendent et protègent notre liberté et notre processus démocratique. Je m’engage à le faire, quelles que soient les conséquences politiques à court terme. »

C’est un bon sentiment, mais soyons également clairs sur le fait qu’il n’y a pas de héros dans ce combat. Dans le même éditorial, Cheney ressent le besoin de dénoncer la «réveil» libérale et rappelle à tout le monde qu’elle est «une républicaine conservatrice».

Donc, d’un côté, nous avons deux républicains de la vieille école, si représentatifs du parti que l’un était autrefois son candidat à la présidence et l’autre est la fille d’un criminel de guerre qui tenait le parti dans une emprise si ferme qu’il a littéralement a tiré sur son ami au visage et personne n’a rien dit à ce sujet.

De l’autre côté, nous avons ceux qui ont attelé leur chariot à Trump et ont trouvé qu’ils prospéraient dans l’environnement qu’il cultivait, où la politique n’a rien à voir avec le service public et tout à voir avec l’art de la performance basé sur l’indignation – le Josh Hawleys, Marjorie Taylor Greenes et Elise Stefaniks du Congrès. Ils ne lâcheront pas cela facilement.

En bref:

