Pourquoi ‘Liz Phair’ reste un album pop provocateur

Liz Phair a toujours été une pop star déguisée. Sous le vernis de production lo-fi et de franchise sexuelle de ses trois premiers albums, il y avait une auteure-compositrice-interprète qui a fusionné les révélations personnelles avec un attrait universel et accrocheur. Sur son album éponyme, Phair a poussé cette sensibilité à sa conclusion naturelle, atteignant le genre de succès grand public qu’elle recherchait ouvertement et déclenchant un débat féroce sur l’authenticité dans le monde de la musique qui fait toujours rage.

Écoutez Liz Phair maintenant.

Une réinvention

Sorti en 2003, l’album était considéré comme une sorte de réinvention. Phair avait suivi son classique très apprécié, Exile In Guyville, avec deux albums studio ultérieurs, Fouet intelligent en 1994 et whitechocolatespaceegg en 1998, qui faisaient allusion à ses tendances pop mais étaient toujours adoptées comme des plats indie-pop. Dans les cinq années qui ont suivi whitechocolatespaceegg, Phair était dans un endroit très différent. Elle avait divorcé, vendu sa maison à Chicago et décampé à Los Angeles avec son fils. À ne pas confondre avec un dossier de rupture, un dossier de divorce est une bête entièrement différente. Alors que Liz Phair ne contient pas le même vitriol ou la même angoisse que Marvin Gaye est là, mon cher ou alors Phil Collins« Face Value, il traite des complications imprévues de la vie adulte. Il se trouve qu’il est emballé dans du pop-rock ensoleillé.

La genèse de l’album était radicalement différente de ses versions précédentes. Phair a d’abord travaillé avec le compositeur de films Michael Penn (Aimee Mann, The Wallflowers) avant de se tourner vers l’auteur-compositeur-interprète Pete Yorn et son producteur R Walt Vincent. Ils ont enregistré un certain nombre de pistes pour l’album, mais le label (et Phair) étaient toujours à la recherche d’un hit. Ils se sont tournés vers l’équipe de composition et de production d’Avril Lavigne, The Matrix, avec pour résultat les succès radiophoniques “Why Can’t I”, “Rock Me”, “Extraordinary” et “Favorite”.

Passer au grand public

Dans sa tentative de toucher un public plus large, Phair a également appris les inconvénients du culte des héros. Ceux qui se sont connectés de manière obsessionnelle à ses trois premiers disques ont été surpris par cette volte-face de style. Ils voulaient l’écriture brute et confessionnelle d’un jeune de 26 ans et l’enregistrement brutal des premières cassettes de Phair dans la chambre. Ce qu’ils ont obtenu, cependant, c’est la même marque de franchise et d’opposition aux tendances pour laquelle elle a toujours été connue.

Ce n’était pas un « Sk8er Boi » ; il s’agissait d’une femme adulte vantant les bienfaits beauté des excrétions masculines sur « HWC ». N’étant plus exprimées en métaphores, les paroles de Phair étaient tout aussi directes et révélatrices qu’elles l’ont toujours été, sauf que cette fois, elles étaient réglées sur des crochets contagieux et accrocheurs. Dans l’ouverture de l’album, “Extraordinary”, Phair partage son point de vue sur un hymne d’autonomisation, se déclarant être “votre super déesse saine d’esprit de tous les jours”, sur un arrangement pop-métal. L’ensemble de l’album s’inscrit dans le genre d’hymnes pop-punk raffinés qui dominaient le début des années 2000 : une combinaison de tambours forts superposés à des riffs de guitare immaculés et une formule refrain-couplet-refrain qui s’insinue dans votre cerveau et ne le quitte jamais.

Avec sa production lisse et ses tendances au chewing-gum, certains ont accusé Phair de s’infantiliser pour plaire aux masses dans un monde post-Britney Spears. Mais Phair a toujours fait la distinction entre le chouchou du rock indé et la taquinerie insouciante. Elle a fait carrière dans la présentation non menaçante de thèmes provocateurs. À l’époque du Girly-Sound, elle enregistrait même ses démos sur des enregistreurs à quatre pistes et les accélérait pour qu’elles sonnent encore plus girly, délivrant choc et substance à travers une voix qui est rarement prise au sérieux dans la société.

Avec Phair, la conscience de soi ne fait jamais défaut. Sur le “Rock Me”, elle chante sur la séduction d’un homme plus jeune dont “la collection de disques n’existe pas” et “ne sait même pas qui est Liz Phair”. Parmi les plats pop plus traditionnels, il y a encore des allusions au vieux Phair, y compris l’instrumentation rudimentaire, les paroles révélatrices et la mélodie décalée de “Little Digger”. D’autres faits saillants, “Friend Of Mine” et “Red Light Fever”, parlent également de la situation personnelle de Phair et de la peur de nouer des relations occasionnelles alors que les conséquences peuvent être tout sauf.

Cela peut ne pas sembler le cas à la première écoute, mais Liz Phair est essentiellement un album alt.pop réalisé par un artiste qui sait comment la saucisse est fabriquée et qui choisit toujours de s’y engager. L’album contenait toujours les mêmes exclamations de Guyville qui faisaient rougir, mais travaillait également dans les limites du genre Top 40 pour raconter sa propre histoire. Quand on regarde son catalogue dans son ensemble, il est clair que Liz Phair n’a pas essayé de refaire sa propre image mais plutôt de peaufiner la musique pop pour qu’elle s’intègre à la sienne.

Liz Phair peut être acheté ici.