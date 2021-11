Pourquoi l’orientation professionnelle est-elle essentielle dans le secteur de l’éducation d’aujourd’hui ?

Comment l’orientation professionnelle aide l’étudiant? De la communication à la résolution de problèmes, le conseiller s’occupe de tout.

Par Varun Gupta,

Aujourd’hui, dans le monde trépidant de l’éducation numérique, la pandémie a provoqué des perturbations majeures dans le système éducatif actuel. Après la pandémie, l’apprentissage ne s’est pas arrêté même s’il s’est accéléré de manière plus définie. Des environnements d’apprentissage virtuels ont été créés qui ont eu un impact sur les capacités d’absorption des étudiants. Non seulement l’apprentissage virtuel a prospéré et a évolué vers une nouvelle « économie du gig ».

Comment bien faire les choses

Est-ce la bonne option d’enseignement supérieur pour moi? Cette question plane au-dessus de la tête de nombreux étudiants en raison de l’ambiguïté et de la précarité actuelles de la situation.

Cela s’est traduit par une large ouverture de nouvelles options de carrière pour les étudiants, donnant ainsi accès à des informations en temps opportun et aux derniers développements du système éducatif. De nombreux établissements d’enseignement offrent des conseils de carrière pour préparer les étudiants à l’avenir. Sans aucun doute, les bons choix de carrière sont la nécessité du moment. L’élargissement de la perspective des étudiants est l’un des paramètres clés qui doivent être améliorés. Cela comprend la fourniture de divers choix de cours et de carrière aux étudiants, les sensibilisant ainsi.

L’orientation professionnelle conduit également à une introspection interne et permet à l’étudiant de prendre conscience de ses préférences. Le rôle principal des conseillers d’orientation est de guider les étudiants dans leurs perspectives académiques et de les aider à connaître leurs forces et leurs faiblesses. Cela leur permet d’identifier les sujets et les activités que les élèves apprécient ainsi que ceux qui leur sont reprochés. Cette activité aboutit à l’évaluation des objectifs et des attentes.

De nombreux établissements d’enseignement croient encore aux anciens systèmes de grande inclinaison vers l’enseignement universitaire sans tenir compte de l’ouverture de divers mondes de carrière aux étudiants. Pour les écoles, le conseil est vital, surtout après l’émergence de nombreuses nouvelles options de carrière après la pandémie.

Comment l’orientation professionnelle aide l’étudiant? De la communication à la résolution de problèmes, le conseiller s’occupe de tout

Les étudiants sont submergés de doutes quant à leurs choix de carrière et le conseil les aide à éliminer ces doutes. Un conseiller expert est à l’écoute de tous vos problèmes et vos inhibitions vous guident en vous fixant des objectifs réalisables. Rappelez-vous toujours que les choix finiront par conduire à une satisfaction à long terme dans la carrière. Les conseillers fournissent aux étudiants les dernières informations et changements dans le monde éducatif. Chaque étudiant dans le monde a droit à l’éducation et à l’orientation professionnelle. Cela donne un avantage de prise de décision et de création d’un chemin correct pour soi. L’évaluation des forces et des faiblesses est essentielle pour chaque étudiant et cela l’aide à choisir la voie ou la profession qui lui convient. Du point de vue technologique, notre système d’éducation est en train de changer et cela inclut divers types de certifications, car tout est axé sur la technologie. Ainsi, les conseillers experts doivent effectuer diverses évaluations liées aux derniers changements technologiques.

Il est dit que chaque enseignant de l’école doit représenter 10% des conseillers, créant ainsi des scénarios qui font mûrir les élèves dans leurs capacités de prise de décision. Les étudiants se voient proposer un large éventail de choix de carrière qui les rendent perplexes, les conseillers leur donnent donc un filtre de préférence aidant à augmenter leur confiance et leur moral. Pour choisir la meilleure carrière, ayez toujours des oreilles expertes pour écouter et résoudre les problèmes de manière efficace et efficiente.

L’Institut IMTS fournit des conseils de carrière gratuits pour un large éventail de cours approuvés par l’UGC et le MOE aux étudiants des cours de gestion, techniques, traditionnels, informatiques, de recherche, de diplôme et de certification. Les étudiants doivent suivre des conseils en ligne avant d’être admis. Le conseiller expert de l’Institut les guidera par téléphone ou par appel vidéo avec le meilleur support en ligne. Ils peuvent être admis aux cours respectifs de l’université disponible selon leurs besoins.

(L’auteur est le représentant de la haute direction de l’Institut IMTS. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.