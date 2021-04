Pourquoi l’Ouganda a choisi Stellar Lumens pour augmenter la devise de sa nouvelle ville

Compartir

Selon un rapport de NBS Television, l’Ouganda envisage de construire une ville futuriste. Le projet a reçu le feu vert du gouvernement local et devrait être achevé en 2036. Le chanteur américain sénégalais Akon a reçu un mile carré de terrain pour mener à bien le projet.

Pour s’appeler « Akon City », il utilisera une crypto-monnaie basée sur la blockchain Stellar Lumen pour booster le secteur économique, AKoin. Avec un projet similaire à exécuter dans son Sénégal natal, le coût du projet est estimé à 6 milliards de dollars.

Selon les plans de projet de la ville du Sénégal, Akon prévoit de construire des centres commerciaux, des écoles, des services de police, des services de gestion des déchets, des hôpitaux et d’autres bâtiments pour les loisirs et la culture. Le chanteur espère promouvoir et contribuer au développement de ces pays et «offrir des opportunités» à leurs habitants.

Akon construira la ville d’Akon en Ouganda d’ici 2036. Le gouvernement ougandais a accepté d’attribuer une parcelle de terrain de 1 mile carré. La ville fonctionnera avec la monnaie AKoin, une crypto-monnaie basée sur des étoiles. @nbstv pic.twitter.com/G4GHuefZFE – Canary Mugume (@CanaryMugume) 5 avril 2021

Stellar Lumens, l’endroit parfait pour AKoin

Dans un article précédent, Akon a expliqué pourquoi il avait choisi Stellar pour lancer son Akoin. En déclarant que la blockchain aidera les marchés émergents tels que le Sénégal et l’Ouganda, le chanteur estime que Stellar contribuera à renforcer les infrastructures financières. Akon a déclaré:

Apporter les avantages de la blockchain à l’Afrique est notre mission principale chez Akoin. Notre objectif est d’améliorer l’infrastructure financière de l’Afrique et de réduire les coûts en supprimant les intermédiaires et en augmentant la transparence.

Le but ultime est «d’abaisser» les barrières économiques pour tous les Africains, a déclaré Akon. Stellar est une plate-forme avec «vitesse et évolutivité», c’est pourquoi le chanteur pense qu’elle correspond aux cas d’utilisation et aux plans d’application d’Akoin pour son écosystème. Akon ajoute:

La Stellar Development Foundation a également mis en place un vaste réseau d’organismes de bienfaisance qui acceptent Stellar Lumens comme une forme de don, et la philanthropie est au cœur de l’esprit d’Akoin et de la Fondation Akoin. Ces facteurs (…) font de Stellar un choix évident pour Akoin.

XLM se remet sur le graphique de 24 heures avec un bénéfice de 18,2%. Au cours de la semaine dernière, XLM a enregistré des gains records de 27% et 23,6% sur le graphique mensuel.

XLM dans un rallye de 24 heures. Source: XLMUSDT Tradingview