Pourquoi Louis est haussier | InvestorPlace

Comment les bénéfices se dessinent… l’influence sur le marché des propositions fiscales de la Fed et de Biden… Les perspectives de marché de Louis Navellier

Les gens, c’est chaque stock pour lui-même en ce moment. Ce ne sera pas un marché sectoriel. Ce sera “qu’avez-vous fait pour moi ces derniers temps?”

Cela vient du célèbre investisseur de croissance, Louis Navellier.

Hier, Louis a envoyé à ses abonnés Platinum Growth Club une alerte Flash qui comprenait un commentaire de podcast sur le marché.

Pour les nouveaux lecteurs du Digest, Platinum Growth Club est le service d’investissement haut de gamme de Louis. Les membres ont accès à toutes les newsletters de Louis, ainsi qu’à un portefeuille modèle composé de ce que Louis considère comme le «meilleur des meilleurs» de toutes ses recommandations.

En termes de ce que signifie réellement «le meilleur des meilleurs», jusqu’à présent en 2021, Louis a clôturé 24 gagnants à deux chiffres et 14 gagnants à trois chiffres dans son service Platinum Growth Club.

Revenant à son commentaire sur le marché, Louis a abordé un certain nombre de sujets hier: la saison des résultats en cours, la déclaration du FOMC de la Fed de mercredi, le plan fiscal du président Biden et ce que Louis pense être en réserve pour le marché au cours des prochaines semaines.

Aujourd’hui, entrons dans tous ces détails et découvrons pourquoi Louis dit à ses abonnés: «Je pense juste que les choses vont très bien ici, les gars.»

Allons-y.

*** Résultats de revenus “impressionnants”

Louis commence son podcast là où quiconque connaît Louis s’attendrait: des gains.

Les lecteurs réguliers du Digest savent que Louis est l’un des premiers pionniers de l’utilisation d’algorithmes prédictifs pour parcourir les marchés à la recherche d’actions quantitativement fortes. Forbes l’a même nommé le «roi des Quants».

Pendant des décennies, Louis a utilisé cette approche numérique, avec la force des bénéfices en son cœur, pour produire des gagnants à trois chiffres pour ses clients privés et ses abonnés.

Alors, que voit Louis en termes de chiffres qui sortent cette saison des résultats?

De Louis:

Un grand nombre d’actions FANG affichent des résultats étonnants et dépassent les attentes de ventes et de bénéfices, et donnent des indications positives. De nombreuses entreprises soulignent qu’il s’agit de bénéfices maximaux et qu’ils ne croîtront pas aussi rapidement à l’avenir. Parfois, ces actions sont touchées par des prises de bénéfices, mais elles rebondissent ensuite.

Nous avons vu cette prise de bénéfices hier avec Apple.

Le géant de la technologie a annoncé que ses ventes avaient grimpé de 54% au cours du trimestre, chacune de ses catégories de produits bénéficiant d’une croissance à deux chiffres. Il a également annoncé qu’il augmenterait son dividende de 7% et autorisait un plan de rachat d’actions de 90 milliards de dollars.

Pourtant, l’action d’Apple a clôturé la journée en baisse de 0,07%.

Retour à Louis:

Vous allez avoir de bonnes actions qui ont des baisses ici, qui sont d’excellentes opportunités d’achat. Mais dans l’ensemble, les bénéfices dominent désormais le marché. Nous sommes à plus de 30% pendant la saison des annonces du premier trimestre et la surprise de chiffre d’affaires moyenne est supérieure à 3% pour l’ensemble du marché, et la surprise de bénéfice moyen est supérieure à 22%. Ce ne sera pas toujours aussi bon parce que les bons revenus sortent tôt et les mauvais revenus un peu plus tard, mais c’est stupéfiant.

Louis note que cette vigueur des bénéfices ne se produit pas à tous les niveaux. Alors qu’il y a eu un rallye de retour à la moyenne à partir de septembre dernier qui a conduit à de nombreuses actions de rallye même si elles ne affichaient pas de bénéfices solides, nous ne devrions plus nous attendre à cela:

Les gens, c’est chaque stock pour lui-même en ce moment. Ce ne sera pas un marché sectoriel. Ce sera “qu’avez-vous fait pour moi ces derniers temps?” Donc, cela fait partie du marché qui devient plus étroit et plus fondamentalement axé.

*** Comment la Fed et Joe Biden impacteront les marchés

Après avoir évoqué la saison des résultats et la nature rétrécie du marché actuel, Louis se tourne vers l’impact du gouvernement sur les marchés.

Le voici, à commencer par la Fed:

De toute évidence, la Fed a eu la déclaration du FOMC mercredi. Il n’y a pas de surprise là-bas, à part le président Powell a clairement indiqué qu’ils n’envisageraient même pas de se rétrécir. Ils doivent laisser sortir toutes les feuilles de thé économiques. Il a également répété qu’ils souhaitaient que tous les secteurs de l’économie se rétablissent – tous les secteurs ne sont pas récupérés. Cela signifie que nous allons être dans cet environnement de boucles d’or avec des taux d’intérêt bas et une forte croissance pendant un certain temps … Donc, c’est aussi bon que possible sur le plan économique. C’est le pic des ventes et des bénéfices. Et nous sommes actuellement en plein essor économique.

Mais dans quelle mesure le plan fiscal du président Biden, s’il est adopté, pourrait-il amortir cet environnement de boucles d’or?

Pour s’assurer que nous sommes sur la même longueur d’onde, Biden veut augmenter le taux d’imposition le plus élevé pour les Américains les plus riches à 39,6%, contre 37%.

Ce taux d’imposition de 39,6% s’appliquerait également aux gains en capital et aux dividendes des ménages qui gagnent plus d’un million de dollars, soit le double des 20% actuels.

Ajouter l’impôt sur le revenu de placement net actuel de 3,8%, ce qui porterait le taux le plus élevé des gains en capital à 43,4% (et ensuite les impôts sur les plus-values ​​des États individuels).

Biden a promis que personne ne gagnant 400000 dollars ou moins ne verrait une augmentation des impôts, mais il y a du scepticisme.

De CNBC:

Certains experts se demandent si son plan ambitieux peut tenir cet engagement. «Je vous mets au défi de trouver un économiste qui dira que c’est même possible», a déclaré William McBride, vice-président de la politique fiscale et économique fédérale à la Fondation fiscale. La raison, selon McBride, est que tout le monde dans l’économie est connecté. «Si vous augmentez l’impôt sur ce contribuable ici, bonne chance pour isoler cet effet uniquement pour ce contribuable», a déclaré McBride. «Ce n’est pas vraiment possible.»

Alors, dans quelle mesure Louis s’inquiète-t-il de l’impact de ce plan fiscal sur les investisseurs et le marché?

Retour à son alerte flash:

(Mercredi) soir, le président Biden s’est adressé au Congrès… Ses augmentations fiscales proposées n’ont pas reçu les applaudissements qui, selon vous, se produiraient normalement. Les caméras regardaient le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale qui était assis à l’arrière, regardant son téléphone, ignorant en quelque sorte tout. Le sénateur Manchin est un vote alternatif sur les impôts. Donc, le président Biden demande beaucoup mais il n’obtiendra pas beaucoup. Les impôts sur les dividendes et les gains en capital sont assez sacrés au Congrès. Ils sont soumis à une double imposition, de sorte qu’ils obtiennent généralement un taux avantageux. Donc, tout ce que Joe Biden demande, il ne l’obtiendra pas. C’est aussi simple que ça. Joe Manchin a déjà – faute de meilleur mot – bloqué l’augmentation proposée de l’impôt sur les sociétés par l’administration Biden de 21% à 28%. Je pense que Joe Manchin est à 25%. Nous verrons où il en est sur les dividendes et les gains en capital.

Louis souligne également que d’éventuelles hausses d’impôts toucheraient l’année prochaine, qui est une année électorale à mi-mandat. De nombreux politiciens peuvent hésiter à augmenter les impôts avec leurs réélections en jeu.

Voici comment Louis résume les impôts:

Je sais que le gouvernement veut augmenter les impôts, mais cela ne se fait pas aussi vite que tout le monde le souhaite … Je pense que beaucoup des craintes concernant les impôts vont être atténuées un peu. Donc, je pense que nous devrions fondamentalement ignorer les appels à des impôts plus élevés et simplement profiter des bénéfices pendant qu’ils sont ici.

*** Qu’attend Louis pour les marchés dans les semaines à venir?

Pour l’avenir, Louis est optimiste – pour le bon type d’actions, c’est-à-dire.

Comme indiqué précédemment, Louis ne croit pas que nous soyons dans un environnement de «hausse de toutes les actions». Les entreprises fondamentalement fortes se distancient des entreprises plus faibles.

Mais pour ces entreprises fortes, Louis voit un grand nombre d’influences haussières converger:

Ils ont jeté tellement d’argent sur les municipalités, sur les gens directement avec des paiements de relance en mars, maintenant la question est «la vitesse de l’argent augmentera-t-elle?» Et sur la base de la confiance des consommateurs que nous avons eue cette semaine, ce qui était stupéfiant, oui, ça se redresse… Je pense juste que les choses vont très bien ici, les gars. Nous allons avoir des comparaisons faciles d’une année à l’autre. La Fed va contrôler les taux d’intérêt. Tout cet argent qu’ils ont injecté dans le système – la masse monétaire a littéralement augmenté de 40% au cours de la dernière année – cela signifie beaucoup d’argent qui nous aide à acheter nos bons du Trésor et à contrôler les rendements. Je pense que ça a l’air vraiment bien ici, les amis.

Les choses semblent si bonnes à Louis qu’aujourd’hui, il recommande cinq nouvelles recommandations d’achat dans son service Growth Investor.

De Louis:

Si vous voulez profiter dans l’environnement économique actuel, votre défense reste une forte offense de actions fondamentalement supérieures. Prenez les cinq nouvelles actions que je recommande aujourd’hui pour mon Investisseur de croissance abonnés dans mon numéro mensuel de mai. Ils sont tous des chefs de file dans leur secteur respectif et joueront un rôle clé dans le retour des États-Unis et du monde à une nouvelle normalité meilleure et plus radieuse. Et Wall Street prévoit que chacun affichera des bénéfices et une croissance des ventes à deux chiffres au cours du prochain trimestre. Tous les cinq sont des placements à forte croissance et obtiennent tous une cote A dans mon Portfolio Grader, ce qui en fait un «achat fort».

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Nous terminerons aujourd’hui avec Louis nous disant à quoi nous attendre jusqu’en mai:

Nous avons encore quelques semaines d’annonces de résultats phénoménaux … et ensuite nous aurons probablement des prises de bénéfices, une consolidation vers la troisième semaine de mai … Je pense que les profits continueront pendant les deux prochaines semaines, puis il sera temps de roter un peu. Alors, profitez de la balade.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg