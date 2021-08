Pourquoi Louis est super haussier | Place des investisseurs

in

Que se passe-t-il avec la baisse choquante du rendement du Trésor à 10 ans ?

Les taux ne devraient-ils pas grimper avec l’inflation ?

Comme l’écrit ci-dessous l’investisseur légendaire Louis Navellier, “(l’effondrement du rendement à 10 ans) alors que l’inflation a augmenté a soulevé des questions sur l’ampleur de l’assouplissement quantitatif de la Fed., car il semble y avoir presque une panique institutionnelle pour acheter des rendements plus élevés. “

Dans le Digest d’aujourd’hui, regardons cette dynamique à travers les yeux de Louis.

Il s’avère que Louis trouve que ce qui se passe est un énorme vent arrière pour les actions… même si août pourrait apporter de la volatilité.

Extrait de son numéro de jeudi de Market 360 :

Je ne saurais trop souligner à quel point la récente baisse des rendements des obligations du Trésor est haussière pour le marché boursier…

Mais pourquoi exactement ?

C’est ce que vous découvrirez aujourd’hui. Je vais laisser Louis s’occuper d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsbourg

Pourquoi la baisse des rendements du Trésor est haussière pour les actions de croissance

Par Louis Navellier

Le Federal Open Market Committee (FOMC) a ignoré les craintes concernant l’impact économique de l’augmentation des cas de pandémie et a maintenu le cap mercredi en maintenant les taux d’intérêt entre zéro et 0,25% jusqu’en 2023.

La Fed poursuivra également son programme d’assouplissement quantitatif de 120 milliards de dollars par mois. Plus précisément, il continuera d’acheter 80 milliards de dollars de titres du Trésor et 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires.

“Ce que nous avons vu, c’est qu’avec les vagues successives de Covid au cours de l’année écoulée et depuis quelques mois maintenant, il y a eu moins d’implications économiques de chaque vague”, a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, lors de sa conférence de presse après le FOMC. déclaration. “Nous verrons si c’est le cas de la variété delta.”

Le FOMC a également noté que l’économie a continué de croître et a maintenu que la récente inflation élevée est temporaire et disparaîtra une fois que les problèmes liés à une chaîne d’approvisionnement engorgée, les prix de certains biens (comme les voitures d’occasion) se relâcheront et la demande économique normale reviendra.

Maintenant, la baisse choquante du rendement des obligations du Trésor à 10 ans – il est actuellement de 1,26 % – alors que l’inflation a augmenté a soulevé des questions sur l’ampleur de l’assouplissement quantitatif de la Fed., car il semble y avoir presque une panique institutionnelle pour acheter des rendements plus élevés. C’est pourquoi Corporate America continue de vendre des quantités record de nouvelles dettes à des rendements ultra-bas et les obligations de pacotille (BB ou moins) rapportent désormais plus que l’inflation pour la première fois de l’histoire.

L’un des soucis est que les taux d’intérêt négatifs sont là pour rester et se propager. Par exemple, le Royaume-Uni a combattu l’influence négative des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE), mais ses rendements obligataires sont en baisse et pourraient éventuellement se trouver en territoire négatif. C’est l’énigme dans laquelle se trouve actuellement la Fed, car alors que les investisseurs étrangers affluent vers les États-Unis à la recherche de rendements obligataires réels, ils poussent par inadvertance les rendements des obligations du Trésor à la baisse.

Maintenant, je ne saurais trop souligner à quel point la récente baisse des rendements des obligations du Trésor est haussière pour le marché boursier, en particulier pour mon Investisseur de croissance actions. Actuellement, ma moyenne Investisseur de croissance les actions se négocient à 27,7 fois la médiane des bénéfices prévus en 2021.

C’est là que devraient se situer les ratios cours/bénéfices (PE) si le rendement des obligations du Trésor à 10 ans était de 3,9%. Cependant, maintenant que le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a « fait exploser » le niveau de 1,3 %, je peux faire valoir l’argument d’évaluation selon lequel mon Investisseur de croissance les actions pourraient encore augmenter de 200% avant d’être correctement évaluées par rapport aux rendements des obligations du Trésor.

Une autre raison d’être optimiste que notre économie continue de croître. Pas plus tard que ce matin, le département du Commerce a déclaré que le PIB avait augmenté à un rythme annualisé de 6,4% au deuxième trimestre, juste avant le taux de 6,3% du premier trimestre mais bien en deçà des prévisions du Dow Jones de 8,4%. Les marchés ont cependant dépassé les attentes du PIB ce matin, le Dow Jones atteignant un nouveau record intrajournalier et le S&P 500 et le NASDAQ augmentant également en début de séance.

Le fait est que l’économie américaine est maintenant plus importante qu’elle ne l’était avant la pandémie, aidée par l’aide gouvernementale en cas de pandémie et les dépenses de consommation.

En effet, l’inflation et les goulets d’étranglement persistants dans les ports ont contribué à stimuler la demande des consommateurs, de sorte que la croissance du PIB devrait rester forte au troisième trimestre. En fait, en juillet, la confiance des consommateurs a atteint son plus haut niveau depuis février 2020.

Où aller maintenant

Bien que je sois très enthousiasmé par l’avenir du marché boursier, je dois admettre que je ne suis pas un fan d’août. La réalité est qu’à la fin de la saison des annonces du deuxième trimestre, des « poches d’air » peuvent trop souvent se matérialiser et déclencher plus de volatilité.

Cela dit, mon Investisseur de croissance les actions restent « verrouillées et chargées » pour vague après vague de ventes et de bénéfices positifs au deuxième trimestre.

A titre d’exemple, ma moyenne Investisseur de croissance l’action devrait afficher une croissance annuelle des ventes de 57,1 % et une croissance annuelle des bénéfices de 55,1 %. Cependant, étant donné que mon action moyenne a vu son estimation de bénéfices moyens révisée de 15,7% en hausse au cours des trois derniers mois, de grosses surprises de bénéfices sont probables. En fait, ma moyenne Investisseur de croissance l’action a eu une surprise de 33,7% sur les bénéfices au dernier trimestre.

Et lorsque des millions de nouveaux investisseurs affluent vers le marché boursier à la recherche de rendement et de protection contre l’inflation, il est difficile de ne pas être optimiste.

Je vais approfondir les raisons pour lesquelles je suis si optimiste, en particulier à propos de mon Investisseur de croissance stocks, dans demain Investisseur de croissance Numéro mensuel du mois d’août.

Sincèrement,

Louis Navellier