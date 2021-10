Léon de Lourdes avait besoin d’entrer dans son propre rythme.

Dans une conversation avec Debi mazar pour Interview Magazine, publié le 14 octobre, le mannequin de 25 ans et fille aînée de la superstar-chanteuse Madone a expliqué pourquoi elle cherchait à acquérir un sentiment de liberté et d’indépendance financière en dehors de son éducation après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires.

« Nous ne recevons aucune aide dans ma famille », a expliqué Lourdes. « Évidemment, j’ai grandi avec un privilège extrême. On ne peut le nier. Mais je pense que ma mère a vu tous ces autres enfants de personnes célèbres, et elle s’est dit : » Mes enfants ne vont pas être comme ça. » De plus, j’ai l’impression que si vos parents paient pour des choses, cela leur donne un effet de levier sur vous. Ma mère est un maniaque du contrôle, et elle m’a contrôlé toute ma vie. J’avais besoin d’être complètement indépendant d’elle dès que j’ai obtenu mon diplôme. lycée. «

Plus tôt cette année, le mannequin de Vogue, dont le père est l’ex de Madonna Carlos Léon, a révélé dans une interview à la publication qu’elle a payé ses propres frais de scolarité et a choisi de résider actuellement à Brooklyn, car elle se considère comme une fière New-Yorkaise.