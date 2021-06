Pourquoi l’Outlander de Starz est écourté dans la saison 6

La pandémie, bien sûr, a été un facteur énorme dans la grande pause entre les saisons 5 et 6, et elle semble malheureusement aussi avoir influencé la décision de raccourcir la saison 6. Le showrunner Matthew B. Roberts a partagé avec Deadline que l’équipe créative d’Outlander veut assurez-vous qu’ils peuvent ramener Jamie et Claire Fraiser de Sam Heughan et Caitríona Balfe aux fans dès que possible avec leurs histoires, ce qui explique en partie pourquoi nous n’aurons que huit épisodes la saison prochaine. Mais même s’il peut sembler que les fans perdent du contenu avec cette modification, elle est simplement repoussée à la saison 7 surdimensionnée. Voici ce que le showrunner d’Outlander a dit :