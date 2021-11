Pourquoi LTC Crypto est susceptible de continuer à bien se porter en 2022 et au-delà

Litecoin (CCC :LTC-USD) devrait bien se porter au cours de la prochaine année. En fait, Litecoin est désormais la dix-septième plus grande crypto au monde avec une capitalisation boursière de 13,8 milliards de dollars. La crypto LTC suivra généralement le chemin d’autres cryptos majeurs comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD). Il a montré une forte corrélation avec ces meilleurs cryptos.

Source : Shutterstock

Par exemple, la crypto LTC a augmenté de 58,5% jusqu’à présent cette année, au 2 novembre à 200,04 $ par jeton. De même, Bitcoin est en forte hausse au cours de l’année 2021 (YTD). Au 2 novembre, il avait augmenté de 114,5 % pour atteindre 63 031 $.

Étant donné que le Litecoin était censé être une version plus simple de Bitcoin et qu’il était calqué sur celui-ci, les performances auront tendance à suivre la même direction. Certes, il n’a pas évolué aussi haut que Bitcoin, mais il n’est pas aussi connu et il n’a pas le même type de suivi que Bitcoin.

Suivi des performances Bitcoin

Bitcoin est le leader incontesté du marché des crypto-monnaies depuis son lancement en 2009. Mais Litecoin, qui a été lancé en 2011 et était l’un des premiers cryptos, a suivi les performances de Bitcoin, bien que pas aussi bonnes, depuis lors.

Par exemple, depuis le 2 novembre 2019, au cours des 2 dernières années, Bitcoin a été multiplié par 6,8 par rapport à 9 235 $ par jeton BTC. Le litecoin est également en hausse, mais pas autant. Il est maintenant 3,25 fois son prix de 61,57 $ d’il y a deux ans.

En d’autres termes, étant donné les chiffres YTD et les performances des 2 dernières années, il semble que la crypto LTC suit Bitcoin, mais avec un décalage de 50%.

Et pourquoi pas ? Il a été conçu pour être positionné comme « un argent par rapport à l’or de Bitcoin », selon son fondateur Charlie Lee en 2011. L’argent a généralement suivi la trajectoire ascendante de l’or, mais il a souvent sous-performé.

Par exemple, Litecoin a une caractéristique similaire à Bitcoin où son offre est réduite de moitié tous les quelques années. Cela permet de maintenir l’équilibre de la courbe offre/demande pour la crypto LTC avec une tendance à la hausse à mesure que l’offre de jetons Litecoin diminue.

Cependant, Litecoin présente quelques changements de base, tels que des temps de blocage quatre fois plus longs que Bitcoin. De plus, son plafond d’approvisionnement est quatre fois plus important que celui de BTC. Donc, encore une fois, il n’est pas étonnant que ses performances soient réduites de 50% par rapport à Bitcoin.

Développements récents avec LTC Crypto

Litecoin a fait l’actualité ces derniers temps dans le monde de la finance. Dans une torsion de l’ancienne finance contre la nouvelle finance, Litecoin a récemment annoncé via un tweet qu’il s’était associé à VISA (NYSE :V) pour émettre une carte de débit Litecoin.

La carte virtuelle de Litecoin est la seule carte qui reste dans Litecoin. Le solde Litecoin est converti au moment de l’achat en un montant suffisant pour couvrir un achat chez un commerçant.

Il vous suffit donc d’approvisionner votre carte Visa Litecoin avec un solde en Litecoin. C’est un peu comme une carte de débit « sécurisée » si vous voulez. La différence est que vous continuez à gagner plus de valeur en dollars à mesure que la valeur de votre solde Litecoin augmente.

En fait, vous pouvez également déposer Bitcoin, Ethereum et Ondulation (CCC :XRP-USD) ainsi que Litecoin. Litecoin indique que la carte de débit LTC peut être utilisée chez tous les commerçants numériques qui utilisent Visa comme processeur de paiement. Ils estiment qu’il s’agit d’environ 50 millions de commerçants dans le monde.

Ceci est susceptible de bousculer la finance traditionnelle à mesure que ce type de concept se développe au sein de l’univers de la finance décentralisée (Defi).

Par exemple, combien de temps faudra-t-il avant qu’une société de prêts hypothécaires permette aux consommateurs d’emprunter de l’argent en Litecoin ou en une autre crypto ? Les paiements peuvent être effectués en dollars ou en LTC ou autre crypto. Cette carte de débit virtuelle Visa Litecoin n’est que le précurseur de quelque chose comme ça.

Que faire avec LTC Crypto

Ainsi, malgré les performances en retard de Litecoin avec Bitcoin, vous pouvez voir que la devise a encore des développements ingénieux. Ceux-ci pourraient l’aider à combler le retard traditionnel de 50% des performances par rapport à Bitcoin.

Les investisseurs en LTC pourraient donc trouver le moment opportun pour investir dans la crypto LTC.

À la date de publication, Mark R. Hake détient une position longue sur Ethereum mais ne détenait aucun autre titre mentionné dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Total Yield Value Guide que vous pouvez consulter ici.