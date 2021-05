Pourquoi Luka Doncic a eu de la chance après avoir frappé Colin Sexton à l’aine

Luka Doncic a été jeté sans cérémonie dans un match contre les Hawks dimanche soir après avoir frappé Colin Sexton dans l’aine avec un poing fermé.

Sachant ce qui se passait immédiatement après, la seule défense de Luka était d’employer le regard du «gosse regrettable pris avec leur main dans le pot à biscuits», et en espérant que cela conduirait à la clémence des arbitres qui discutaient du coup.

Ça a marché. Doncic a été évalué avec un deux flagrant, plutôt qu’une faute technique. Après le match, il a dit que c’était un accident total et qu’il ne voulait pas frapper Sexton.

“Après avoir vu la vidéo, je savais que je l’avais frappé, mais ce n’était pas exprès”, a déclaré Doncic. «Je pense que ce genre de choses arrive souvent dans les jeux, mais je ne sais pas. Voilà mon explication. Ce n’était manifestement pas exprès. C’était juste deux gars qui se battaient pour un rebond, je suppose.

Je ne sais pas comment Sexton a subi un coup de poing fermé à l’aine comme celui-ci sans se plier et pleurer comme je le ferais, mais montrez au moins cette vidéo à quiconque prétend que la NBA est pleine de disquettes. Voici un gars qui a pris un coup de poing sur les disquettes, et n’a pas tellement grimacé.

Le choc peut faire des choses étranges au corps humain.

Aussi ridicule que cela puisse paraître, Luka est sur le point de vraiment blesser les Mavericks pour ses récentes transgressions. Les Mavericks, n ° 5 du classement des séries éliminatoires de la Conférence Ouest, tentent d’éviter de tomber au 7e rang et de devoir se qualifier pour les séries éliminatoires via le tournoi de play-in. L’expulsion de Luka dimanche soir signifiait que son total de la saison pour les fautes techniques reste à 15. S’il maintient une technologie de plus, il fera face à une suspension automatique pendant la période la plus importante de la saison des Mavericks. J’espère qu’il a réalisé à quel point la balle qu’il a esquivée était proche, et peut-être réfléchir à deux fois avant de frapper à nouveau quelqu’un dans l’aine.