Pourquoi l’un des plus grands spectacles de Hulu a été vraiment annulé

Les abonnés de Hulu ont été sous le choc en novembre lorsque le streamer a soudainement annoncé que sa comédie à succès PEN15 se terminerait après sa deuxième saison. L’annonce a été faite quelques jours seulement avant la sortie de la seconde moitié de la saison 2 sur le streamer soutenu par Disney, et alors que beaucoup pensaient au départ que la décision était due à l’impact de COVID-19 sur la production de l’émission populaire, les créatrices Maya Erskine et Anna Konkle , qui jouent des versions d’eux-mêmes de 13 ans dans la comédie, a récemment expliqué la vraie raison de l’annulation de PEN15.

S’ouvrant sur la fin de l’émission dans l’épisode de cette semaine du podcast Just for Variety, Konkle a reconnu que même si « de l’extérieur », il semble certainement que la pandémie en cours soit à blâmer, cela n’a pas été pris en compte dans la décision. Au contraire, Konkle et Erskine ont partagé qu’ils avaient décidé de mettre fin à la série, sur laquelle ils travaillaient depuis près d’une décennie, bien avant l’annonce de l’annulation. Selon Konkle, elle et Erskine ont déjà parlé de la durée de la série en trois chapitres, et bien que la dernière saison soit formatée en 2A et 2B, elle agit en réalité comme deux saisons distinctes, ce qui porte le nombre à trois.

« C’est quelque chose dont nous avons parlé un peu, il y a quelque temps, de trois chapitres », a expliqué Konkle. « Et la partie déroutante, c’est que cela s’appelle malheureusement 2B, ce qui n’est pas notre choix. Dans notre esprit, c’est une saison 3. Donc, les chapitres sont le terme. Et les parties 2A et 2B étaient toujours censées être séparées avant que COVID ne se produise. «

Débutant en 2019, PEN15 se déroule en 2000, avec Erskine et Konkle jouant des versions fictives de leurs adolescents, Maya et Anna, en septième année, incarnant toute la maladresse du collège comme s’ils n’étaient pas des adultes. La mère d’Erskine, Mutsuko, joue sa mère dans la série, avec l’ancien de Home Improvement Richard Karn comme père musicien. Pendant ce temps, Taylor Nichols et Melora Walters incarnent les parents querelleurs d’Anna. Le reste de la distribution est joué par des acteurs adaptés à l’âge.

La série a été un énorme succès pour Hulu. La série a remporté plusieurs nominations aux prix, notamment une nomination aux Emmy Awards pour la série comique exceptionnelle plus tôt cette année. L’émission a également un score assez impressionnant pour Rotten Tomatoes, les critiques lui attribuant 97% tandis que le public lui accordait 86%.

Alors qu’Erskine et Konkle s’éloignent de la série pour le moment, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils ferment complètement le livre. Konkle a déclaré que même s’il était « temps » de mettre fin à PEN15, « si nous nous sentons inspirés à l’avenir, nous en ferons plus ». PEN15 Saison 1 et Saison 2 sont maintenant en streaming sur Hulu.