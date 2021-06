Pourquoi l’un des scénarios de Star Trek: Key Worf de la prochaine génération n’a presque pas eu lieu

Bien que je sois certainement heureux que nous ayons eu cette grande, grosse et intensément merveilleuse histoire Worf / Klingon, je peux en quelque sorte voir d’où venait Gene Roddenberry. Si vous envisagez votre série d’une certaine manière, il est probablement difficile de voir au-delà. Star Trek: The Original Series était l’histoire de Kirk, et il considérait TNG comme l’histoire de Picard, il est donc compréhensible que Roddenberry ne verrait pas d’inconvénient à ce que Worf soit mis à l’honneur ici et là, mais pas dans une finale de saison / ouverture de saison très importante, et certainement pas pour ce qui serait le 100e épisode historique de la série.

Un épisode majeur en deux parties devait se concentrer sur Picard. Pourquoi le capitaine de l’Enterprise ne serait-il pas au centre d’une histoire de guerre ?