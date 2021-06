Pourquoi Luna et Neville de Harry Potter ne finiraient pas ensemble, selon Evanna Lynch

En ce qui concerne la conclusion de Harry Potter, nous passons beaucoup de temps à parler de l’histoire d’amour improbable de Ron et Hermione ou de la façon dont Harry Potter finit par tomber amoureux de Ginny Weasley. Mais nous ne consacrons vraiment pas assez de temps à discuter du jumelage de Neville Londubat et de Luna Lovegood. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, le couple interprété par Matthew Lewis et Evanna Lynch partage un moment mignon ensemble à la fin, bien qu’ils ne soient pas la fin de la série.