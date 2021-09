Pourquoi Machine Gun Kelly et Travis Barker ont quitté la scène quelques instants avant la performance des VMA 2021

Machine Gun Kelly et Travis Barker sont montés sur scène aux MTV Video Music Awards 2021 dimanche soir pour une performance de leur chanson “Papercuts”, bien que leur performance n’ait pas été sans quelques ratés. Bien que le duo ait impressionné le public avec l’interprétation de la chanson du dernier album de Kelly Tickets To My Downfall, un drame en coulisses a apparemment conduit Kelly et Barker à quitter la scène quelques instants avant leur représentation prévue.

Le drame se serait arrêté alors que les caméras ne regardaient pas. Une source a déclaré au compte de potins de célébrités [deuxmoi] que “MGK et Travis devaient se produire, puis ils ont quitté la scène”. Le pronostiqueur a ajouté qu'”ils se préparaient à jouer, puis tout d’un coup, ils se sont levés et se sont enfuis et sont allés dans les coulisses” et “ils ont démonté le plateau”. Une source qui a parlé à Us Weekly a confirmé que la batterie était là depuis “environ 10 minutes” avant d’être nettoyée. Cette source a également offert quelques informations sur ce qui s’est passé.

“Machine Gun Kelly s’est enterré dans une tombe alors qu’ils se préparaient à jouer. Il a ensuite éclaté de la terre dans sa tombe, a quitté la scène et a dit quelque chose à Travis”, a déclaré le témoin oculaire. “Il lançait des coudes et semblait très contrarié avant de courir dans les coulisses. L’équipe est venue et a roulé de la tombe de MGK et de l’énorme tambour de Travis hors de la scène.”

Bien que Kelly soit retournée aux côtés de sa petite amie Megan Fox dans le public, il a finalement rejoint Barker sur scène pour la performance plus tard dans l’émission. Le duo a chanté “Papercuts” après la remise du prix de la vidéo de l’année. La chanson est extraite du nouvel album de Kelly Tickets To My Downfall, qui a récemment été certifié disque de platine, marquant le premier album du musicien à atteindre ce statut. Pour le moment, Kelly et Barker n’ont pas abordé publiquement le drame entourant leur performance.

Le drame “Papercuts” n’était pas le seul drame dans lequel Kelly s’est retrouvé au Barclays Center de Brooklyn, New York. Alors qu’il frappait le tapis rouge avant le spectacle, il a failli se battre avec la star de l’UFC Connor McGregor. Des photographies ont capturé le moment où McGregor a atteint un groupe de personnes pour atteindre Kelly, avec une autre image semblant montrer un membre du personnel de sécurité repoussant McGregor. Une source a déclaré à Page Six que McGregor et Kelly “se sont battus en haut du tapis” et ont dû être “défaits”. Selon une autre source qui a parlé à TMZ, l’incident a été déclenché après que McGregor a voulu une photo avec Kelly, mais le chanteur a refusé. Kelly aurait poussé McGregor, qui a ensuite trébuché en arrière et renversé sa boisson.