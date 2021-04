Pourquoi Mads Mikkelsen d’Hannibal aimerait revenir pour la saison 4 malgré le travail “ brutal ”

Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas eu de scènes très effrayantes et dérangeantes, car nous l’avons certainement fait – comment quelqu’un pourrait-il oublier le violoncelle humain? Cependant, Hannibal n’est jamais allé plus loin que ce que NBC permettrait. Si une quatrième saison devait se produire, cependant, il est possible que cela se produise entièrement sur un réseau ou une plate-forme différent. Netflix est connu pour ramasser des séries terminées pour une saison de renaissance, c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec des saisons supplémentaires de développement arrêté, un jour à la fois et plus encore.